多様なAI開発ニーズに対応する『XServer VPS』、自律型AIエージェントとして注目を集める「OpenClaw」アプリイメージの提供を開始

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林 尚希）は、当社が提供するVPS（仮想専用サーバー）サービス『XServer VPS』において、自律型AIエージェントとして世界的に注目を集める「OpenClaw」のアプリイメージの提供を開始しました。

「OpenClaw」は、タスクの実行から情報収集、判断、行動までを自律的に行うことができる、オープンソースのAIエージェントです。

『XServer VPS』で提供する「OpenClaw」のアプリイメージを利用することで、初期費用無料・月額990円から、複雑な設定を行うことなく簡単に「OpenClaw」の利用環境を構築できます。

■「OpenClaw」について

「OpenClaw」は、ユーザーが設定したゴール（目標）を達成するため、AIが自律的に計画を立案し、情報収集からタスクの実行までを一貫して行うオープンソースのAIエージェントツールです。

従来のチャット型AIのように一問一答で指示を繰り返す必要がなく、複雑な業務プロセスを「丸投げ」で自動化できる点が大きな特長です。

■ なぜ「ローカルPC」ではなく「VPS」なのか

自律型AIエージェントを運用する際、多くのユーザーはローカルPC上で動作させることを検討します。しかし、実用性と安全性の両立という観点では、VPS（仮想専用サーバー）を利用することに大きなメリットがあります。

セキュアな隔離環境の構築を大幅に簡略化

自律型AIエージェントは、ブラウザ操作やファイル作成などを自律的に行うため、通常は個人のメイン環境から隔離された「サンドボックス」を構築する高度な技術知識が求められます。

ローカルPC上で、このようなセキュアな環境を自ら構築するのは非常に難易度の高い作業ですが、VPSを利用すれば、個人のPC環境から完全に切り離された独立環境の構築を大幅に簡略化できます。

さらに、万が一AIが予期せぬ挙動を示した場合でも、ローカルPCのデータやプライバシーが脅かされるリスクを最小限に抑えることが可能です。

物理的な制約と管理からの解放

自律型AIエージェントは、タスク完了までに数時間を要することもあります。VPSであれば、ご自身のPCのリソースを占有することなく、ハードウェアの発熱や騒音、長時間稼働に伴うメンテナンスを気にする必要もありません。24時間体制で、バックグラウンドにてAIを稼働させ続けることが可能です。

どこでも開発・監視できる

ローカルPC上に自律型AIエージェントを設置する場合、外部からリモートアクセスするには、複雑なネットワーク知識が求められます。一方、VPSであれば、セキュアな通信を通じて、外出先からでもAIの進捗確認や指示出しを行うことができます。

■「OpenClaw」アプリイメージについて

通常、「OpenClaw」の利用には一定のサーバー構築知識が求められますが、『XServer VPS』の「OpenClaw」アプリイメージを利用することで、複雑なセットアップ作業を大幅に簡略化でき、開発環境の構築負担を軽減できます。

また、本アプリイメージの利用に際して追加料金は発生せず、『XServer VPS』の利用料金のみでご利用いただけます。

「OpenClaw」アプリイメージの利用方法については、以下のマニュアルをご参照ください。

OpenClawアプリイメージ 利用方法 :https://vps.xserver.ne.jp/support/manual/man_server_app_use_openclaw.php?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xvps_release_260210&utm_content=pr

「アプリイメージ」機能とは

『XServer VPS』が提供する、必要なアプリケーションがあらかじめインストールされたイメージファイルです。サーバー構築や初期設定にかかる手間を大幅に削減し、AI開発や活用といった本来の目的に集中できます。

利用可能なアプリイメージの例[表: https://prtimes.jp/data/corp/76849/table/245_1_e60d9392722cd888d444adacc5b4614f.jpg?v=202602101051 ]

OS・アプリイメージ一覧 :https://vps.xserver.ne.jp/os-list.php?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xvps_release_260210&utm_content=pr

■多様なAI開発ニーズに対応する『XServer VPS』

国内シェアNo.1（※1）のレンタルサーバー『エックスサーバー』が満を持して提供するVPS（仮想専用サーバー）サービスです。『エックスサーバー』が誇る高性能・高品質なインフラ環境を活かし、vCPU3コア、メモリ2GBのハイスペックサーバーを、初期費用無料・月額990円から利用できます。

『XServer VPS』では、ChatGPTのようなAIアプリを誰でも簡単に作成できる「Dify」をはじめ、多数の「OSイメージ」「アプリイメージ」を取り揃えています。用途に応じたイメージを選択するだけで、サーバー作成と同時にOSのインストールやアプリケーションサーバーの構築が完了するため、初心者から上級者まで幅広いユーザーに選ばれています。

『XServer VPS』公式サイト :https://vps.xserver.ne.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xvps_release_260210&utm_content=pr

