伊藤ハム「アルトバイエルン(R)」ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年を記念して期間限定フードを販売！

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

伊藤ハム株式会社（代表取締役社長：伊藤　功一）と合同会社ユー・エス・ジェイ（社長：村山　卓、


以下ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年を記念し、


伊藤ハム「アルトバイエルン(R)」を使用したパークとのコラボレーションフード「アルトバイエルン・ドッグ ～ミート・モンスター～」をユニバーサル・スタジオ・ジャパン パーク内で期間限定販売いたします。




アルトバイエルン・ドッグ～ミート・モンスター～

【特別メニュー販売概要】


■発売日：2026年3月3日（火）より


※販売数には限りがあります。各日の販売数に達した場合、販売終了となります。


■場所 ：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン　ユニバーサル・マーケット内ホットドッグカート


■内容 ：「アルトバイエルン・ドッグ～ミート・モンスター～」


　　　　　超BIGな35cm超えのアルトバイエルン(R)が、迫力満点のホットドッグに。


　　　　　ソーセージ、ベーコン、ゴロゴロ野菜がトッピングされた圧倒的なボリュームは正にモンスター級！



伊藤ハムは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。


TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.　CR26-0588




【アルトバイエルン(R)】


「アルトバイエルン(R)」は熟成ウインナー市場購買金額シェアNo.1※ のウインナーで、弊社を代表するフラッグシップ商品です。72時間熟成によりもたらされるコク、深みある余韻が味わえる、あらびきでジューシーな「お肉がおいしいウインナー」です。


※24年1月～24年12月金額集計（全国）熟成ウインナー市場　ブランド別　伊藤ハム調べ（(株)マクロミルQPRデータより）