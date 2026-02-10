FOODEX JAPAN2026　イタリア館

イタリア大使館貿易促進部

イタリア大使館貿易促進部は今年もナショナルパビリオンとして最大規模のイタリア館を運営いたします。


イタリア全土から約190社が出展。西2ホールの半分にわたり、フレッシュチーズやオリーブオイル、ワインなど、伝統的な特産品から最新技術を活かした製品まで多彩な商品をご紹介します。また、南3ホールFOODEX WINE内にもイタリアワインコーナーを設け、ミニテイスティングセミナーを多数実施する予定です。


イタリア館内には、出展社ブースのほか、出展社の製品を味わえる複数のプロモーションコーナーを用意しています。2025年12月にユネスコ無形文化遺産に登録認定されたイタリア料理を支える、多彩なイタリア食材の数々を、ぜひ会場でご覧ください。



※前回出展イメージ（FOODEX2025）

●イタリア館：西2ホール(1階) W2-K29


●出展社：　約190社が出展、イタリア全20州の製品が揃います。


●7つのプロモーションコーナー


・クッキングデモンストレーション


豪華イタリアンシェフ講師陣による調理実演＆試食。


・カフェコーナー


プロのバリスタが淹れる9種のエスプレッソ飲み比べ。


・ピンサコーナー


22出展者の食材を活用したピンサを紹介。アレンジの幅に注目。


・パネットーネコーナー


伝統から新しい味わい方まで、パネットーネを詳しく解説。


・ジェラートコーナー


イタリア素材のジェラートをご紹介。試食は時間限定。


・チーズコーナー


多種多様なイタリアチーズを展示でご紹介。


・ワインコーナー


南3ホール(4階) S3-A06。イタリア館出展社ワインのテイスティングセミナーを毎日開催。



※前回出展イメージ(FOODEX2025)

イタリア館の詳細情報は特設サイトからもご覧いただけます：https://foodexjapan.ice-tokyo.or.jp/2026/