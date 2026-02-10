トルコ、2025年観光実績を発表　訪問者数6,400万人、観光収入652億ドルで過去最高を記録

トルコ共和国大使館 文化観光局カッパドキアの気球

2025年、トルコの観光業は大きな成長を遂げ、訪問者数は約6,400万人（前年比2.7％増）、観光収入は652億3,100万米ドル（前年比6.8％増）に達し、いずれも過去最高を記録しました。日本からトルコへの訪問者数も161,103人となり、対前年比19.6％増を達成。パンデミック前の2019年と比較しても、55.9％増と、着実な回復と成長を示しています。

国連世界観光機関（UN Tourism）のデータによると、2017年に世界の訪問者数ランキングで8位だったトルコは、2024年には4位へと順位を上昇。観光収入においても、2017年の15位から2024年には7位へと大きく躍進しており、トルコの観光産業は世界的にも存在感を増し、主要な観光大国へと成長しています。

トルコ共和国文化観光大臣 メフメト・ヌーリ・エルソイは、イスタンブルで開催された記者会見において、2026年は観光収入680億ドルの達成を目指す方針を示し、今後のさらなる成長に向けた強い意欲を表明しました。合わせてトルコがこれまでに危機管理において高い対応力と豊富な経験を培ってきたことを言及するとともに、「トルコの観光産業は、従来の「海・砂浜・太陽」を中心とした観光にとどまらず、文化・信仰観光、自然・エコツーリズム、考古学、ヘルス＆ウェルネス、ガストロノミー、MICE（国際会議・見本市）、クルーズ、ウィンターツーリズムなど、多様な分野へと広がりを見せている」と述べました。

さらにトルコ共和国文化観光省が推進する、トルコの豊かな文化遺産を未来世代に受け継ぐことを目的とした大規模な考古学・保存・活用事業の「未来への遺産」プロジェクトやナイトミュージアム・プロジェクトは、世界的にも限られた国のみが実現可能な取り組みであり、トルコはこの分野における成功例の一つとして高く評価されていると強調。加えて、昨年よりプロモーション戦略の一環としてYouTubeで展開している「ミニドラマ形式」の映像コンテンツも大きな成果を上げており、全10話のミニドラマシリーズ『An Istanbul Story(https://www.youtube.com/watch?v=OnADc67mzis)』の1エピソードは3,200万回再生を記録。その他のコンテンツも1,000万回以上再生され、人気を博していることを明らかにしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49599/table/211_1_2f3dcc692f66e6ef2ce509dae44dd040.jpg?v=202602100251 ]

