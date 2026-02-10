エンジニア・DX人材育成サービス『TECH PLAY Academy』、組織設計で企画と意思決定が前に進む！ホワイトペーパーで解説

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 TECH PLAY Company（本社：東京都港区、TECH PLAY Company代表：片岡 秀夫）が運営する、実践型のオーダーメイド研修でDX人材を育成する『TECH PLAY Academy』（https://www.academy.techplay.jp/）は、生成AI時代において顕在化する「判断できない組織」という構造的課題を整理し、企画と意思決定が前に進む組織設計の考え方と、それを担う人材像を解説したホワイトペーパーの提供を、本日より開始しました。

本資料では、生成AIによって企画書の量産が可能になった一方で、多くの企業が直面している「判断できない組織」という課題に着目し、なぜ企画が増えるほど意思決定が滞るのか、その構造的な要因を紐解きながら、企画を前に進め続ける組織に共通する判断構造と、それを支えるビジネスアーキテクトの役割・育成の考え方を体系的に整理した内容となっています。

■本資料公開の背景・概要

生成AIの急速な普及により、企画書や提案資料は、誰でも短時間で大量に作成できる時代になりました。一方で、多くの企業では「企画は増えたが、判断が追いつかない」、「会議が止まり、事業が前に進まない」といった課題が顕在化しています。

その背景には、個人の判断力に依存した意思決定構造があり、生成AIによる企画の“量産化”が、かえって組織の意思決定プロセスを逼迫させている実態があります。結果として、事業開発や業務改革が停滞し、現場の疲弊や意思決定の属人化が進んでいます。

こうした課題を踏まえ、『TECH PLAY Academy』では、競争力を左右する本質は「企画力」ではなく「判断が起きる組織構造」にあると捉え、意思決定が滞らずに回り続ける組織設計の考え方を整理したホワイトペーパーを制作しました。

本資料では、企画を適切に判断し、前に進められる組織に共通する判断構造と、それを支える「ビジネスアーキテクト」に求められる役割や育成の考え方を、事業開発・業務改革の両面から解説しています。ツール導入や操作スキル論にとどまらず、組織の意思決定力を高めるための実践的なヒントを提供します。

■本資料でわかること

・生成AI時代に「企画が止まる組織」で起きている本質的な問題

・企画の量産が、なぜ意思決定の停滞を加速させるのか

・企画を裁ける組織に共通する「判断が起きる構造」

・事業開発・業務改革のそれぞれに求められるビジネスアーキテクトの役割

・判断力を個人依存にしないための人材育成・組織設計の考え方

■こんな方におすすめです

・事業開発や業務改革の企画について、会議での議論が滞り前に進まないと感じている

・生成AIを導入したが、意思決定や成果につながっていない

・DX・人事・事業部門として、人材育成の方向性に課題を感じている

・マネージャーや管理職に「判断を引き受ける役割」を期待している

・ツール導入ではなく、組織の意思決定力そのものを高めたい

■資料のダウンロードはこちらから

https://www.academy.techplay.jp/resources/document_20260128(https://www.academy.techplay.jp/resources/document_20260128)

■『TECH PLAY』について

＜ https://techplay.jp/(https://techplay.jp/) ＞

約30万人※のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービス『TECH PLAY』、累計600回以上の開催実績を持つIT関連イベントの企画立案、企業のDX推進組織の構築支援など、各種サービスを提供しています。学習機会やつながりの創出によるテクノロジー人材のエンパワーメント、企業のデータ・テクノロジー活用を促すことで、日本の産業全体におけるデジタル化の推進を目指しています。

※2025年11月末時点

■『TECH PLAY Academy』について

＜ https://www.academy.techplay.jp/(https://www.academy.techplay.jp/) ＞

『TECH PLAY Academy』は、「学ぶだけの研修を終わりにしよう。」をスローガンに、企業のDX人材育成を支援するサービスです。現場活用と定着にこだわり、これまでに大手企業100社にて研修を実施し、満足度95％超・リピート率90％超を実現。

生成AI・データサイエンス・事業開発・エンジニアなど各分野の専門家が設計した研修で、業務課題に直結する"成果を生み出す人材"を育成しています。

■セミナーアーカイブを公開する「TECH PLAY Academy YouTube 公式チャンネル」を開設

『TECH PLAY Academy』では、過去に開催したセミナーのアーカイブをより見やすく提供するため、YouTube公式チャンネルを開設しました。

生成AI時代に求められる人材像やスキルの変化、人材育成・研修設計の考え方などを扱ったセミナーを公開しています。

これまでフォーム申込後に動画をダウンロードいただいていた形式から、オンラインで視聴しやすい形へと改善しています。

https://www.youtube.com/@TECH-PLAY-Academy/videos(https://www.youtube.com/@TECH-PLAY-Academy/videos)

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link（ヒトリンク）』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY（テックプレイ）』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。