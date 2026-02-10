パラスポーツ講師の派遣を希望する団体を募集します！

神奈川県

すべての人が、スポーツをする、みる、ささえる「かながわパラスポーツ」のさらなる普及のため、県内で開催されるスポーツ教室やパラスポーツ体験会に、希望に応じてパラスポーツの講師を派遣しています。この度、令和8年度におけるパラスポーツ講師の派遣を希望する団体の募集を開始します。

１ 派遣期間

令和8年4月から令和9年2月まで

２ 派遣対象

(1)県内の市町村、学校、障がい者支援団体、スポーツクラブ等の団体が実施するもの

(2)営利を目的としないもの

(3)パラスポーツの体験、教室、イベント等でパラスポーツの普及を目的とするもの

３ 募集件数・決定方法

(1)第１期募集：30件

(2)第２期募集：30件

・各期の応募件数が30件を超えた場合は、事務局が選考し決定します。

・第1期で募集件数に達しなかった場合は、満たなかった件数を第2期に追加して募集します。この場合の第2期の募集件数については、令和8年4月8日（水曜日）までに、アサンテ スポーツパーク（県立スポーツセンター）及び令和8年度の事業委託先のホームページにて公表します。

４ 募集期間・派遣決定通知期日

(1)第1期募集

募集期間：令和8年2月10日(火曜日)から令和8年3月4日(水曜日)まで

派遣決定通知：令和8年3月18日(水曜日)

事務局：一般財団法人かながわパラスポーツ協会

(2)第2期募集

募集期間：令和8年4月17日(金曜日)から令和8年5月22日(金曜日)まで

派遣決定通知：令和8年6月17日(水曜日)

事務局：令和8年度の事業委託先

5 申込方法

下記URLまたは二次元コードから、電子申請で募集期間内にお申し込みください。

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=115833

電子申請二次元コード

6 講師について

(1)派遣する講師の希望がある場合は、希望する講師に関する情報を、電子申請フォームに入力してください。入力がない場合には、事務局より派遣講師を紹介します。

(2)講師の都合により派遣日時等の調整を行うことがあります。

7 講師派遣に係る経費について

講師謝金は、派遣1件につき32,000円まで県が負担します。

8 派遣講師との調整

派遣当日に関する講師との連絡・調整は、派遣決定通知を受けた申込団体が行ってください。

9 事業報告

事務局のホームページから事業報告書をダウンロードし、メール・郵送のいずれかで、事業等の実施終了後3週間以内に事務局へ提出してください。

10 事務局

(1)令和8年2月から令和8年3月まで

一般財団法人かながわパラスポーツ協会

ホームページ https://kanagawa-parasports.or.jp/wp/

(2)令和8年4月から令和9年3月まで

事業委託先選定中

※令和8年4月8日(水曜日)までに、アサンテ スポーツパーク（県立スポーツセンター）公式ホームページにて公表します。

※今回の発表は、予算議決前の準備行為として実施するものであり、令和8年度当初予算案に係る神奈川県議会の議決がなされ、発効することによって実施が確定するものです。

問合せ先

神奈川県立スポーツセンター

事業推進部長 粟野 電話 0466-82-6395（内線3212）

健康・パラスポーツ課長 石丸 電話 0466-81-2803（内線3216）