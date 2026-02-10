冬に味わう笠間の栗！地元イオンと連携「笠間の栗まつり」開催

笠間市


　株式会社イオンリテールと儲かる笠間の栗産地づくり協議会は、地元のイオン笠間店を地域色の強い店舗とし、市外からの誘客を図るための取り組みとして、特産品である「笠間の栗」をテーマにしたイベントを開催します。


　笠間の栗商品を販売するほか、水戸ホーリーホックのパブリックビューイングや笠間特別観光大使の安達 勇人さんのライブなど、企画が満載。



　販売される栗商品は、バレンタインにちなんで”栗とチョコレート”のスイーツをはじめ、冬感のあるもの、イベント限定モンブランなど、笠間市内の菓子店からこの季節ならではのラインナップが集合。


　また、「笠間の栗アイディアレシピコンテスト2025 一般の部」スイーツ部門で最優秀賞を獲得した、お菓子工房たびこの作品「発酵で美味しさ、かさまし！笠間栗の栗パイ」も特別販売します！！


　最優秀賞の作品を実際に味わえる貴重な機会ですので、ぜひお見逃しなく！



「発酵で美味しさ、かさまし！笠間栗の栗パイ」 ※写真はイメージであり、実際に販売する形状とは異なる場合があります

■詳しくはこちら（笠間の栗アイディアレシピコンテスト2025一般の部）


https://www.city.kasama.lg.jp/page/page016021.html



　さらにさらに！いわまの栗や小田喜商店の協力により、「栗やの裏ごし渋皮パイ［冷凍］」の詰め放題企画も実施します！1袋2,000円（税込）で、袋の口が閉まるまで詰め放題。


　事前にスタッフが試したところ、最大限に詰めると8個入れることができ、通常450円/個（税込）を購入するよりかなりお得になるとか。たくさん詰めてみんなでシェアしよう♪




栗やの裏ごし渋皮パイ ※写真はイメージです

※ソフトクリームは付属しません

　渋皮パイ、栗しゅうまい、栗おこわなどの冷凍商品は、持ち帰りはもちろん、レンジで温めて（セルフサービス）その場で食べることができます。


　屋外では、絞りたてモンブランのキッチンカーも出店しますので、そちらもお見逃しなく。


　パブリックビューイングやライブと一緒に、今年のバレンタインは笠間の栗を楽しみませんか。


イベント概要


〈笠間の栗まつり2026〉


■日時：2月14日（土）～15日（日）午前10時～午後4時


■場所：イオン笠間店（茨城県笠間市赤坂8）


栗商品の販売、パイ詰め放題（セントラルコート）


キッチンカー出店（南側出入口屋外スペース）



～出店者・商品情報～ ※順不同


【セントラルコート/店内】


・洋風笠間菓子グリュイエール（栗ひろい、雪見栗、栗トリュフ、栗チョコラスク、限定モンブラン）


・笠間の焼栗 愛樹マロン（焼栗のおしるこ、マロンショコラ、焼栗ケーキ、和栗ドーナツ）


・いわまの栗や小田喜商店（渋皮パイ詰め放題、ぽろちゃんしゅうまい、栗おこわ）


・松島製菓（和モンブラン、登り窯）


・ポーターハウス（モンブランプリン、栗づつみ）


・カサマロンカフェ（ミニモンブラン、和栗そぼろのモンブラン、和栗のティラミス風、栗農家のフォンダンショコラ）


・お菓子の店くりーむ（プチモンブラン）


・パティスリールミエール（陶芸モンブラン、笠間っ子）


・入やなわぁ工房（栗の和紅茶、焼き栗のほうじ茶）


・お菓子工房たびこ（発酵で美味しさ、かさまし！笠間栗の栗パイ）


・染くらふと工房安穏（笠間栗彩コースター、ランチマット）



【キッチンカー/南側出入口・屋外】


・グランメゾン笠間（絞りたてモンブラン）


・IROtoridori（絞りたてモンブラン）※14日のみ



～ステージイベントも盛り沢山！～


■2月14日（土）


午前11時～　キッズダンス（セレステ）


午後2時～　水戸ホーリーホック VS FC町田ゼルビア　パブリックビューイング



■2月15日（日）


笠間特別観光大使　安達 勇人さんライブ＆1日店長


正午～午後0時30分　第1部ライブ


午後2時～2時40分　1日店長


午後3時30分～4時　第2部ライブ



■詳しくはこちら


https://www.aeon.jp/sc/aeon-kasama/news/20260206150433_477975.html



■そのほか、「笠間の栗」イベント情報は随時こちらで配信中！


https://www.city.kasama.lg.jp/page/page015808.html



問い合わせ


笠間市 産業経済部 農政課 栗ブランド戦略室


〒309-1792　茨城県笠間市中央3丁目2番1号


TEL：0296-77-1101