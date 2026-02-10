Shopifyの商品ページにラベルや商品タグを表示できるアプリ「シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact は、「シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定」をリリースしました。

シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定は、商品ページ上に設定された商品タグを、分かりやすいラベルとして表示できるノーコードアプリです。

管理画面から直感的に操作でき、コード不要で「新商品」「セール」「限定」などの重要な情報を、商品ページ上で簡単に強調表示できます。

商品タグごとに表示・非表示を柔軟に切り替えられるほか、指定したタグのみを強調表示することも可能。色やテキスト、スタイルなどの見た目もノーコードでカスタマイズできるため、ブランドイメージに合わせたデザインを手軽に作成できます。

商品情報を視覚的に分かりやすく整理することで、ユーザーの理解を促し、ショッピング体験の向上をサポートします。

月額 ＄2.99 で利用でき、7日間の無料体験も用意。年払いなら実質2か月分お得にご利用いただけます。

20言語以上の多言語対応により、国内外のストアで活用できる、シンプルかつ実用性の高い商品ページ強化ツールです。

▼「シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-146-ur-prod-tag-label?locale=ja

▼「シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-146-ur-prod-tag-label/guide

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■ 「シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定」について

シンプル商品ページラベル表示｜お手軽商品タグ一覧表示設定は、商品ページに設定されている商品タグを、分かりやすいラベルとして表示できるノーコードアプリです。

管理画面から直感的に操作でき、コード不要で商品タグを視覚的に整理・強調表示できます。

「新商品」「セール」「限定」など、伝えたい情報をラベルとして分かりやすく表示することで、商品理解を促進し、購買体験の向上をサポートします。

シンプルな操作で導入でき、商品をより魅力的に見せたいストア運営者に最適なツールです。

■ 商品タグごとの表示・非表示を柔軟に設定できる！

商品タグごとに表示・非表示を自由に切り替えできるため、必要な情報だけを商品ページに表示できます。

すべてのタグを表示するのではなく、重要なタグだけを選んで表示することで、情報過多を防ぎ、ユーザーにとって見やすい商品ページを実現します。

■ 指定したタグを強調表示できる！

特定の商品タグを強調表示することで、伝えたいポイントをひと目で分かりやすく訴求できます。

「おすすめ」「期間限定」「人気商品」など、購入判断に影響する情報を視覚的に目立たせることで、商品価値の訴求力を高めます。

■ ノーコードで見た目をカスタマイズできる！

コーディング知識は一切不要で、ラベルの色・テキスト・スタイルを管理画面から簡単にカスタマイズできます。

ブランドイメージやストアデザインに合わせて調整できるため、既存のデザインを崩すことなく自然に導入可能です。

■ 1クリックでテーマに追加できる！

アプリをインストール後、ワンクリックでテーマに追加でき、すぐに商品ページへラベル表示を反映できます。

複雑な設定やコード編集は不要で、初めてアプリを利用する方でも安心。手軽に導入しながら、商品ページの分かりやすさと訴求力を向上させます。

▼ 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/