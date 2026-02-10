AI検索時代のブランド評価を単一KPIで可視化！Z Creative Partners、独自の「VSCA(TM) Score」フレームワークを発表

株式会社 Z Creative Partners

日本、タイ、ベトナム、中国に拠点を置くテクノロジーマーケティングソリューション企業、株式会社Z Creative Partners（本社：東京都港区、代表取締役：村山 穂奈実）は、急速に普及するAI検索（ChatGPT、Gemini、DeepSeek、DouBao等）において、ブランドが「AIにどのように認識・推奨されているか」を定量評価する独自のスコアリングモデル「VSCA (TM)（ビスカ）Score」を開発いたしました。

VSCA(TM) Scoreは、V（Visibility：可視性）・S（Sentiment：感情）・C（Competitiveness：競争力）・A（Authority：権威性）の4軸で構成される総合指標であり、ChatGPT、Gemini、DeepSeek、DouBaoをはじめとする主要AI検索エンジンにおいて、ブランドがどのように語られ、表示され、評価されているかをリアルタイムで可視化します。本フレームワークは、当社が提供するAI検索ブランド最適化ソリューション「Z-GEO AI Monitor」の中核技術として、特許出願中です。

さらに、単なるスコアリングに留まらず、VSCA(TM) Scoreの改善が売上・市場シェアにどう直結するかを示す「統合収益モデル」も併せて公開します。第三者研究に基づくエビデンスにより、「VSCA(TM) Scoreが1ポイント向上するごとに、AI経由収益が約3%増加する」という関係性を試算しています。

背景：なぜAI検索のブランドプレゼンスが重要なのか

主要AI検索エンジンにおいて、ブランドがどのように語られ、表示され、評価されているかをリアルタイムで可視化

生成AIの急速な普及により、消費者の情報収集行動は大きく変化しています。2025年6月時点でAI検索経由の参照訪問数は月11.3億件（前年同期比+357%）に達し、消費者の50%が購買意思決定にAIを利用すると予測されています（McKinsey, 2025）。AI検索に最適化されていないブランドは、トラフィックの20～50%を失う可能性があります。

従来のSEO（検索エンジン最適化）では、「Webサイトへのトラフィック」や「検索順位」という明確なKPIが存在しました。しかし、AI検索の世界では、ブランドの「語られ方」が成果を左右するにもかかわらず、それを統一的に計測する業界標準は存在しませんでした。グローバルでは「GEO（Generative Engine Optimization）」市場が2024年の約8.86億ドルから2031年には73億ドル（年平均成長率34%）に達すると予測される中、日本市場においてもGEOの重要性は急速に高まっています。

Z Creative Partnersは、この課題に対し、AI検索におけるブランドプレゼンスを単一の総合スコアで評価できるフレームワーク「VSCA(TM) Score」を開発しました。

VSCA(TM) Scoreとは：4軸×9指標による総合評価

VSCA(TM) Scoreは、AI検索エンジンがブランドをどのように認識・評価・表示しているかを、以下の4つの軸で総合的にスコア化した独自の評価指標です。

VSCA(TM) Scoreの算出方法：3ステージプロセス

VSCA(TM) Scoreは、以下の3段階で算出されます。

Stage 1：データ収集

複数のAI検索エンジン（日本市場の場合、ChatGPT 88.5%、Perplexity 4.7%、Gemini 4.5%、Claude 2.3%）に対し、マーケティングのプロチームが設計した数千のブランド関連クエリを投入。各プラットフォームの日本市場シェアに応じた重み付けで集計し、9つのローメトリクスを取得します。（＊対象となるAI検索エンジン及び比率はカスタマイズ可能）

Stage 2：4軸スコア算出

9つのメトリクスをし4つのディメンションスコアに変換。各ディメンション内のサブ指標は幾何平均（Geometric Mean）で統合され、弱点が一つでもあれば全体スコアが低下する設計です。これは国連の人間開発指数（HDI）と同じアプローチです。また、Weber-Fechnerの法則に基づく対数変換により、「0%から10%への改善」を「80%から90%への改善」より高く評価します。

Stage 3：総合スコア算出

4つのディメンションスコアを、Weighted Power Mean（Holder Mean、p=0.5）で統合します。単純な加重平均ではなく、バランスの悪いブランドにペナルティを与える設計です。最終的にシグモイド関数で0-100にキャリブレーションします。

