ノートPCを2画面・3画面に出力！給電しながら使えるディスプレイアダプター2製品、2月下旬発売

ラトックシステム株式会社

ラトックシステム株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：近藤 正和、以下ラトックシステム）は、複数ディスプレイに出力できるディスプレイアダプター2製品を、2月下旬より出荷開始いたします。

製品名：デュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応)

製品型番：RS-UCHD2-PHL

標準価格：11,500円 (税別)、12,650円 (税込)

JANコード：4949090460799

出荷予定日：2026年2月下旬

製品情報：https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/udisp/uchd2phl/

製品名：トリプルディスプレイアダプター（最大4K60Hz、PD・LAN・USBハブ搭載）

製品型番：RS-UCHD3-PD

標準価格：14,000円 (税別)、15,400円 (税込)

JANコード：4949090460782

出荷予定日：2026年2月下旬

製品情報：https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/udisp/uchd3pd/

ノートPCを2画面／3画面に出力できるディスプレイアダプター

USB Type-Cポートに接続するだけで、手軽にマルチディスプレイ環境を構築。

DP Altモード対応のWindows/Mac/Chromebookに対応しており、ドライバーインストールや面倒な設定は不要です。

PDポート（最大100W対応）を搭載しているため、ノートPCに給電しながら使用することもできます。

2画面モデル（RS-UCHD2-PHL）

ノートPCをディスプレイ2台に出力できるモデル。

USB機器やLANルーターを接続し、ノートPCの拡張性を高めることもできます。

3画面モデル（RS-UCHD3-PD）

ノートPCをディスプレイ3台に出力できるモデル。

広い表示領域を確保できるため、並行作業をより快適におこなえます。

2モデル共通の特長

接続するだけで複数ディスプレイに出力

Type-Cポートひとつで、複数ディスプレイに映像出力できます。

画面を広く使うことができ、複数ウィンドウでの並行作業も快適。テレワークやオフィスワークでの作業効率がアップします。

※PD給電用のACアダプター/ケーブル、HDMIケーブル、LANケーブルは添付していません。

※すべての画面を 4K（3840×2160）/60Hz で出力するには、パソコンのUSB Type-C/USB-Cポートが「Thunderbolt 4、Thunderbolt5、またはUSB4」「DP1.4 Altモード」に対応している必要があります。

4K 60Hz対応で、高精細映像が楽しめる

最大4K60Hzに対応しており、高精細でなめらかな映像を楽しむことができます。大画面での作業はもちろん、動画鑑賞などのプライベートシーンでも活用可能です。



※4K映像を出力する際は、Premium HDMIケーブルをご使用ください。また、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。

選べる拡張/複製モード

「拡張モード」「複製モード」どちらかを選んで使用することができます。

拡張モードは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブでの作業に役立ちます。

また、複製モードは同じ画面が表示されるため、大画面での作業やプレゼンに適しています。

※mac OSは複製モードのみサポート

（2画面モデル RS-UCHD2-PHL）

最大100Wで給電しながら使用可能

最大100W対応のUSB Type-C（PD）ポートを搭載。

ノートPCに給電しながらマルチディスプレイを活用できます。

※PD給電用のACアダプター/ケーブルは添付していません。

（2画面モデル RS-UCHD2-PHL）

ウルトラワイドモニターに対応

ウルトラワイドモニターUWQHD (3440×1440)での動作を確認しています。

ウルトラワイドモニターは1台で広々と使えるため、作業の効率化、デスクの省スペース化にもおすすめです。

※リフレッシュレートは100Hzまで確認済みです。

【動作確認済みモニター】 Dell S3422DWG (3440×1440)

2画面モデル（RS-UCHD2-PHL）のみの特長

高速ギガビット対応のLANポート搭載

最大1000BASE-T（1GbE）に対応したLANポートを搭載。

スペックが求められるオンラインゲームやプレゼン発表などのビジネスシーンで、安定したネットワーク接続がおこなえます。

USB 3.2 Gen1対応の Type- Aポート(×2)、Type-Cポート(×1) 搭載

USB3.2 Gen1（5Gbps）に対応した「Type-Aポート×2」「Type-Cポート×1」を搭載しています。 そのため、「マウス」「キーボード」「USBスピーカー」といった複数のUSB機器を、本製品1つにまとめることが可能です。

配線しやすいロングケーブル

約30cmのケーブルで、ゆったりとした配線が可能です。PCスタンドを併用した場合でも、コネクタに負荷がかかりにくい形で設置できます。

クラムシェルモードと組み合わせて、快適な作業環境に

クラムシェルモードと組み合わせれば、さらに快適な作業環境をつくることができます。 クラムシェルモードでは、ノートPCを閉じたまま縦置き状態で使用可能。ディスプレイやキーボードを活用しながら、すっきりとしたデスクで作業できます。

製品特徴

2画面モデル（RS-UCHD2-PHL）- 接続するだけでデュアルディスプレイ環境を構築- 4K 60Hz対応で、高精細映像が楽しめる- 選べる拡張/複製モード- 最大100Wで給電しながら使用可能- ウルトラワイドモニター(3440×1440)に対応- 高速ギガビット対応のLANポート搭載- USB 3.2 Gen1対応の Type- Aポート(×2)、Type-Cポート(×1) 搭載- 配線しやすいロングケーブル- クラムシェルモードと組み合わせて、快適な作業環境に

3画面モデル（RS-UCHD3-PD）- 接続するだけでトリプルディスプレイ環境を構築- 4K 60Hz対応で、高精細映像が楽しめる- 選べる拡張/複製モード- 最大100Wで給電しながら使用可能- ウルトラワイドモニター(3440×1440)に対応- 放熱性が高いアルミ素材を採用

