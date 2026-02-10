冬に味わう笠間の栗！地元イオンと連携「笠間の栗まつり」開催

笠間市

株式会社イオンリテールと儲かる笠間の栗産地づくり協議会は、地元のイオン笠間店を地域色の強い店舗とし、市外からの誘客を図るための取り組みとして、特産品である「笠間の栗」をテーマにしたイベントを開催します。

笠間の栗商品を販売するほか、水戸ホーリーホックのパブリックビューイングや笠間特別観光大使の安達 勇人さんのライブなど、企画が満載。

販売される栗商品は、バレンタインにちなんで”栗とチョコレート”のスイーツをはじめ、冬感のあるもの、イベント限定モンブランなど、笠間市内の菓子店からこの季節ならではのラインナップが集合。

また、「笠間の栗アイディアレシピコンテスト2025 一般の部」スイーツ部門で最優秀賞を獲得した、お菓子工房たびこの作品「発酵で美味しさ、かさまし！笠間栗の栗パイ」も特別販売します！！

最優秀賞の作品を実際に味わえる貴重な機会ですので、ぜひお見逃しなく！

「発酵で美味しさ、かさまし！笠間栗の栗パイ」 ※写真はイメージであり、実際に販売する形状とは異なる場合があります

■詳しくはこちら（笠間の栗アイディアレシピコンテスト2025一般の部）

https://www.city.kasama.lg.jp/page/page016021.html

さらにさらに！いわまの栗や小田喜商店の協力により、「栗やの裏ごし渋皮パイ［冷凍］」の詰め放題企画も実施します！1袋2,000円（税込）で、袋の口が閉まるまで詰め放題。

事前にスタッフが試したところ、最大限に詰めると8個入れることができ、通常450円/個（税込）を購入するよりかなりお得になるとか。たくさん詰めてみんなでシェアしよう♪

栗やの裏ごし渋皮パイ ※写真はイメージです※ソフトクリームは付属しません

渋皮パイ、栗しゅうまい、栗おこわなどの冷凍商品は、持ち帰りはもちろん、レンジで温めて（セルフサービス）その場で食べることができます。

屋外では、絞りたてモンブランのキッチンカーも出店しますので、そちらもお見逃しなく。

パブリックビューイングやライブと一緒に、今年のバレンタインは笠間の栗を楽しみませんか。

イベント概要

〈笠間の栗まつり2026〉

■日時：2月14日（土）～15日（日）午前10時～午後4時

■場所：イオン笠間店（茨城県笠間市赤坂8）

栗商品の販売、パイ詰め放題（セントラルコート）

キッチンカー出店（南側出入口屋外スペース）

～出店者・商品情報～ ※順不同

【セントラルコート/店内】

・洋風笠間菓子グリュイエール（栗ひろい、雪見栗、栗トリュフ、栗チョコラスク、限定モンブラン）

・笠間の焼栗 愛樹マロン（焼栗のおしるこ、マロンショコラ、焼栗ケーキ、和栗ドーナツ）

・いわまの栗や小田喜商店（渋皮パイ詰め放題、ぽろちゃんしゅうまい、栗おこわ）

・松島製菓（和モンブラン、登り窯）

・ポーターハウス（モンブランプリン、栗づつみ）

・カサマロンカフェ（ミニモンブラン、和栗そぼろのモンブラン、和栗のティラミス風、栗農家のフォンダンショコラ）

・お菓子の店くりーむ（プチモンブラン）

・パティスリールミエール（陶芸モンブラン、笠間っ子）

・入やなわぁ工房（栗の和紅茶、焼き栗のほうじ茶）

・お菓子工房たびこ（発酵で美味しさ、かさまし！笠間栗の栗パイ）

・染くらふと工房安穏（笠間栗彩コースター、ランチマット）

【キッチンカー/南側出入口・屋外】

・グランメゾン笠間（絞りたてモンブラン）

・IROtoridori（絞りたてモンブラン）※14日のみ

～ステージイベントも盛り沢山！～

■2月14日（土）

午前11時～ キッズダンス（セレステ）

午後2時～ 水戸ホーリーホック VS FC町田ゼルビア パブリックビューイング

■2月15日（日）

笠間特別観光大使 安達 勇人さんライブ＆1日店長

正午～午後0時30分 第1部ライブ

午後2時～2時40分 1日店長

午後3時30分～4時 第2部ライブ

■詳しくはこちら

https://www.aeon.jp/sc/aeon-kasama/news/20260206150433_477975.html

■そのほか、「笠間の栗」イベント情報は随時こちらで配信中！

https://www.city.kasama.lg.jp/page/page015808.html

問い合わせ

笠間市 産業経済部 農政課 栗ブランド戦略室

〒309-1792 茨城県笠間市中央3丁目2番1号

TEL：0296-77-1101