重み付けは、AHP（Analytic Hierarchy Process）による専門家評価に基づき決定。Visibilityが55%と最も高いのは、「AIに見えなければ、好かれることも勝つこともできない」という基本原則に基づきます。

統合収益モデル：VSCA(TM) Scoreと売上の関係

単なるスコアリングに留まらず、VSCA(TM) Scoreの各軸が経営成果にどう繋がるかを、第三者研究に基づくエビデンスで示します。

VSCA(TM) → ビジネス成果のロジックチェーン

● V（可視性）→ トラフィックの成長：AI検索の引用ブランドはオーガニッククリックが+35%増加（Seer Interactive調査, 2025）

● S（感情）→ コンバージョンの向上：AIによる推奨は購買意欲を+42%向上させる（ACR Journal研究, n=600, p<0.01）

● C（競争力）→ 市場シェアの獲得：ESOV（超過シェア）が市場シェア拡大を牽引（Binet & Field, IPA 171キャンペーン分析）

● A（権威性）→ 信頼とエンゲージメント：AI経由トラフィックは63%の高エンゲージメント率を記録（Exposure Ninja/Siege Media分析, 2025）

これらのビジネスレバーは「加算」ではなく「乗算」で作用します。つまり、売上 = トラフィック × コンバージョン × 平均客単価（AOV）という乗数効果（マルチプライヤー・エフェクト）により、VSCA(TM) Scoreの改善が収益に大きなインパクトをもたらします。

THE 1-POINT RULE：財務リターンの予測

* 全体収益への影響はAIチャネル比率に依存（現在10～20%、2028年には30～50%と予測）

【試算例】年間売上100億円のブランドが、VSCA(TM) Scoreを65→75（+10ポイント）に改善した場合：AI経由収益+35%、全体収益+5～10億円/年の改善が期待されます。

想定される活用シーン

株式会社Z Creative Partners 代表取締役 村山 穂奈実 コメント

- ブランドマネージャー：自社ブランドのAIプレゼンスを定期モニタリング、レピュテーションリスクを早期検知- マーケティング部門：コンテンツ戦略のROIをVSCA(TM) Scoreの変動で評価、「1ポイントルール」で財務インパクトを試算- 経営層・IR部門：取締役会や投資家向け報告で、AI時代のブランド競争力を客観的数値で提示- 広告代理店・PR会社：クライアントのAIプレゼンスを定量化、新たなサービス提案の基盤に

「これまで、AI検索対策（GEO）は『何となくAIに聞いたら出た』という感覚的な領域を出ていませんでした。しかし、ビジネスで勝つためには、感覚ではなく『計測可能な指標』が必要です。 私たちは、GEOのメカニズムを数式化し、VSCA(TM)というフレームワークに落とし込みました。このスコアは、単なる通信簿ではありません。ブランドがAI時代に生き残るための羅針盤です。Z Creative Partnersはこの新基準をもって、日本企業のグローバル競争力をAIドリブンに支援してまいります」

Z-GEO AI Monitorについて

Z-GEO AI Monitorは、AI検索（GEO）時代のブランド戦略を「数値化」し「最適化」する統合型ソリューションです。 本サービスの中核となるのは、単なるスコアリング技術だけではありません。「消費者がAIに何を、どう問いかけるか」という深層心理を解き明かす高度なプロンプト設計力と、それに基づいたマーケティング戦略の構築力にあります。

私たちは技術ベンダーではありません。アジア市場を知り尽くしたマーケティングのプロフェッショナル集団です。 世界の名門大学出身者で構成されたAI専任チームが、最新のアルゴリズム解析と消費行動データを融合。SaaSによるリアルタイム監視（VSCA(TM) Score）から、AIに選ばれるための文脈設計、そして実際のコンテンツ最適化まで、「AIと人間」の対話をブランドの味方につけるための全プロセスをワンストップで支援します。

■ 会社概要

商号: 株式会社Z Creative Partners

代表者: 代表取締役 村山 穂奈実

所在地: 東京都港区六本木三丁目16番12号 六本木KSビル

設立: 2024年

海外拠点: タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）、中国（提携拠点含む）

事業内容:

-AI検索ブランド最適化（GEO）ソリューションの開発と提供

-SNSブランドインテリジェンス

-中華圏・アセアン市場向けの SNS マーケティングと O2O／OMO 施策を通じて、オンラインからオフライン・EC までを一貫してつなぐクロスボーダー型マーケティングソリューションの提供

