伊藤ハム「アルトバイエルン(R)」ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年を記念して期間限定フードを販売！
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
アルトバイエルン・ドッグ～ミート・モンスター～
伊藤ハム株式会社（代表取締役社長：伊藤 功一）と合同会社ユー・エス・ジェイ（社長：村山 卓、
以下ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年を記念し、
伊藤ハム「アルトバイエルン(R)」を使用したパークとのコラボレーションフード「アルトバイエルン・ドッグ ～ミート・モンスター～」をユニバーサル・スタジオ・ジャパン パーク内で期間限定販売いたします。
【特別メニュー販売概要】
■発売日：2026年3月3日（火）より
※販売数には限りがあります。各日の販売数に達した場合、販売終了となります。
■場所 ：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ユニバーサル・マーケット内ホットドッグカート
■内容 ：「アルトバイエルン・ドッグ～ミート・モンスター～」
超BIGな35cm超えのアルトバイエルン(R)が、迫力満点のホットドッグに。
ソーセージ、ベーコン、ゴロゴロ野菜がトッピングされた圧倒的なボリュームは正にモンスター級！
伊藤ハムは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。
TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved. CR26-0588
【アルトバイエルン(R)】
「アルトバイエルン(R)」は熟成ウインナー市場購買金額シェアNo.1※ のウインナーで、弊社を代表するフラッグシップ商品です。72時間熟成によりもたらされるコク、深みある余韻が味わえる、あらびきでジューシーな「お肉がおいしいウインナー」です。
※24年1月～24年12月金額集計（全国）熟成ウインナー市場 ブランド別 伊藤ハム調べ（(株)マクロミルQPRデータより）