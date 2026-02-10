【初春の”愛犬旅”は日光へ／宿泊料金最大30％OFF】オトクな価格と嬉しい特典付き！愛犬との滞在を彩る豪華キャンペーン企画開催中！～「グランフォレスタヴィラ日光」～

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営する「いぬやど」「リゾートグランピングドットコム」では、

歴史と自然が織りなす日本有数の観光地、栃木県日光市にオープンした、愛犬と泊まれる関東最大級のプライベートドッグヴィラ

「グランフォレスタヴィラ日光」で、大切な愛犬とのご旅行を彩る豪華キャンペーン企画の開催をお知らせします。

公式サイトURL：https://www.tochigi-nikko-dogresort.com/

◆グランフォレスタヴィラ日光について

歴史と自然が織りなす日本有数の観光地、 栃木県日光市。

東京からのアクセスも良く、日光東照宮をはじめとした数多くの歴史遺産があるこのエリアに佇む、

関東最大級のプライベートドッグランを配した、大切な愛犬との自由な滞在が楽しめるドッグファーストな宿です。

この度、愛犬とのご旅行をより良いものにする、豪華キャンペーン企画を開催いたしました。

うれしい特典やお得な価格でのご滞在、大自然の中で静けさに包まれた極上のひとときをお過ごしいただけます。

フェンスで区切られた広大な空間が、自然とのほどよい距離を保ちながら、心からくつろげるプライベートステイを叶えます。

澄んだ空気の中、愛犬とともに穏やかな時間をお楽しみください。

◆豪華キャンペーン企画のご紹介

愛犬との特別なご旅行を気軽にゆったりと過ごせる、キャンペーンプランをご用意しました。

急な予定が空いた時のご旅行や連泊での滞在、初めてのペット旅行にもおすすめです！

オトクな価格と嬉しい特典で皆様を”おもてなし”いたします。

I.《日光でお得に！ワン旅キャンペーン》「20％OFFのオトク旅！」

「3つの豪華特典でおもてなし」



◆宿泊料金20％OFFでお得にご滞在

※特定日限定で30％OFFも！

◆客室風呂で極上の入浴を楽しむ

選べる5種の「ハーブバスソルト」特典付き

※わんちゃんのご利用はお控えください

◆ワンちゃん用ごはんが無料

II．■マンスリー・ドッグ・セレブレーション■対象犬種＆ミックス犬限定の特別企画

月替わりで対象犬種が変わる、

愛犬家必見のスペシャル優待プラン！

◆わんちゃん専用ディナー無料

◆季節のわんちゃん用フォトスポット撮影会

季節毎の装飾を施した「愛犬専用フォトスポット」を設置

◆お支払いは「ピッタリ価格」

端数がないポッキリ価格でご提供いたします。

III．【早割プラン】早めの予約で季節を先取り！～1泊2食付き～

早めの予約がお得！

オトクな価格で特別な愛犬旅を

自由に選べるご当地グルメも！

【早割特典】

◆60日前までの予約で宿泊料20％OFF

IV．【連泊割】宿泊料20％OFF！～愛犬とゆったりお得に過ごせるロングステイプラン

グランフォレスタヴィラ日光は連泊がオトク！

大切な愛犬との絆を深めるご旅行を。

【おすすめPOINT】

◆宿泊料20％OFF！

◆1泊ごとに自由に選べるお食事！

◆最大5泊の滞在が可能！

◆オプションで選べるわんちゃん用お食事も！

Ｖ．『ひとり旅応援プラン』～日光の大自然で愛犬と過ごす自由なプライベートステイ

『ひとり旅応援プラン』

愛犬と自由気ままに過ごす、特別な滞在を。



【プラン限定特典】

◆バスソルトとハーブティ付き🌿

ゆったりとした時間をお楽しみください♪

◆「アーリーチェックイン」もしくは「レイトチェックアウト」のどちらかが無料！



キャンペーンはこちら :https://reserve.489ban.net/client/villa-nikko/0/plan/stay?planTags%5B22949%5D=1&searchTagMode=0&keepTags=2&redirect=0

