この度、株式会社焦点工房では、取り扱い製品の一部につきまして、2026年3月9日(月)、3月18日(水)、3月30日(月)に価格改定いたしますのでお知らせいたします。


なお、対象ブランド、対象製品につきましては、改めてご案内いたします。


この度の価格改定は、為替相場の変動に加え、原材料価格や物流費の高騰による仕入れ価格の上昇が背景にございます。弊社におきましても企業努力により価格の維持に努めてまいりましたが、やむを得ず商品の価格改定を行うこととなりました。



今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何とぞ諸般の事情をご賢察いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。



▪価格改定対象ブランド ※2026年2月10日時点



　SHOTEN


　銘匠光学TTArtisan


　七工匠7Artisans


　中一光学


　Thypoch


　LIGHT LENS LAB


　毒鏡 DULENS


　TECHART


　Fringer


　Megadap


　MonsterAdapter


　Commlite

▪価格改定日
　2026年3月9日(月)、3月18日(水)、3月30日(月)




