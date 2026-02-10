コウレプ2026春 ～神戸最大級の爬虫類イベント～【4月11日（土）・12日（日）神戸サンボーホールにて開催】

「コウレプ2026春」爬虫類・両生類・猛禽類から小動物まで大集合！

見て・触れて・知って・迎えられる体験型展示即売会。

神戸最大級の爬虫類イベント「コウレプ2026春」が、2026年4月11日（土）・12日（日）の2日間、神戸サンボーホールにて開催されます。

本イベントは、爬虫類を中心に多彩な動物たちに出会える、展示即売型の体験イベントです。

レオパードゲッコー（ヒョウモントカゲモドキ）、フトアゴヒゲトカゲ、ボールパイソン、リクガメ、エボシカメレオンといった人気の爬虫類をはじめ、カエルなどの両生類、タカやフクロウといった猛禽類、さらにウサギやフクロモモンガなどの小動物まで勢ぞろい。

まさに「生きものの魅力が一堂に会する」空間となります。

「見て」「触れて」「知って」「迎えられる」をテーマに、実際に動物たちにふれあえる体験型の展示会であり、気に入った動物をその場で迎えることも可能です。

会場にはプロのブリーダーや専門ショップが多数出展し、初心者の方にも安心の飼育アドバイスを提供。飼育に必要な器具やフードなどの関連アイテムも充実しており、初めての方からベテラン飼育者まで楽しめます。

また、ご家族連れでも楽しめる内容となっており、動物好きのお子さまにとっても特別な体験となるはずです。普段なかなか出会えない生きものを間近で観察し、ふれあえる貴重な機会をぜひご体感ください。神戸の秋を彩る特別な2日間、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

コウレプ公式サイト :https://kourep.jp/

コウレプの魅力

エキゾチックアニマル約10,000匹を展示・販売！有名専門店が多数！

珍しい爬虫類・両生類・猛禽類・小動物が大集合！驚きの発見が待っています！

「見て」「触れて」「知って」「迎えられる」がテーマ。プロのブリーダーや専門ショップが多数出展し、初心者にも安心の飼育アドバイスを受けられます

※犬、猫の販売はございません。※展示数は実績からの推定数です。

前売券販売中

ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）やフトアゴヒゲトカゲ、人気のボールパイソンやカラフルなコーンスネークなど、多種多様な爬虫類を購入できます。フクロモモンガやハリネズミをはじめ、ウサギ、デグー、 ミーアキャット、マーモセット、モルモットなど、かわいらしい小動物を購入できます。メンフクロウやミミズクだけでなく、チョウゲンボウなどの鷹・隼といった猛禽類を購入できます。ビザールプランツは、見た目も育ち方もユニークな植物たち。塊根植物（コーデックス）、アガベ、ビカクシダなど、生きたアートのような個性豊かな品種を購入することができます。前売券購入はこちら :https://kourep.jp/index.html#maeuriticket

後援

今回のコウレプも、サンテレビ様とラジオ関西様のご後援をいただけることになりました！

心より感謝申し上げます。

コウレプCM放送決定！

2月11日(水)よりサンテレビ様にてテレビCM放送スタート！

ラジオ関西でも放送予定です！

ぜひチェックしてみてください。おたのしみに！

出品者一覧公開中！

お目当てのお店を事前にチェックしてね！

出品者一覧はこちら :https://kourep.jp/exhibition.html

イベント情報

清家すみれのWork×Work動物みつけ隊

コウレプ会場で大注目！

ラジオ関西「清家すみれのwork×workラジオ」で活躍中の清家すみれさんがマイクを手に登場。

会場のいろんなお店を突撃インタビューします！

詳しくはこちら :https://kourep.jp/event-sumire.html

カプセルトイ販売

コウレプ生物イベント会場限定販売リアル透明標本ガチャくじpart6

大好評 ガチャくじ第6弾 コウレプに登場!!

※大当たりは当たりくじとの交換になります。※現在の情報は暫定的な内容になりますので変更になる場合がございます。

神Tシャツ販売!!

