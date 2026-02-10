【04 Limited Sazabys】４月４日の「フォーリミの日」に、豊橋市で初の野外フリーライブ開催！市長へ報告

豊橋市

４月４日の「フォーリミの日」に初となる野外フリーライブを行う、ロックバンド「04 Limited Sazabys（フォーリミテッドサザビーズ）」が２０２６年１月２８日（水）、開催地である豊橋市の市役所を訪れ、長坂尚登市長にライブ開催を報告しました。

04 Limited Sazabysは、名古屋発の４人組ロックバンド（GEN /Bass・Vocal、HIROKAZ/Guitar、RYU-TA/Guitar、KOUHEI/Drum）。2015年にメジャーデビューを果たし、2016年からは、愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）で野外ロックフェス「YON FES」を主催するなど、精力的に活動を続けています。

2017年、2023年には、日本武道館ワンマンライブを成功させました。

ベースボーカルのGENさんは田原市生まれ、豊橋市育ちで、県立豊橋南高校を卒業。「とよはしミュージックアンバサダー」でもあり、市民とともに音楽に親しめるまちづくりや若者が音楽の道を志すきっかけづくりに取り組んでいます。

これまでも、豊橋鉄道渥美線大清水駅で楽曲アレンジチャイムとGENさんのアナウンスを流すほか、昨年発表した「magnet」のミュージックビデオを豊橋市役所の屋上で撮影するなど、地域とのつながりを深める活動も展開してきました。

２８日は午後４時前、市役所１階で横断幕を手にした職員らが大きな拍手でGENさん、HIROKAZさん、RYU-TAさん、KOUHEIさんの４人を出迎えました。

続いて、市長応接室で長坂市長と対面したGENさんは「このまち（豊橋）を出てから、自分なりに文化的に暮らし、教養を深めてきたつもりです。それを自分のまちに持ち帰り、多くの人を呼び込めるフリーライブが開催できることを、すごくうれしく思っています。ぜひ皆さんの力を貸してください。よろしくお願いします」と協力をお願いしました。

HIROKAZさんも「豊橋は初期からお世話になっている場所。そこに帰ってこられるのはすごく楽しみです」と語り、RYU-TAさんとKOUHEIさんもそれぞれ豊橋での思い出を振り返りました。

４人の言葉を受け、長坂市長は「ビッグになって文字通り故郷に錦を飾ってくださることを大変うれしく思います。今後もより深いご縁を豊橋市とつくっていただきたい。市としても、しっかり応援させていただきます」と応えました。

表敬訪問後には、メディアインタビューも行われました。

GENさんは「豊橋で、しかもフリーライブとして開催することで、いろんな人が豊橋を訪れ、まちを感じ、買い物や食事を楽しんでくれたら、それがぼくにとっての一番の恩返しになると思います」と話します。

ライブの開催場所は豊橋総合スポーツ公園。

ファンへの感謝とともに、ライブを通じて音楽を志す人を増やすことを目指す初のフリーライブは、「真っ直ぐバンドマンらしくシンプルにライブをしても充分に成り立つし、かっこいいライブができる自信はありますが、これまであまりバンドに触れてこなかった方々でも楽しめるステージにしたい」とGENさんは意気込みを語りました。

04 Limited Sazabys 公式よりチケット詳細が発表！

２月６日（金）から、04 Limited Sazabys公式よりチケット詳細が発表されました。

チケット詳細

「04 Limited Sazabys」オフィシャルHP受付【入場券／入場券(豊橋駅往復付き)】 先行抽選(https://www.04limitedsazabys.com/feature/freelive_homesick)

【受付期間】

２０２６年２月６日（金）午後６時 ～ ２０２６年２月１５日（日） 午後１１時５９分

【結果発表開始日時】

２０２６年２月１９日（木）午後６時頃から順次

【スケジュール】

２０２６年４月４日（土）

開場 正午 / 開演 午後３時

終演 午後４時３０分(予定)

飲食協賛エリアCLOSE 午後５時４５分

【会場】

豊橋総合スポーツ公園（愛知県豊橋市神野新田町メノ割１）

【チケット】

入場券 ０円(税込)

入場券(豊橋駅往復付き) ２，０００円(税込)

駐車場 ２，５００円(税込)

その他、申し込み方法や注意事項等はこちら(https://www.04limitedsazabys.com/feature/freelive_homesick)