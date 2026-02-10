BAK2025採択企業 トモイク×江ノ島電鉄による AI子育てサービス『gotogoto（ごとごと）』の実証開始

トモイク株式会社

トモイク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：竹村 由賀子）と江ノ島電鉄株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：黒田 聡）は、新サービス『gotogoto（ごとごと）』の実証を2026年２月10日より開始いたします。

『gotogoto（ごとごと）』は、神奈川県が推進する「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」の令和7年度に採択された「えのでん・えがおプロジェクト」の一環として実施するものです。

トモイク株式会社

江ノ島電鉄株式会社

●プロジェクト内容

AI相談をはじめ、コミュニティやイベント、地域情報の提供などを通じて、オンライン・オフラインを問わず、子育てにおける地域内の密接なつながりを創出し、江ノ電沿線地域を「育てたくなる沿線」とすることを目指します。

●gotogoto（ごとごと）の運用開始

今回のプロジェクトの軸となるアプリ『gotogoto(ごとごと)』を2026年２月10日から実証実験として、運用を一部で開始いたします。本アプリ内ではプロジェクト内の独自アバター「AI江野島（えのしま）さん」に、子育てなどの悩みを気軽に相談することができます。さらに、沿線住民限定のコミュニティや、その時に思ったことや感じたことなどを気軽に投稿できる場を設ける予定で、その他にも、子育てに関連した情報などの“つながる”サービスを提供していく予定です。本アプリは無料でご利用が可能です。

●gotogotoの詳細はこちら

https://lp.gotogoto.jp

●イベントの開催について

2026年2月28日（土）、江の島サムエル・コッキング苑内の「UMIYAMA DO」・「UMIAYAMA GALLERY」にて、「AI江野島さん」の体験イベントをはじめ、江ノ電のこれまでの子育て関連の取組等をご紹介するイベントを開催予定です。

詳細は、江ノ島電鉄公式ホームページにて、追ってお知らせいたします。

https://www.enoden.co.jp/

●ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）とは

神奈川県内に拠点を持つ大企業等とベンチャー企業による連携プロジェクトを創出するとともに、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を目的として、大企業等・ベンチャー企業・研究機関・支援機関等が参画する協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」を運営する取組。

●トモイク株式会社について

2022年4月 保育事業、教育事業などを展開している株式会社モシーモのグループ会社として創業

現在は、10年以上携わる保育事業のノウハウを用いて中央大学と共同研究し開発した「AI保育士さくら先生・松井先生」を展開しており、保護者様の孤独な育児へのサポートを中心に取り組んでいます。

【お問い合わせ先】

トモイク株式会社 企画部 椎原

TEL：03-6264-1028（平日9：00～18：00）

江ノ島電鉄株式会社 経営管理部 西口

TEL：0466-24-2716（平日9：00～17：00）