神奈川から世界へ！かながわジュニアスターズのタレント育成能力開発プログラム閉講式等を開催します！

神奈川県

世界で活躍する神奈川育ちのトップアスリートを目指して、約２年間のタレント育成能力開発プログラムにチャレンジしてきた「かながわジュニアスターズ」６年生（２期生48名、３期生２名）の閉講式を開催します。なお、閉講式に先立ち、プログラム最終回としてスポーツ教養「オリンピアン・パラリンピアン講話」を行います。

１ 閉講式について

（１）日 時 令和８年２月23日（月曜日・祝日）15時00分から15時45分まで

※閉講式前に「第10回タレント育成能力開発プログラム」を実施します。

（14時00分から14時50分まで）

（２）場 所 アサンテ スポーツパーク スポーツアリーナ２（藤沢市善行７-１-２）

（３）対象者 「かながわジュニアスターズ」６年生（２期生48名、３期生２名）

（４）内 容

・開式

・知事メッセージ

・修了証授与（具志堅 幸司参与）

・かながわジュニアスターズ児童代表のことば

・来賓紹介

・閉式、写真撮影

（５）来 賓

・森田 淳悟氏（かながわアスリートネットワーク代表、1972ミュンヘンオリンピックバレーボール金メダル他）

・竹下 徹洋氏（明治安田生命保険相互会社 執行役員 神奈川本部長）

・須貝 謙治氏（公益財団法人神奈川県スポーツ協会参事）

・山本 浩氏（一般財団法人かながわパラスポーツ協会専務理事）

（６）県出席者

具志堅 幸司参与、スポーツ担当局長、スポーツセンター所長

２ 第10回タレント育成能力開発プログラムについて

（１）内 容 スポーツ教養「オリンピアン・パラリンピアン講話」

（２）講話テーマ・講師

・テーマ：「夢に向かって ～今できること～」

・講師：田中 和仁氏（かながわアスリートネットワーク、体操・団体総合2012ロンドンオリン

ピック銀メダル）

・テーマ：「夢の実現 ～パラリンピックを通して～」

・講師：田口 亜希氏（かながわアスリートネットワーク、2024パリパラリンピック日本代表選

手団団長）

※講師のお二人は、閉講式にもご出席されます。

３ 取材について

閉講式当日の取材は可能です。直接会場にお越しいただき、受付にてお申し出ください。

（参考）昨年度の様子（参考）「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」・「タレント育成能力開発プログラム」について

県では、競技スポーツのすそ野拡大や、神奈川育ちのトップアスリートの輩出を目指し、早期からの発掘・育成及び計画的な競技力向上を目的として、ゴールデンエイジといわれる小学４年生から６年生の児童を対象としたタレント発掘・育成事業「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」を実施しています。

「スポーツ能力測定会」及び「スポーツ競技体験会」で選考された児童は、トップアスリートを目指す上で必要な基礎的運動技能や知識を身に付けるため、主に小学校５・６年生の約２年間にわたり、様々なスポーツの競技体験や身体能力開発・知的能力開発等の３つの柱を中心とした「タレント育成能力開発プログラム」を受講します。

詳細は県のホームページを御覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ui6/10/kjcp/top.html

問合せ先

神奈川県立スポーツセンター

事業推進部長 粟野 電話0466-82-6395（内3212）

スポーツ活動支援課長 黒岩 電話0466-82-6395（内3211）