法人・個人事業主・官公庁様必見！「年度末　ビジネス応援祭」を初開催！

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、「年度末 ビジネス応援祭」の受付 を 2026年 2月 11日（水）より、 「コメリパワー」 「コメリハード＆グリー ン」 「コメリPRO」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて 開始いたします。

法人・個人事業主・官公庁様に向けて、「年度末 ビジネス応援祭」を初開催いたします。新年度への準備として、オフィス家具や、防災用品、熱中症対策用品をご用意いたしました。

なかでも、近年の記録的な猛暑から2025年6月から熱中症対策が事業者の義務化となったこともあり、現場作業者向けのファン付ウェアや、スポットクーラーなどの対策グッズは在庫が豊富な今の時期に予め確保することをご提案たします。

数量限定商品もございます。お早めのご予約をお待ちしております。

■キャンペーン概要

・受付期間：2026 年2月11 日（水）～2026年3月13 日（金）

・お引渡し期間：2026年2月11日～28日までの受付分 2026年3月10日～16日お引渡し

2026年3月1日～13日までの受付分 2026年3月23日～29日お引渡し

※商品入荷次第、順次お引渡しとなります。

・お支払いは、ご注文時の全額前払いとなります。

・ご注文方法

「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」「コメリPRO」の店舗、

またはオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にてご予約ください。

「年度末 ビジネス応援祭」特設サイトURL： https://www.komeri.com/contents/event/biz_ouen/

特設サイトは、2月11 日（水）より閲覧可能です。

※限定数量の商品は上記実施店舗先着順の合計数量となります。

対象商品 一例

商品名：ナカバヤシ パーソナルシュレッダ ダストレス NSE-DLM01W

・実施店舗合計先着15台

・細断くずや紙粉の散乱を防止するシュレッダー。

・機密書類や顧客情報を扱う場合に最適なマイクロカット。

商品価格（税込）： 49,800円

商品名：スチールキャビネット 上置き用＋下置き用

・実施店舗合計先着10セット

・上棚は折り畳み式なので組立設置がラクラク！棚の高さ調整可能。

・無料配送。

セット価格（税込）：39,800円

商品名：valborder 遮熱フードベスト

・遮熱-10℃効果の裏チタンコート生地。

・風が通り抜けるジャバラフードタイプ。

商品価格（税込）：2,980円

※ファンセットとバッテリーは別売りです。

※お引渡しは、3月23日以降となります。

商品名：ツインダクトスポットクーラー GWY-26/29(ATH)

・すぐに使える！急な熱さ対策やイベントなどで大活躍！

・冷房能力(50/60Hz)：2.6/2.9kW

・2Way排水：ドレンホース・タンク

商品価格（税込）：69,800円

※お引渡しは、3月23日以降となります。

商品は一例です。詳細は下記にてご確認ください。

年度末ビジネス応援祭 特設サイト URL：https://www.komeri.com/contents/event/biz_ouen/

同時開催！プロや職人のお仕事を応援！

春の住設祭 特設サイト URL： https://www.komeri.com/contents/event/25_yoyaku/

法人様、自営業者様のお仕事応援！ビジネスカード

https://www.komeri-card.com/card/business_card/

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。



コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,228店舗（2026月1月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26