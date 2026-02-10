【レモンガス株式会社】横浜の大型商業施設にて防災イベントを開催

レモンガス株式会社

レモンガス株式会社(本社：神奈川県平塚市、代表取締役社長：藤井 靖之 以下「レモンガス」)は、2026年1月24日（土）・25日（日）の2日間、横浜市港北区の大型複合商業施設「トレッサ横浜」にて、防災意識啓発イベント『レモンガスでつながる防災の輪』を開催いたしました。

本イベントは横浜エリアの4支店（横浜緑、川崎北、藤沢、厚木）が「防災」をテーマに共同開催した初の試みであり、2日間で約900名の地域の皆さまにご来場いただきました。

「分散型エネルギー」であるLPガス（プロパンガス）の強みや、宅配水「アクアクララ」の備蓄水としての活用方法など、レモンガスを通じた防災対策に触れていただく貴重な機会となりました。

■開催目的とイベント概要

レモンガスのマスコット「レモンくん」と会場の様子

毎年のように発生する記録的な豪雨や各地で相次ぐ地震など、災害は「いつか来るもの」から「いつでも起こり得るもの」へと変化しています。いざという時に特別な行動をするのではなく、日頃から当たり前に防災意識を持って生活する「日常的な備え」が非常に重要です。

そのような背景のなか、LPガスという災害に強い分散型エネルギーを扱う当社の果たすべき役割は、単なるインフラ供給に留まらず、地域の「自助・共助」を支えるプラットフォームであるべきだと考えています。今回の大規模防災イベントでは、平時からの備えを「自分事」として捉えていただくため、LPガスを起点とした防災対策器具の展示や体験型ワークショップなど、多角的なプログラムをご用意して開催いたしました。

■ 災害対策機器・ソリューションの展示

災害時、各家庭に設置された容器からエネルギーを供給できる「分散型エネルギー」であるLPガスは、復旧の早さや自立性の高さにおいて注目を集めています。

本イベントでは、レモンガスのサービスラインナップによる様々な防災対策のご提案を行いました。

様々な防災対策器具の実機を展示通りがかった多くのお客さまにご参加いただきました

・ 防災向けLPガス発電機：災害に強くクリーンなエネルギーであるLPガスによる発電システム。日頃お使いいただいているLPガスがそのまま使用できるため、店舗や一般家庭など幅広いライフラインをサポートします。50kg容器なら約100時間という長時間使用に対応可能です。またLPガスは他の燃料と違い長期保管性に優れており、燃料劣化による始動不良の心配がない点も特長です。

・ 宅配水アクアクララのローリングストック： 断水時の備蓄水として宅配水「アクアクララ」をご提案しました。専用の「非常用給水コック」をボトルに直結することで、停電時での安全な水を取り出せる実演も行いました。

なお、アクアクララは2025年4月に横浜市と災害時の飲料水供給協力に関する協定も締結しており、官民連携による地域防災力の強化に貢献しています。

・ ポータブル電源：持ち運びが簡単で、車内にも収納しやすい電源。 現代の防災対策に不可欠な通信機器の充電セットやポータブルソーラーパネルも紹介。

■ 地域の皆さまとの接点を創出する、多彩なイベント

防災対策を身近なものに変えるための体験型コンテンツや、レモンガスを防災に取り組む身近なパートナーと感じていただけるようなイベントを実施いたしました。

新聞紙スリッパでの保護効果を体験レモンくんはお子さまに大人気でした

・ 新聞紙スリッパ制作体験： 災害時にガラスやがれきから足を守る実用的なスキルを、ワークショップ形式で伝授。完成したスリッパで足つぼマットの上を歩き、その保護効果を実感していただきました。

・ キャラクターを活用した親和性の向上：レモンガスのマスコット「レモンくん」の着ぐるみとの撮影会や、小さなお子さま向けの塗り絵も実施。レモンガスの温かみを象徴するレモンくんとの触れ合いは、特に子育て世代のご家族との親和性を大きく高めました。

・ 抽選会：「火災報知器の無料設置サービス」が当たる無料抽選会など、防災対策のきっかけづくりとなるプレゼントもご用意しました。

■ 今後の展望

「LPガスを原点とした専門集団として、地域と家族の温かな暮らしを創造し、支え続ける」という当社のミッションに基づき、本イベントでは横浜エリア4支店の社員が一丸となり、地域の皆さまの防災意識向上を目指して、実行されました。当社は今回の取り組みをレモンガスが思い描く「防災の輪」を広げていくための、ひとつの重要なマイルストーンと位置づけています。

レモンガスではこれからもエネルギー供給という枠組みを超え、地域の皆さまと「安心・安全」という価値を共創し、災害に強いまちづくりへ貢献してまいります。

■レモンガス株式会社について(URL：https://www.lemongas.co.jp/(https://www.lemongas.co.jp/?utm_source=media&utm_medium=press&utm_campaign=lmg_all_cpd&utm_term=CPD26020002&utm_content=a_2602_002) )

レモンガス株式会社は神奈川、東京、埼玉、静岡の1都3県にて、LPガス（プロパンガス）の供給を軸として、都市ガスや電気、宅配水「アクアクララ」、ガス器具販売や住宅リフォームなど、暮らしに関わるライフラインサービスを幅広くご提供しております。

「LPガスを原点とした専門集団として、地域と家族の温かな暮らしを創造し、支え続ける」をミッションに掲げ、「地域がもっとも頼りにする100年企業」を目指して、お客さまの安全で快適な暮らしを支え続けます。

