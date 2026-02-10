神奈川から世界へ！かながわジュニアスターズのタレント育成能力開発プログラム閉講式等を開催します！
世界で活躍する神奈川育ちのトップアスリートを目指して、約２年間のタレント育成能力開発プログラムにチャレンジしてきた「かながわジュニアスターズ」６年生（２期生48名、３期生２名）の閉講式を開催します。なお、閉講式に先立ち、プログラム最終回としてスポーツ教養「オリンピアン・パラリンピアン講話」を行います。
１ 閉講式について
（１）日 時 令和８年２月23日（月曜日・祝日）15時00分から15時45分まで
※閉講式前に「第10回タレント育成能力開発プログラム」を実施します。
（14時00分から14時50分まで）
（２）場 所 アサンテ スポーツパーク スポーツアリーナ２（藤沢市善行７-１-２）
（３）対象者 「かながわジュニアスターズ」６年生（２期生48名、３期生２名）
（４）内 容
・開式
・知事メッセージ
・修了証授与（具志堅 幸司参与）
・かながわジュニアスターズ児童代表のことば
・来賓紹介
・閉式、写真撮影
（５）来 賓
・森田 淳悟氏（かながわアスリートネットワーク代表、1972ミュンヘンオリンピックバレーボール金メダル他）
・竹下 徹洋氏（明治安田生命保険相互会社 執行役員 神奈川本部長）
・須貝 謙治氏（公益財団法人神奈川県スポーツ協会参事）
・山本 浩氏（一般財団法人かながわパラスポーツ協会専務理事）
（６）県出席者
具志堅 幸司参与、スポーツ担当局長、スポーツセンター所長
２ 第10回タレント育成能力開発プログラムについて
（１）内 容 スポーツ教養「オリンピアン・パラリンピアン講話」
（２）講話テーマ・講師
・テーマ：「夢に向かって ～今できること～」
・講師：田中 和仁氏（かながわアスリートネットワーク、体操・団体総合2012ロンドンオリン
ピック銀メダル）
・テーマ：「夢の実現 ～パラリンピックを通して～」
・講師：田口 亜希氏（かながわアスリートネットワーク、2024パリパラリンピック日本代表選
手団団長）
※講師のお二人は、閉講式にもご出席されます。
３ 取材について
閉講式当日の取材は可能です。直接会場にお越しいただき、受付にてお申し出ください。
（参考）昨年度の様子
（参考）「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」・「タレント育成能力開発プログラム」について
県では、競技スポーツのすそ野拡大や、神奈川育ちのトップアスリートの輩出を目指し、早期からの発掘・育成及び計画的な競技力向上を目的として、ゴールデンエイジといわれる小学４年生から６年生の児童を対象としたタレント発掘・育成事業「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」を実施しています。
「スポーツ能力測定会」及び「スポーツ競技体験会」で選考された児童は、トップアスリートを目指す上で必要な基礎的運動技能や知識を身に付けるため、主に小学校５・６年生の約２年間にわたり、様々なスポーツの競技体験や身体能力開発・知的能力開発等の３つの柱を中心とした「タレント育成能力開発プログラム」を受講します。
詳細は県のホームページを御覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ui6/10/kjcp/top.html
問合せ先
神奈川県立スポーツセンター
事業推進部長 粟野 電話0466-82-6395（内3212）
スポーツ活動支援課長 黒岩 電話0466-82-6395（内3211）