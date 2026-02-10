伊藤ハム「アルトバイエルン(R)」ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年を記念して期間限定フードを販売！

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

伊藤ハム株式会社（代表取締役社長：伊藤 功一）と合同会社ユー・エス・ジェイ（社長：村山 卓、

以下ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年を記念し、

伊藤ハム「アルトバイエルン(R)」を使用したパークとのコラボレーションフード「アルトバイエルン・ドッグ ～ミート・モンスター～」をユニバーサル・スタジオ・ジャパン パーク内で期間限定販売いたします。

アルトバイエルン・ドッグ～ミート・モンスター～

【特別メニュー販売概要】

■発売日：2026年3月3日（火）より

※販売数には限りがあります。各日の販売数に達した場合、販売終了となります。

■場所 ：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ユニバーサル・マーケット内ホットドッグカート

■内容 ：「アルトバイエルン・ドッグ～ミート・モンスター～」

超BIGな35cm超えのアルトバイエルン(R)が、迫力満点のホットドッグに。

ソーセージ、ベーコン、ゴロゴロ野菜がトッピングされた圧倒的なボリュームは正にモンスター級！

伊藤ハムは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。

【アルトバイエルン(R)】

「アルトバイエルン(R)」は熟成ウインナー市場購買金額シェアNo.1※ のウインナーで、弊社を代表するフラッグシップ商品です。72時間熟成によりもたらされるコク、深みある余韻が味わえる、あらびきでジューシーな「お肉がおいしいウインナー」です。

※24年1月～24年12月金額集計（全国）熟成ウインナー市場 ブランド別 伊藤ハム調べ（(株)マクロミルQPRデータより）