手のひらサイズの小さいミニレトロカメラ「HARU」をオンラインショップで販売開始！
2本の指だけで持てるミニレトロカメラ「HARU」
小さいだけでなく、しっかりと写真も動画も撮影が可能！
ネックストラップも付属していて、アクセサリーとしても可愛い！
写真はレトロ風や人気のエモい写真も！
小さいけど高画質できれいな写真を撮影することができます。
レトロ風のどこか懐かしい感じです。
ミニレトロカメラ「HARU」で撮影した写真です。
写真解像度は2M～20M、動画解像度は、720P、1080P、2Kから選択が可能です。
撮影時は手ブレ補正などはないので、しっかりと固定して撮影してください。
カラーフィルター搭載でロマンチックに！
5色のカラーモードを選択でき、お好みのカラーや雰囲気によって撮影が可能です。
小さくてもおしゃれで本物みたい！
よくあるミニカメラは、シリコン製やプラ製が多く、軽量やコスト面を重視しています。
本製品はアルミ製で見た目もおしゃれで可愛い。
女性も男性も、子どもから大人まで似合います！
首掛け用のおしゃれなストラップ付き！
小さいカメラではキーチェーンで持ち運びするのがよくありますが、このミニレトロカメラ「HARU」は首掛け用のストラップも付属していて、本格的なカメラのように持ち運ぶことができます。
ワンポイントアクセサリーとしても良さそうです。
写真だけじゃない！動画も撮影可能！
写真、動画、再生はボタン１つで切替可能です。
音声録音もできます。
ミニレトロカメラHARUで撮影
ミニレトロカメラHARUで撮影
音声録音
動画撮影
撮った画像はその場で確認！
デジカメの良さは、撮影したデータをその場ですぐに確認できる点です。
このミニレトロカメラ「HARU」も小さい本体ですが、1.47インチのIPS高鮮明液晶があり、撮影した画像を確認できます。
撮影後はスマートフォンに転送可能！
同梱されているCtoCコネクターでスマートフォンに接続すれば、画像の転送が可能です。
スマートフォンに転送後は、SNSでアップしたり、友達や家族と共有したり、楽しみが広がります。
※付属のCtoCコネクターはAndroidまたはiPhone15以降
パソコン接続でWEBカメラにも！
microSDカードを抜いた状態でパソコンと接続すると、WEBカメラとしても使用できます。
充電式でいつでもどこでも使用可能！
Type-C充電対応。モバイルバッテリーやパソコンからでも充電が可能です。
これからの卒業、入学シーズンでのプレゼントにも最適。
バッグに付けて手軽に持ち運びができます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/153_1_1e6e4bc92341a0a7984280b25c7dfd48.jpg?v=202602100951 ]
※ 都合により仕様・付属品は予告なく変更となる場合があります。
※ CtoCコネクターはAndroid（機種により認識しない場合もあります）、iphone15以降。
■販売店舗
Yahooショップ
https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0859.html
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLWR7X2S
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0859/