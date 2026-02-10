Shopifyの商品ページにラベルや商品タグを表示できるアプリ「シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定」をリリース
福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact は、「シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定」をリリースしました。
シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定は、商品ページ上に設定された商品タグを、分かりやすいラベルとして表示できるノーコードアプリです。
管理画面から直感的に操作でき、コード不要で「新商品」「セール」「限定」などの重要な情報を、商品ページ上で簡単に強調表示できます。
商品タグごとに表示・非表示を柔軟に切り替えられるほか、指定したタグのみを強調表示することも可能。色やテキスト、スタイルなどの見た目もノーコードでカスタマイズできるため、ブランドイメージに合わせたデザインを手軽に作成できます。
商品情報を視覚的に分かりやすく整理することで、ユーザーの理解を促し、ショッピング体験の向上をサポートします。
月額 ＄2.99 で利用でき、7日間の無料体験も用意。年払いなら実質2か月分お得にご利用いただけます。
20言語以上の多言語対応により、国内外のストアで活用できる、シンプルかつ実用性の高い商品ページ強化ツールです。
▼「シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定」｜アプリストア
https://apps.shopify.com/sa-146-ur-prod-tag-label?locale=ja
▼「シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定」｜ご利用ガイド
https://unreact.jp/shopify-apps/sa-146-ur-prod-tag-label/guide
■Shopify とは
Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。
■ 「シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定」について
「シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定」について
シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定は、商品ページに設定されている商品タグを、分かりやすいラベルとして表示できるノーコードアプリです。
管理画面から直感的に操作でき、コード不要で商品タグを視覚的に整理・強調表示できます。
「新商品」「セール」「限定」など、伝えたい情報をラベルとして分かりやすく表示することで、商品理解を促進し、購買体験の向上をサポートします。
シンプルな操作で導入でき、商品をより魅力的に見せたいストア運営者に最適なツールです。
■ 商品タグごとの表示・非表示を柔軟に設定できる！
商品タグごとの表示・非表示を柔軟に設定できる！
商品タグごとに表示・非表示を自由に切り替えできるため、必要な情報だけを商品ページに表示できます。
すべてのタグを表示するのではなく、重要なタグだけを選んで表示することで、情報過多を防ぎ、ユーザーにとって見やすい商品ページを実現します。
■ 指定したタグを強調表示できる！
指定したタグを強調表示できる！
特定の商品タグを強調表示することで、伝えたいポイントをひと目で分かりやすく訴求できます。
「おすすめ」「期間限定」「人気商品」など、購入判断に影響する情報を視覚的に目立たせることで、商品価値の訴求力を高めます。
■ ノーコードで見た目をカスタマイズできる！
ノーコードで見た目をカスタマイズできる！
コーディング知識は一切不要で、ラベルの色・テキスト・スタイルを管理画面から簡単にカスタマイズできます。
ブランドイメージやストアデザインに合わせて調整できるため、既存のデザインを崩すことなく自然に導入可能です。
■ 1クリックでテーマに追加できる！
1クリックでテーマに追加できる！
アプリをインストール後、ワンクリックでテーマに追加でき、すぐに商品ページへラベル表示を反映できます。
複雑な設定やコード編集は不要で、初めてアプリを利用する方でも安心。手軽に導入しながら、商品ページの分かりやすさと訴求力を向上させます。
▼参考記事
- Shopify の商品ページにタグを表示できるアプリ20選を紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-product-tag-display-app-20-selection)
- Shopify で商品ページにタグを表示する方法は？おすすめのアプリも紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-product-tag-display-method)
- Shopify で商品ページにタグを表示できるアプリを5つ紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/shopify-product-tag-display-app-5-selection)
- Shopify で商品ページにタグを表示する方法を5つ紹介！(https://qiita.com/eijiSaito/items/61ba2f0ba19187cd8233)
- Shopifyで商品ページにラベルや商品タグを表示するアプリについて徹底解説(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-146-ur-prod-tag-label/guide)
▼ 会社概要
会社名: 株式会社UnReact
代表者: 西川信行
事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業
URL: https://unreact.jp/