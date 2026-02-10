＜ナチュラルコスメブランドLUSH＞愛らしいウサギたちとお風呂でエッグハント！イースターを盛り上げるバスアイテムなど全31種を2月19日（木）より発売

ラッシュジャパン合同会社イメージ画像

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）は、イースター限定コレクションとしてバスアイテムなど全31種を2026年2月19日（木）より国内79店舗、公式オンラインストア(https://www.lush.com/jp/ja)（公式アプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lush.app&pcampaignid=web_share)は2月10日（火）より先行発売）で発売いたします。遊び心あふれるイースターコレクションは、春の乾燥したお肌を潤す厳選された原材料と、とびきりスイートな香りと共にお届けします。表情豊かな愛らしいバニー達のバスボム（入浴料）や、お肌に潤いを与えるハチミツを配合したグミのような感触の洗顔料など五感で楽しむ贅沢なセルフケアタイムをお楽しみください。

LUSH イースターコレクション

【商品数】全31種（入浴料10種、洗浄料6種、洗顔料2種、リップケア2種、キャンドル1種、スプレー1種、ギフトボックス4種、ラッピングアイテム4種、サンドリー1種）

※『クリス ザ キャロット ギフト』LINEギフト限定（2月19日発売開始）

【発売日・発売店舗】

・2026年2月19日（木）全国79店舗、公式オンラインストア

・2026年2月10日（火）公式アプリ

・URL：https://www.lush.com/jp/ja/c/easter-gifts（全商品はこちらからご覧いただけます）

商品概要

マンチングバニー（バスボム）

\660（税込）／ 個

開発者の娘の絵から誕生した、うさぎ型のバスボムです。穏やかなラベンダーとお菓子のような甘い香りが広がります。お肌を整えるラベンダーオイルやイランイランオイル、お肌を健やかに保つトンカエキスを配合。持続可能な原材料が、お肌を健やかに保ちしっとりとした質感へ導きます。

ゴールデンエッグ（バスボム）

\1,180（税込）／ 個

お湯に浮かべると、ハチミツのように甘く華やいだ香りと黄金のラメが水面に広がり、くるくると回転。お肌を潤すカカオバター配合の殻が溶けると、バスタブの中をイエロー、ブルー、グリーンのバスアートでいっぱいにします。保湿ケアも叶えるバスボムを満喫した後は、季節の変わり目の乾燥肌もしっとり柔らかに。あなたを大いに喜ばせるでしょう。

イースターバニー（バスボム）

\1,980（税込）／ 個

黄金色に輝くのはニンジンを食べたから？お湯の中にいれると、バニラの温かみのある香りと、グレープフルーツ、シチリアレモンの爽やかな香りのブレンドが広がります。また、ウサギが溶けていくと金色の渦巻が彩る緑色のお湯の中からグミのようなニンジン型のソープが登場！

ベイビーレインボウベジ ピンク

ベイビーレインボウベジ オレンジ

ベイビーレインボウベジ イエロー（バブルバー）

各色\720（税込）／ 40g

イースターバニーの大好物があなたのバスタイムを彩る泡風呂が楽しめます。 ニンジン根から得られるキャロットパウダーを使い、やさしい色合いとともに、レモンやベルガモットをブレンドしたトロピカルな香りがバスタイムを明るく楽しい気分へと導きます。

バノフィーパイ シャワージェル（シャワージェル）

\1,660（税込）／ 110g・\3,320（税込）／ 285g・\5,550（税込）／ 570g

濃厚な甘さのパイを思わせる香りのシャワージェルです。お肌の潤いを保ち柔らかくするバナナ果実や、肌表面に保護膜を作り潤いを守るバニラ果実エキス、お肌を健やかに保つトンカエキスを配合しました。キャラメルのようなリッチで甘い香りに包まれ、乾燥したお肌をしっとり洗い上げます。

サニーサイド アップ シャワーガミー（シャワーガミー/洗浄料）

\1,480（税込）／ 100g

目玉焼きの形をした、グミのような感触が楽しい数量限定の洗浄料です。お肌を引き締めツヤを与えるベルガモットオイルやオレンジ果汁、お肌をしっとり柔らかくする海藻由来のカラギーナンを配合しました。シトラスとレモングラスが爽やかに香る泡が、乾燥したお肌をなめらかに洗い上げます。

ベイビーベア（洗顔料）

\1,360（税込）／ 30g

グミのような感触が楽しい、クマの形をした洗顔料です。お肌の潤いを守り優しく整えるハチミツや、お肌を柔らかくなめらかに導くフェアトレードカカオパウダーを配合しました。ラッシュのベストセラー「みつばちマーチ」と同系統のハチミツのような甘い香りに包まれ、お肌のコンディションを健やかに保ちます。

