神奈川県

文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域のにぎわいをつくり出す取組「マグネット・カルチャー（マグカル）」の展開を促進するため、民間団体が行う文化芸術の新たな事業に要する経費に対して補助する「神奈川県マグカル展開促進補助金」について、令和8年度の前期募集を開始しますので、お知らせします。

１ 補助金の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1447_1_0e0a5924375d4c3aa121bd73e0a48b02.jpg?v=202602100251 ]（表）令和8年度の補助率等[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1447_2_148daf8f2974c2c9dab6598b1a352438.jpg?v=202602100251 ]

２ 今回の募集対象

令和8年4月25日から令和8年10月31日に事業を開始（公演の本番初日を迎える等）するもの。なお、令和8年11月1日以降に開始する事業については、後期募集（令和8年6月頃募集開始予定）となります。

３ 令和8年度の主な変更点

重点事業「(3)地域固有の伝統芸能及び民俗芸能に関する事業」において、一定の要件を満たす備品の修繕を補助対象とする等の見直しを行いました。詳細は、募集要項で御確認ください。

４ 募集期間・申請方法

募集期間：令和8年2月16日（月曜日）から3月16日（月曜日）まで

申請方法：e-kanagawa電子申請

次のURLに電子申請のページを掲載するとともに、募集要項や相談窓口の御案内等を公表しています。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/hojyokin/magculboshu.html

５ その他

今回の募集は、予算議決前の準備行為として実施するものであり、令和8年度当初予算案に係る神奈川県議会の議決がなされ、発効することによって実施が決定します。そのため、募集の内容に変更が生じる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

別紙：令和8年度マグカル展開促進補助金（前期募集）チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1447-521094ac84e5b82ca980f7366efb9d5b.pdf

＜参考＞神奈川県文化芸術活動団体事業補助金

県内に住所又は活動の本拠を有し、かつ県内で継続的に文化芸術の振興に寄与していると認められる団体向けの補助金も別に募集しています。

併せて御確認ください。

なお、同一の事業を「文化芸術活動団体事業補助金」と「マグカル展開促進補助金」の両方に申請することはできません。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/hojyokin/bunkabosyu.html

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局文化課

文化創造グループ

電話 045(285)0220