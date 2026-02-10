「なんとなく」の投資判断を見える化する、採点機能付きサブスク「FXなび+」提供開始

グリーンモンスター株式会社

グリーンモンスター株式会社（本社：東京都渋谷区、 代表取締役：小川 亮、証券コード：157A、以下グリーンモンスター）は、体験型投資学習アプリ「FXなび」において、サブスクリプションサービス「FXなび+(プラス)」を開始し、その第一弾として、デモトレードの採点機能の提供を開始することをお知らせいたします。本機能は、FXのデモトレード学習における「客観的な評価がない」「成長を実感しにくい」という課題に着目し、自身のデモトレードを振り返り、次に繋げる学習体験を提供することを目的に開発いたしました。

相場変動が大きい2026年、FX学習に求められるのは結果よりも振り返り

2026年の為替市場は、金融政策やインフレ動向に加え、要人発言や為替介入、直近の選挙を巡る観測などが重なり、相場の方向性が読みにくい状況が続いています。このような環境下では、損益結果のみに焦点を当てて取引を重ねていると、自身の判断や取引の背景を把握しづらくなり、取引の内容を次の判断に活かしにくくなることが考えられます。そのため、取引の結果だけでなく、判断に至った背景やプロセスを整理し、振り返ることが、取引を安定させていく上で重要な視点となります。

こうした振り返りの視点は、実際の取引に限らず、学習段階であるデモトレードにおいても欠かせません。

デモトレ学習の課題、約４割が「客観的評価がない」と回答

当社が実施したアンケートにおいても、デモトレードを続ける中で感じる課題として、「客観的な評価やフィードバックがないこと（40.83%）」、「自分の成長が実感しにくい（34.17%）」といった回答が多く寄せられました。

この結果から、デモトレード経験者の多くが、損益結果以外の観点で自身の取引を振り返る機会を求めていることがうかがえます。

デモトレの質を数値化、自分のクセや改善点が一目でわかる採点機能

「FXなび+」の第一弾機能として提供する採点機能では、デモトレード１回ごとに、トレード内容を利益結果、リスク管理、取引プロセス、健全性、トレンド適合度の５つの観点から総合的に評価します。

単なる損益ではなく、判断の過程や取引の質を数値化することで、自身のスコア推移を確認できるほか、全国ユーザーの平均と比較しながら、自分のトレードの傾向を確認することができます。カラオケの採点機能のように、自分のトレード内容が可視化されることで、成長を客観的に確認できる体験を提供します。

取引の良し悪しをスコア化、判断の精度向上に

損益の結果だけでなく、取引の「質」を100点満点で評価します。プロ基準との答え合わせで取引精度がアップし、「なんとなく」を卒業できます。

自分のトレード傾向を客観的に把握

採点結果グラフで「得意な点」と「直すべき弱点」が一目瞭然になります。あなたの直感を論理的に裏付けし、自信を持ってエントリーできるようフォローします。

次の行動に繋がるフィードバックを提供

独自のロジックが、改善点を科学的に分析。感覚に頼らない「根拠あるアドバイス」でトレード技術の向上をサポートします。

本機能により、勝敗や損益といった結果だけに左右されることなく、自分のトレードがどのような評価だったのかを客観的に把握することができます。利益が出た場合でも、その判断が適切だったのか、判断やリスクの取り方を振り返ることで、次に活かすための気付きを得ることが可能です。

「FXなび+」では、今後もユーザーの皆さまの利用状況や声をもとに、学習を支援する機能の拡充を進めていく予定です。

「FXなび+」概要

提供開始日：2026年2月10日

利用条件 ：「FXなび」をインストールしていること

料金 ：月額480円（税込）

「FXなび+」リリース記念キャンペーン

「FXなび+」の提供開始を記念し、採点機能を無料で体験できるチケットを3枚配布します。1枚につき1回、採点機能をご利用いただけます。

「FXなび」について

「FXなび」は、これからFXを始めたい方や投資未経験の方向けに、デモトレードで本番さながらの体験ができ、ゲーム感覚で学べるスマホアプリです。FXの醍醐味であるレバレッジに加え、スプレッドも反映した超本格デモトレードで、FX初心者にもわかりやすいチャートを使って利益と損失を体験することができます。また、デモトレード以外にも、投資に関わる様々な情報を提供するコラム記事、コミカルなFX解説マンガなど、盛りだくさんになっており、FXをこれから始めたい方も、ちょっとブランクのある方も、楽しみながら知識を深められます。2018年のリリース以降、ユーザー様に寄り添った機能改善や、新機能の追加等、日々バージョンアップを続けており、多くのユーザー様から高い評価をいただいております。近年、個人のFX取引が活発化する中で、気軽にFX投資を始める方も増えています。しかし、FX投資はリスクを伴う投資商品であるため、正しい知識を身に付けたうえで安全に投資を行うことが重要です。「FXなび」は、リスクを体験して学び、十分に知識やスキルを身に付けていただくことで、安全に投資が始められるよう支援しております。

「FXなび」サービス紹介ページ :https://greenmonster.co.jp/fx/lp-summary.html

グリーンモンスター株式会社

「FXなび」「株たす」「トウシカ」など体験型投資学習アプリシリーズを運営。ユーザー体験に寄り添ったプロダクト開発を強みに、投資学習や金融教育、資産形成をどなたでも手軽に学んでいただけるよう取り組んでおります。この体験型投資学習アプリシリーズは、累計で1,000万インストールを突破し、大変多くの方にご利用いただいております。

グリーンモンスターは「おかねに対する意識と行動を変える」というミッションを掲げ、「お金のための投資」という考えからステップアップし、投資を通じて「消費者から支援者へ」と人々と社会とのかかわり方を変えていくことを目指しております。社会の支援者としての投資家を増やすことで、起業家に対する挑戦とイノベーションの土壌を培い、日本の世界における新たなプレゼンス発揮の促進に貢献してまいります。

■会社概要

社名 ：グリーンモンスター株式会社

所在地 ：東京都渋谷区神南１-４-９

代表者 ：小川 亮

設立 ：2013年7月29日

証券コード：157A(東京証券取引所グロース市場)

事業内容 ：体験型投資学習アプリ配信・金融教育事業

ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業

HP ：https://greenmonster.co.jp