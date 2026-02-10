桂梅團治、今年は3ケ月！心斎橋角座で芸歴46周年記念独演会を開催

松竹芸能株式会社撮影：吉村幸紘撮影：吉村幸紘

四代目 桂 梅團治が、昨年に続き今年も「DVD作成独演会」を松竹芸能のホームグラウンドである

「心斎橋角座」で4月から6月までの3ヶ月間開催いたします。

今年も毎月3席ずつ高座を披露いたします。

各月ゲストお招きし、独演会に華を添えていただきます。4月は漫才師・シンデレラエキスプレス、5月はW親子会などで共演している美ユル、6月は漫談で活躍中の酒井とおるがゲスト出演する。ゲストのネタと梅團治とのトーク（対談）コーナーもございます。

チケットはチケットぴあにて2月11日(水・祝)10:00より発売します！

チケットぴあ等で今回の3ヶ月分の公演を前売で購入された方には「梅團治特製100円玉入り大入り袋のプレゼント」と「開場時間の10分前より入場ができる」特典をご用意しております。

そして今回の独演会も「DVD作成独演会」として9席の演目を後日DVDとして発売予定となります。

芸歴四十五周年記念DVDは全6巻で、各巻3,300円（税込）、6巻セット18,000円（税込）※手ぬぐい付きの2パターンございます。心斎橋角座、梅團治の落語会などで販売しております。

桂梅團治よりコメント

昨年は45周年記念六ヶ月連続独演会を開催。私にとってはフルマラソンのような独演会でした。今年は四代目桂梅團治を襲名して30年目に突入します。昨年のフルマラソンでゴールすることなく、ハーフマラソンにして走り続けます。昨年同様DVDも作成しますので宜しくお願いします。

公演概要

四代目 桂 梅團治 心斎橋角座 三ヵ月連続公演

芸歴四十六周年記念DVD作成 独演会 其の七～九

全公演共通

会場：心斎橋角座

時間：13:30開場・14:00開演

料金：前売2,500円・当日3,000円（整理番号付自由席）

※笑い声収録料として3,000円から500円引き！

3公演分前売で購入された方には、１.梅團治特製100円玉入り大入り袋のプレゼント・２.開場時間の10分前より入場ができる 特典あり。

※3月の公演時に大入り袋はお渡しいたしますので、チケットのご用意をお願いします。

チケットぴあにて2月11日(水・祝)10時より発売 Ｐコード：597-692

・其の七 4月19日(日)「ひとり酒盛」「つぼ算」「時うどん」

ゲスト シンデレラエキスプレス

開口一番 笑福亭喬龍、三味線 豊田公美子、鳴り物 笑福亭喬明、笛 林家染八

チケットぴあ、購入はこちら(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2605569)より

・其の八 5月6日(水・祝)「鴻池の犬」「青菜」「ちはやふる」

ゲスト 美ユル

開口一番 笑福亭呂翔、三味線 中田まなみ、鳴り物 笑福亭喬路、笛 笑福亭松五

チケットぴあ、購入はこちら(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2605576)より

・其の九 6月14日(日)「荒大名の茶の湯（釈ネタ）」「長屋浪士（小佐田定雄・作）」「きっぷ（自作）」

ゲスト 酒井とおる

三味線 はやしや薫子、開口一番 桂小梅、鳴り物 桂福留、笛 笑福亭喬介

チケットぴあ、購入はこちら(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2605580)より