ラブラブアンドカスタード リップスクラブ（リップスクラブ）

\1,680（税込）／ 20g

シュガーのスクラブで、乾燥した唇をしっとりなめらかにするリップスクラブです。古い角質を取り除き潤いを与える砂糖や、健やかな唇を保つパッションフルーツシードオイル、ツヤを与えるスイートオレンジオイルを配合しました。爽やかな酸味と甘みが重なるトロピカルな香りが広がります。

ヘイバン! ギフト（ギフト）

\1,970（税込）

ハーバル＆フルーティーな香りであなたの大切な人をうっとりさせちゃう2種類の入浴料をセットにしたギフトボックスです。

＜ギフト内容＞マンチングバニー（バスボム）、ベイビーレインボウベジ オレンジ（バブルバー）

バニーコテージ ギフト（ギフト）

\4,900（税込）

カラフルなうさぎの隠れ家には、イースターエッグのおいしいお菓子くらいバスタイムを楽しくする4種類の入浴料が入っています。

＜ギフト内容＞マンチングバニー、ビッグディレマ、ゴールデンエッグ（バスボム）、ベイビーレインボウベジ ピンク（バブルバー）

バニーズピクニック ノットラップ

\1,000（税込）／50cm×50cm

風呂敷をヒントに生まれた、何度も繰り返し使える数量限定のギフトラッピング用商品です。お友達を思いやる優しいうさぎを描いたデザインは、いつもは照れくさくて言えない「ありがとう」を伝えたい時にもおすすめです。※100％オーガニックコットン

ホッピーイースター ロクタラップ

\320（税込）／35cm×35cm

ロクタペーパーの自然の温もりを感じるギフトラッピング用商品です。イギリスの伝統的なテキスタイルを彷彿させる春色のデザインは、うさぎやひよこの形をしたイースターシーズンだけのラッシュ商品をプレゼントするのにおすすめです。お花畑に隠されたイースターエッグの中には何が入っているのかな？※ロクタペーパー

Knot Wrap（ノット ラップ）とは

日本で古来から伝統的に使われている風呂敷にインスピレーションを受けて誕生しました。ギフトラッピングだけではなく、エコバッグやスカーフ、ヘアアクセサリーなどのファッションアイテムとしてリユースすることができます。ペットボトルからリサイクルされた再生ペット素材やインドの女性の就労を支援する団体でつくられたオーガニックコットン100%素材など、エシカルな素材にもこだわりました。

*100% オーガニックコットン製ノットラップ

使用されているコットンは、水の使用量の少ない伝統的な方法で有機栽培されています。その後、女性の権利を守りながら環境と社会の変革に力を注いでいるインドのサプライヤーの元に集まる才能ある職人たちの手によって芸術作品へと生まれ変わります。

ロクタラップとは

ロクタラップは、女性の雇用創出の一環として設立された団体によってネパールで製紙されたサステナブルな手すき紙です。3～4年の周期で収穫可能な植物・ロクタから得る繊維で紙をすき、染色液に浸して色のグラデーションがきれいな模様に染めています。一枚一枚手作りしているので、同じものは存在しません。強い繊維のおかげでギフトラッピングにとても適しています。プレゼントの中身を使い終わった後も、アイディア次第で様々な用途にリユースしていただけます。

ラッシュの商品について

ラッシュの商品はイギリスで開発され、神奈川県のキッチンで手作りしています。

ラッシュについて

ラッシュは、新鮮な野菜や果物を使った100％ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランドです。約95%の商品がヴィーガン対応です。エッセンシャルオイルをふんだんに使用し、動物実験をせず、可能な限り合成保存料に頼らない処方で手作りしたスキンケア、ヘアケア、バス製品などですべての人の健やかな肌や髪のために役立ちたいと考えます。原材料の新鮮さ、本質的な意味においてオーガニックであることに価値をおいて開発する商品は、フレッシュなうちに使用することで原材料の効果を最大限実感することができると信じています。「ラッシュ」の名が示す通り、毎日の生活を「みずみずしく豊か」に、よりハッピーでヘルシーなものにしたいと考えます。倫理的であること、そしてサステナビリティのその先を目指し、原材料調達から商品開発やパッケージの資材調達など、リジェネラティブであること（再生可能性）を最優先に、そして「この地球をよりみずみずしく、豊かな状態で次世代に残す」ことをブランドパーパスにあらゆる企業活動を行っています。

企業の取り組みなどブランドに関する情報をまとめた公式サイト： https://weare.lush.com/jp/(https://weare.lush.com/jp/)

公式オンラインストア： https://www.lush.com/jp/

<ご掲載時、読者の方からのお問い合わせ先>

会社名：ラッシュジャパン／ブランド名：LUSH (ラッシュ)

フリーダイヤル：0120-125-204

support@lush.co.jp

URL: https://www.lush.com/jp/

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町桜台4009-3 GLP厚木 4F