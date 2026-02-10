手のひらサイズの小さいミニレトロカメラ「HARU」をオンラインショップで販売開始！

株式会社UI


2本の指だけで持てるミニレトロカメラ「HARU」


小さいだけでなく、しっかりと写真も動画も撮影が可能！


ネックストラップも付属していて、アクセサリーとしても可愛い！


写真はレトロ風や人気のエモい写真も！

小さいけど高画質できれいな写真を撮影することができます。


レトロ風のどこか懐かしい感じです。




ミニレトロカメラ「HARU」で撮影した写真です。

写真解像度は2M～20M、動画解像度は、720P、1080P、2Kから選択が可能です。


撮影時は手ブレ補正などはないので、しっかりと固定して撮影してください。



カラーフィルター搭載でロマンチックに！



5色のカラーモードを選択でき、お好みのカラーや雰囲気によって撮影が可能です。


小さくてもおしゃれで本物みたい！

よくあるミニカメラは、シリコン製やプラ製が多く、軽量やコスト面を重視しています。


本製品はアルミ製で見た目もおしゃれで可愛い。


女性も男性も、子どもから大人まで似合います！





首掛け用のおしゃれなストラップ付き！

小さいカメラではキーチェーンで持ち運びするのがよくありますが、このミニレトロカメラ「HARU」は首掛け用のストラップも付属していて、本格的なカメラのように持ち運ぶことができます。


ワンポイントアクセサリーとしても良さそうです。







写真だけじゃない！動画も撮影可能！

写真、動画、再生はボタン１つで切替可能です。


音声録音もできます。



撮った画像はその場で確認！

デジカメの良さは、撮影したデータをその場ですぐに確認できる点です。


このミニレトロカメラ「HARU」も小さい本体ですが、1.47インチのIPS高鮮明液晶があり、撮影した画像を確認できます。






撮影後はスマートフォンに転送可能！

同梱されているCtoCコネクターでスマートフォンに接続すれば、画像の転送が可能です。


スマートフォンに転送後は、SNSでアップしたり、友達や家族と共有したり、楽しみが広がります。



※付属のCtoCコネクターはAndroidまたはiPhone15以降



パソコン接続でWEBカメラにも！

microSDカードを抜いた状態でパソコンと接続すると、WEBカメラとしても使用できます。




充電式でいつでもどこでも使用可能！

Type-C充電対応。モバイルバッテリーやパソコンからでも充電が可能です。







これからの卒業、入学シーズンでのプレゼントにも最適。


バッグに付けて手軽に持ち運びができます。





※ 都合により仕様・付属品は予告なく変更となる場合があります。


※ CtoCコネクターはAndroid（機種により認識しない場合もあります）、iphone15以降。




■販売店舗



Yahooショップ


https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0859.html



Amazon


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLWR7X2S



楽天市場


https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0859/