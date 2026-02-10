神奈川から世界へ！かながわジュニアスターズのタレント育成能力開発プログラム閉講式等を開催します！

世界で活躍する神奈川育ちのトップアスリートを目指して、約２年間のタレント育成能力開発プログラムにチャレンジしてきた「かながわジュニアスターズ」６年生（２期生48名、３期生２名）の閉講式を開催します。なお、閉講式に先立ち、プログラム最終回としてスポーツ教養「オリンピアン・パラリンピアン講話」を行います。



１　閉講式について


（１）日　時　 令和８年２月23日（月曜日・祝日）15時00分から15時45分まで


　　　　　　　 ※閉講式前に「第10回タレント育成能力開発プログラム」を実施します。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14時00分から14時50分まで）


（２）場　所　 アサンテ スポーツパーク スポーツアリーナ２（藤沢市善行７-１-２）


（３）対象者　「かながわジュニアスターズ」６年生（２期生48名、３期生２名）


（４）内　容


・開式


・知事メッセージ


・修了証授与（具志堅　幸司参与）


・かながわジュニアスターズ児童代表のことば


・来賓紹介


・閉式、写真撮影


（５）来　賓


・森田　淳悟氏（かながわアスリートネットワーク代表、1972ミュンヘンオリンピックバレーボール金メダル他）


・竹下　徹洋氏（明治安田生命保険相互会社　執行役員 神奈川本部長）


・須貝　謙治氏（公益財団法人神奈川県スポーツ協会参事）


・山本　浩氏（一般財団法人かながわパラスポーツ協会専務理事）


（６）県出席者


具志堅　幸司参与、スポーツ担当局長、スポーツセンター所長




２　第10回タレント育成能力開発プログラムについて


（１）内　容　スポーツ教養「オリンピアン・パラリンピアン講話」


（２）講話テーマ・講師


・テーマ：「夢に向かって ～今できること～」


・講師：田中　和仁氏（かながわアスリートネットワーク、体操・団体総合2012ロンドンオリン


ピック銀メダル）　



・テーマ：「夢の実現　～パラリンピックを通して～」


・講師：田口　亜希氏（かながわアスリートネットワーク、2024パリパラリンピック日本代表選


手団団長）


※講師のお二人は、閉講式にもご出席されます。　　　　　　　　　




３　取材について


閉講式当日の取材は可能です。直接会場にお越しいただき、受付にてお申し出ください。


（参考）昨年度の様子






（参考）「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」・「タレント育成能力開発プログラム」について

県では、競技スポーツのすそ野拡大や、神奈川育ちのトップアスリートの輩出を目指し、早期からの発掘・育成及び計画的な競技力向上を目的として、ゴールデンエイジといわれる小学４年生から６年生の児童を対象としたタレント発掘・育成事業「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」を実施しています。


「スポーツ能力測定会」及び「スポーツ競技体験会」で選考された児童は、トップアスリートを目指す上で必要な基礎的運動技能や知識を身に付けるため、主に小学校５・６年生の約２年間にわたり、様々なスポーツの競技体験や身体能力開発・知的能力開発等の３つの柱を中心とした「タレント育成能力開発プログラム」を受講します。


詳細は県のホームページを御覧ください。


詳細は県のホームページを御覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ui6/10/kjcp/top.html






