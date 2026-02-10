冬に味わう笠間の栗！地元イオンと連携「笠間の栗まつり」開催
株式会社イオンリテールと儲かる笠間の栗産地づくり協議会は、地元のイオン笠間店を地域色の強い店舗とし、市外からの誘客を図るための取り組みとして、特産品である「笠間の栗」をテーマにしたイベントを開催します。
笠間の栗商品を販売するほか、水戸ホーリーホックのパブリックビューイングや笠間特別観光大使の安達 勇人さんのライブなど、企画が満載。
販売される栗商品は、バレンタインにちなんで”栗とチョコレート”のスイーツをはじめ、冬感のあるもの、イベント限定モンブランなど、笠間市内の菓子店からこの季節ならではのラインナップが集合。
また、「笠間の栗アイディアレシピコンテスト2025 一般の部」スイーツ部門で最優秀賞を獲得した、お菓子工房たびこの作品「発酵で美味しさ、かさまし！笠間栗の栗パイ」も特別販売します！！
最優秀賞の作品を実際に味わえる貴重な機会ですので、ぜひお見逃しなく！
「発酵で美味しさ、かさまし！笠間栗の栗パイ」 ※写真はイメージであり、実際に販売する形状とは異なる場合があります
■詳しくはこちら（笠間の栗アイディアレシピコンテスト2025一般の部）
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page016021.html
さらにさらに！いわまの栗や小田喜商店の協力により、「栗やの裏ごし渋皮パイ［冷凍］」の詰め放題企画も実施します！1袋2,000円（税込）で、袋の口が閉まるまで詰め放題。
事前にスタッフが試したところ、最大限に詰めると8個入れることができ、通常450円/個（税込）を購入するよりかなりお得になるとか。たくさん詰めてみんなでシェアしよう♪
栗やの裏ごし渋皮パイ ※写真はイメージです
※ソフトクリームは付属しません
渋皮パイ、栗しゅうまい、栗おこわなどの冷凍商品は、持ち帰りはもちろん、レンジで温めて（セルフサービス）その場で食べることができます。
屋外では、絞りたてモンブランのキッチンカーも出店しますので、そちらもお見逃しなく。
パブリックビューイングやライブと一緒に、今年のバレンタインは笠間の栗を楽しみませんか。
イベント概要
〈笠間の栗まつり2026〉
■日時：2月14日（土）～15日（日）午前10時～午後4時
■場所：イオン笠間店（茨城県笠間市赤坂8）
栗商品の販売、パイ詰め放題（セントラルコート）
キッチンカー出店（南側出入口屋外スペース）
～出店者・商品情報～ ※順不同
【セントラルコート/店内】
・洋風笠間菓子グリュイエール（栗ひろい、雪見栗、栗トリュフ、栗チョコラスク、限定モンブラン）
・笠間の焼栗 愛樹マロン（焼栗のおしるこ、マロンショコラ、焼栗ケーキ、和栗ドーナツ）
・いわまの栗や小田喜商店（渋皮パイ詰め放題、ぽろちゃんしゅうまい、栗おこわ）
・松島製菓（和モンブラン、登り窯）
・ポーターハウス（モンブランプリン、栗づつみ）
・カサマロンカフェ（ミニモンブラン、和栗そぼろのモンブラン、和栗のティラミス風、栗農家のフォンダンショコラ）
・お菓子の店くりーむ（プチモンブラン）
・パティスリールミエール（陶芸モンブラン、笠間っ子）
・入やなわぁ工房（栗の和紅茶、焼き栗のほうじ茶）
・お菓子工房たびこ（発酵で美味しさ、かさまし！笠間栗の栗パイ）
・染くらふと工房安穏（笠間栗彩コースター、ランチマット）
【キッチンカー/南側出入口・屋外】
・グランメゾン笠間（絞りたてモンブラン）
・IROtoridori（絞りたてモンブラン）※14日のみ
～ステージイベントも盛り沢山！～
■2月14日（土）
午前11時～ キッズダンス（セレステ）
午後2時～ 水戸ホーリーホック VS FC町田ゼルビア パブリックビューイング
■2月15日（日）
笠間特別観光大使 安達 勇人さんライブ＆1日店長
正午～午後0時30分 第1部ライブ
午後2時～2時40分 1日店長
午後3時30分～4時 第2部ライブ
■詳しくはこちら
https://www.aeon.jp/sc/aeon-kasama/news/20260206150433_477975.html
■そのほか、「笠間の栗」イベント情報は随時こちらで配信中！
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page015808.html
問い合わせ
笠間市 産業経済部 農政課 栗ブランド戦略室
〒309-1792 茨城県笠間市中央3丁目2番1号
TEL：0296-77-1101