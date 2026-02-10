「海のごちそう開発プロジェクト」 鹿児島の海の魅力が詰まった高校生考案のメニューを高校生がMBCてゲてゲハイスクールフェスティバルで販売！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人 海と日本PROJECT in鹿児島は、鹿児島の海の魅力や課題、未利用魚の活用や普及について学び、鹿児島の海の魅力を知ってもらうため、商品開発や販売、PRイベント等を展開する体験プロジェクト「海のごちそう開発プロジェクト」を開催。このプロジェクトで高校生が開発したメニューを、各高校が2026年2月21日（土）・22日（日）に行われる「MBCてゲてゲハイスクールフェスティバル」で発売いたします。このプロジェクトは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

鹿児島県は深海から温暖な海まで多様な広域を有し、多種多様な魚が水揚げされているにもかかわらず、県民の魚介類の消費量は全国ワースト4位。そこで「海のごちそう開発プロジェクト」と題して、講演やワークショップを通し鹿児島の海の魅力や課題、未利用魚の活用や普及について学び、高校生自身でオリジナルメニューを開発する体験プロジェクトを実施しました。

魚類市場での競り見学や魚のさばき方教室を通してプロの技を体得し、実際に魚に触れ、調理実習を行った高校生たち。学校に持ち帰り、考案したメニューの進捗を発表し意見交換をしたり、フードコーディネーター 杉水流 直子さんから講評をいただきました。アドバイスを受け、さらに改良したメニューを各高校が「MBCてゲてゲハイスクールフェスティバル」で販売・PRいたします。

＜海のごちそう開発プロジェクト スーパー高校生開発メニュー概要＞

・DSサンド featチリソース（鹿児島城西高等学校1年）

セット内容：サンド（1/2個）+カップスープ

販売価格：300円（税込）

・鰤の三角春巻き（鹿児島城西高等学校2年）

セット内容：2個+スープ

販売価格：300円（税込）

・リアル鯛焼き～中身も鯛なんです～（鹿児島県立野田女子高等学校）

販売価格：300円（税込）

・深パニー（神村学園高等部）

販売価格：500円（税込）

・アイゴリゾット（鹿屋中央高等学校）

販売価格：500円（税込）

・発売日：2026年2月21日（土）・22日（日）

・アミュプラザ鹿児島・AMU広場／若き薩摩の群像前広場で開催される「MBCてゲてゲハイスクールフェスティバル」にて販売

＜団体概要＞

団体名称 ：一般社団法人 海と日本PROJECT in鹿児島

URL ：http://kagoshima.uminohi.jp/

活動内容 ：子供や若者を中心に多くの人が、鹿児島県の豊かな海に対して意識を持ち、様々なアクションを行うことができる施策を実施します。鹿児島県では、東シナ海、太平洋に囲まれ、内側には桜島を擁する錦江湾があります。多くの離島があり、古くから南の玄関口として独特な海の文化や景色、食など魅力がたくさんあります。一方で、地元の海の魅力を世代を超えて若い世代に継承していくことができなかったり、環境の変化に伴う今と未来の地元の海についての魅力を改めて発見し、海とのかかわりの大切さや魅力を次の世代へ伝えていくことができる様にします。そして、事業の実施にあたり数多くの地元のメディア、市町村、団体を巻き込みムーブメントの拡大を図ります。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/