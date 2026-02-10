「楽天トラベル」、「楽天トラベルアワード2025」を発表

楽天グループ株式会社

URL： https://travel.rakuten.co.jp/award/

楽天グループ株式会社が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」は、国内の登録宿泊施設を表彰する「楽天トラベルアワード2025」を発表しました。

「楽天トラベルアワード2025 Hotel & Ryokan of the Year」受賞宿泊施設の代表者と、高野 芳行（楽天グループ株式会社 専務執行役員 コマース&マーケティングカンパニー シニアヴァイスプレジデント）

「楽天トラベルアワード」は、全国の「楽天トラベル」登録宿泊施設を対象に、過去1年間で顕著な実績を上げ、高い評価を得た宿泊施設を表彰する制度です。ゴールドアワード、シルバーアワード、ブロンズアワードに加え、ゴールドアワード受賞施設の中で特に優れた実績を上げ、高い評価を得た施設に「Hotel & Ryokan of the Year」を授与します。またリゾートホテルや旅館などのレジャーカテゴリに含まれる宿泊施設を対象にした「楽天トラベル 日本の宿アワード」も発表しています。

「楽天トラベル」は、今後も登録宿泊施設と協力し、旅行者の需要に応える旅行商品の提供を目指してまいります。

■「楽天トラベルアワード2025 Hotel & Ryokan of the Year」受賞宿泊施設

全国総合1位： 山梨県 富士河口湖温泉 富士山の見える温泉旅館 大池ホテル

全国総合2位： 大阪府 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

全国総合3位： 千葉県 グランドニッコー東京ベイ 舞浜

全国総合4位： 香川県 ホテル川六 エルステージ高松

全国総合5位： 宮城県 仙台 秋保温泉 ホテル瑞鳳

全国総合6位： 栃木県 那須温泉 ホテルエピナール那須

全国総合7位： 福岡県 ホテルアクティブ！博多

全国総合8位： 兵庫県 神戸牛と有馬温泉 天然金泉・銀泉の宿 有馬御苑

全国総合9位： 大阪府 リーベルホテル大阪

全国総合10位： 大阪府 ＨＯＴＥＬ ＴＨＥ ＬＥＢＥＮ ＯＳＡＫＡ

■「楽天トラベルアワード2025」各アワード受賞宿泊施設

・「楽天トラベルアワード2025 ゴールドアワード」： 118施設

URL： https://travel.rakuten.co.jp/award/gold.html

・「楽天トラベルアワード2025 シルバーアワード」： 100施設

URL： https://travel.rakuten.co.jp/award/silver.html

・「楽天トラベルアワード2025 ブロンズアワード」： 594施設

URL： https://travel.rakuten.co.jp/award/bronze.html

・「楽天トラベル 日本の宿アワード2025 TOP47」： 47施設

URL： https://travel.rakuten.co.jp/award/jstyle47.html

・「楽天トラベル 日本の宿アワード2025」： 188施設

URL： https://travel.rakuten.co.jp/award/jstyle.html

以 上