だっくす小峰監修!数量限定!コウレプオリジナル！

Tシャツの前面は 蛇(へび)蜥蜴(とかげ)鰐(ワニ)亀(カメ) 爬虫類の爬の字をデザインして 爬虫類全体を表してみました！

※無くなり次第終了となります。

ふれあいコーナー

いろんな動物ふれあえるコーナーだよ！

エキゾチックアニマルや爬虫類にふれてみよう！ みんなどんな肌ざわりなのかな？

開催時間:10時～17時

(動物の休憩時間:13時～13時半 ※動物の休憩時間はご入場できません。)

有料【3歳以上お一人様600円（税込）】

詳しくはこちら :https://kourep.jp/event-fureai.html

※0歳～2歳のお子様は無料でご入場いただけます。※安全上の観点から小学生以下のお子様の入場には18歳以上の保護者の同伴が必要。※ふれあい動物は、コンディションにより、告知内容と異なる動物に変更となる場合がございます。※再入場はできません。※現在の情報は暫定的な内容になりますので変更になる場合がございます。

プレゼントキャンペーン!!

ご来場特典!!

LINE友だち限定でピンセットプレゼント!!

イベント当日に指定の会場内受付にて、「コウレプ」のLINE友だち画面をスタッフにお見せください。



※コウレプのピンセットを土曜日1000名、日曜日1000名、合計2000名の方にプレゼントします。

※お一人様一本限り。無くなり次第終了。

#コウレプSNSキャンペーン

コウレプをLINEで友だち追加 :https://lin.ee/rqJPuBfコウレプのLINE友だちになって、ピンセットをもらおう♪

InstagramまたはXで「#コウレプ」を付けて、

自慢のペットの写真を投稿してください。

会場スタッフに投稿画面とフォロー画面をご提示いただくと、

先着合計5,000名様にスプレーヘッドをプレゼントいたします。

※XまたはInstagramのコウレプ公式アカウントをフォローください。

※投稿は、生き物（犬、猫除く）や植物の写真のみでお願いします。写真が難しい場合は、文字だけの投稿でもOKです。

※リポスト（旧リツイート）でのご参加の場合は、コウレプ公式XまたはInstagramの固定投稿をリポストしていただいた方が対象

※イベント当日投稿の場合は、他のお客様やスタッフが写らないようにお願いします。出品者様の生体を撮影される場合はスタッフの許可を得て指示に従ってください。

※不適切な投稿が確認された場合は、運営の指示に従っていただきますようお願いいたします。

※スプレーヘッドを土曜日2500名、日曜日2500名、合計5000名の方にプレゼント。

※画像はイメージです。特典は変更になる場合があります。

※お一人様一本限り。無くなり次第終了。

飲食コーナー

クロコダイルたこ焼き

名物珍獣グルメ!

コウレプ名物のクロコダイルたこ焼き！

たこ焼きのたこのかわりにワニの肉が入っています。

※食肉用ワニを使用しています

※数量限定

※メニューは仕入れ時の状況により変更になる場合がございます。

クロコダイル餃子

おすすめ珍獣グルメ!!

ワニ肉のミンチを使った餃子です！

ワイルドな旨味が詰まったパリパリジューシーなクロコダイル餃子。

ここでしか味わえない未知の食体験を是非どうぞ！

※食肉用ワニを使用しています。

※数量限定

※メニューは仕入れ時の状況により変更になる場合がございます。

ツキノワグマのステーキ

新登場!! 特別なジビエ料理

ツキノワグマの野生と美食が出会う、記憶に残る特別ステーキ。

※数量限定

※メニューは仕入れ時の状況により変更になる場合がございます。

前回のコウレプイベントの様子

爬虫類が好きな方も、はじめての方も大歓迎！

上記は2025年10月のイベント風景です。

一人でじっくり見たい方も、

ご家族・お友だちと一緒に楽しみたい方も、

きっと新しい出会いが見つかるイベントです。

「ちょっと気になる」その気持ちでOK。

ぜひ予定を空けて、コウレプ2026春に遊びに来てください！

皆さまのご来場をお待ちしています