◆グランフォレスタヴィラ日光の魅力

【関東最大級、最大1,000m²を超える専用ドッグラン】

日光の自然に囲まれたわずか6棟のドッグヴィラ。

1棟貸切で愛犬とゆったり過ごせる、愛犬と飼い主のためだけの理想の客室空間をご用意しました。

のびのび走り回れる最大1,000m²を超える専用ドッグランを完備。

犬種・大きさ問わず、快適に思う存分楽しめる客室空間となっております。

【関東エリア初の全天候型プライベートドッグラン】

シーズンや天気を気にせず楽しめる、全天候のドッグランを設置。

関東エリア初の愛犬家に嬉しい当館自慢の設備となっております。

ひとしきり遊んだあとにそよ風を感じながらゆったり寛いで過ごすのもおすすめ。

【愛犬と寛ぐ、73m²のゆとりあるプライベートな客室】

気兼ねなくゆったりと過ごせるこだわりの室内は、飼い主はもちろん、愛犬にとっても喜んでいただける快適な空間となっております。

お部屋に配したドッグランはもちろん、73m²の広々とした客室スペース内でわんちゃんはどこでもノーリードでお過ごしいただけます。

【わんちゃん用の浴槽を完備した、日光の自然を望む客室風呂】

ゆったりとプライベートに寛げる客室専用のお風呂を全棟にご用意しております。

愛犬と一緒に楽しめるよう、わんちゃん用の浴槽も完備いたしました。

もちろんバスアメニティも充実です。

【栃木エリアの旬な食材をつかった、こだわりのお食事】

豊かな自然の恵み・厳選されたご当地の食材をふんだんに味わう、3種のお食事をご用意しております。

アウトドアスタイルで堪能するBBQやゆったりお部屋で愉しむ鍋料理など、あらゆるグルメニーズにお応えする、栃木エリアならではの上質な”食”体験をご提供いたします。

【チェックイン前から利用可能な共用の半屋外ドッグラン】

当館には、ご宿泊者の方ならどなたでも気軽にご利用できる共用の半屋外ドッグランもご用意しております。

チェックイン前の少し早めの時間にお越しいただき、ドッグランで遊んでからお部屋に向かっていただくことも可能です。

【ドッグフレンドリーサービス】

当館にお越しいただいた記念に残るようなドッグフレンドリーサービスをご用意しております。

愛犬と飼い主の一生の思い出に残る、快適で特別な時間をご提供いたします。

【ドリンクサービス】

フロントに常設されたサーバーにて、どなたでもお楽しみいただける

インクルーシブのドリンクサービスを実施しております。

ご宿泊の方は、無料でご利用いただけます。

また、種類豊富なお酒やご当地の地酒の販売も行っております。

◆施設概要

グランフォレスタヴィラ日光

HP：https://www.tochigi-nikko-dogresort.com/

住所：〒321-1265 栃木県日光市小百字穴沢1834-1

宿泊棟数：6棟

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/654_1_90b14a5dadbe48627c11bf684cf18713.jpg?v=202602100251 ]

◆アクセス

【車でお越しの場合】

■東京から約2時間半

（東京・横浜方面：東北自動車道→日光宇都宮道路→今市ICより12分）

（福島・仙台方面：東北縦貫自動車道→矢板北ICより35分）

【電車でお越しの場合】

■【東武鉄道】東武浅草駅（東京都台東区）から約1時間50分

（【東武鉄道スペーシアXほか】～下今市駅→タクシーで15分）

■【JR新宿駅・池袋駅】から約2時間

（【JR線直通特急】～下今市駅→タクシーで15分）

※東武日光駅からタクシーで12分

◆ブッキングリゾートについて

全国のワンランク上のグランピング施設を掲載・予約サイト「リゾートグランピングドットコム」、ペットと泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」の運営を行う集客支援会社です。

ブッキングリゾート公式サイト：https://www.booking-resort.jp

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田15階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

ペットと泊まれる宿の予約サイト「inuyado-いぬやど-」について

「いぬやど」は、ペットと一緒に泊まれる宿泊施設に特化した宿泊予約メディアです。旅館、ホテル、バケーションレンタルなど、掲載基準をクリアした、ペットと飼い主様が嬉しいワンランク上の宿泊施設を厳選してご紹介しています。2023年1月にサービスを開始し、2024年10月時点で会員数が5万人を突破しました。

お部屋にプライベートドッグランが完備されていたり、愛犬用の食事やアメニティが揃っているなど、ドッグファーストな宿泊施設が多数掲載されています。ペットと一緒に、夢のような宿泊体験をお楽しみいただけます。