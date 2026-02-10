魔法にかけられたような非日常体験。「PLACOLE＆DRESSY」のプロデュースカフェで「オーロラプリンセスドレスと桜フェア」を期間限定開催
「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、プロデュースカフェ「DRESSY CAFE」にて「オーロラプリンセスドレスと桜フェア」を開催することをお知らせいたします。
「PLACOLE＆DRESSY」プロデュースカフェ DRESSY CAFEで、オーロラプリンセスドレスと桜を開催。看板メニューのお花のアフタヌーンティーはサクラ気分を存分に楽しめるお花見桜最中や、かわいらしい桜モチーフのロールケーキ、中のジャムが隠し味のオリジナルジュレマカロンを使用したポップで可愛いスイーツが新たに登場。推し活に大人気のプチアフタヌーンティーには春の訪れを感じることが出来る桜咲く抹茶クロッフルが登場予定。名古屋では毎日夜限定イベントとして、オーロラプリンセスドレスと桜のキャンドルナイトを開催。ランタンが美しいナイトだけの幻想的な空間で大切な人と素敵な時間をお楽しみください。
お花のクロッフル
お花のクロッフル~SAKURA~
香ばしく焼き上げたクロッフルに、ふんわりなめらかな抹茶クリームをたっぷり。仕上げにふりかけた抹茶パウダーが、やさしい春色をまとわせ、ちょこんとのせたサクラ型チョコレートが可憐なアクセントに。見た目も心もときめく季節限定クロッフルです。
お花のクロッフル~オーロラチェリーブロッサム~
ふわっとやさしい桜クリームの上に、とろりとかけた桜ソース。仕上げに散らしたストロベリーチョコが、春色のきらめきを添えます。ひとくちごとに春を感じる一品です。
ドリンクメニュー
サクラオーロラソーダ
ほんのり甘いサクラシロップとサクラゼリーの食感を楽しめる一品。仕上げにセットのオーロラシロップを入れて少し混ぜるとオーロラの輝きがキラキラときらめく一杯。春のときめきを閉じ込めた、見た目も気分も華やぐご褒美ドリンクです。
お花のクリームソーダ~オーロラプリンセス~
春感じるサクラアイスを浮かべた、澄んだ水色のソーダに、やさしく香るサクラシロップ。水色とピンクのグラデーションが、まるで春の魔法をまとったプリンセスのような一杯に仕上げました。
サクラオーロラソーダ
お花のクリームソーダ~オーロラプリンセス~
クロッフルプレート~花ひらく草原のイースターラビット~
花ひらく草原に遊びに来た、イースターラビットをイメージしたプレート。ふんわりなめらかな抹茶クリームを草原に見立て、やさしく香るサクラクリームとサクラアイスを添えて、春のお花に囲まれた景色を表現しました。仕上げに散らしたアーモンドが、香ばしいアクセントに。春のときめきをぎゅっと詰め込んだ、今だけの特別なプレートです。
季節のプチアフタヌーンティー~オーロラプリンセスドレスと桜~
3-4月限定のプチアフタヌーンティーは、ふんわりなめらかな抹茶クリームにちょこんとのせたサクラ型チョコレートが春色アクセントになったクロッフルをメインにご用意。ジャムが溶け込んだ季節のジュレマカロン、春感じるサクラモナカそしてカフェで人気のとろけるはちみつフィナンシェなどの焼き菓子がのった華やかなお花のティースタンドにでお届けいたします。お手軽サイズながら特別感たっぷりの、可愛らしいプチアフタヌーンティーをぜひお楽しみください。
お花のアフタヌーンティー~オーロラプリンセスドレスと桜~
華やかなドレス装飾を間近に感じられる店内で、優雅なひとときをお過ごしいただける『お花のアフタヌーンティーセット』。春を感じるサクラロールケーキや、サクラシロップを使用したきらめくオリジナルゼリー、イースタモチーフのドラジェがのった抹茶タルト、ピンクで彩られたロールケーキなど、物語の世界を思わせるキュートなスイーツがティースタンドを彩ります。さらに、ジャムが隠し味のサクラや抹茶のオリジナル“ジュレマカロン”もセットに。一足早くお花見気分を味わえるサクラの世界観を存分に感じていただける、シーズン限定のスペシャルなアフタヌーンティーです。
季節のパフェ~オーロラプリンセスドレスと桜~
キラキラ輝くピーチゼリーと、旬の苺をたっぷり使用した、ときめきいっぱいのサクラパフェ。甘酸っぱい苺の美味しさに、やさしい甘みが重なり、ひと口ごとに幸せが広がります。サクラホイップやサクラソースを使用し、春の訪れを感じることが出来る一品。トップにうさみみのチョコレートやイースター感じるドラジェをトッピングし、DRESSY CAFEならではの“プリンセス気分”と、春の訪れやときめきを楽しめる、この季節だけの特別なシーズン限定パフェです。思わず写真を撮りたくなる、きゅん(ハート)が詰まった一品をぜひお楽しみください。
店舗情報
DRESSY CAFE 大阪店
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3丁目2－2 ＪＰタワー大阪「ＫＩＴＴＥ大阪」6F
アクセス： JR大阪駅直結
営業時間：11:00～20:00
定休日： 無休（施設に準じて正月休みあり）
席数：36席 (個室3ブース) ※コンセント・Wi-Fi完備
店舗HP：https://dressycafe-osaka.pla-cole.wedding/
Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_osaka/
TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafeosaka
予約ページ（食べログ）：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27151455/
DRESSY CAFE 名古屋店
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号ＪＰタワー「ＫＩＴＴＥ名古屋」3F
※JR名古屋駅から徒歩1分 名古屋駅は東海道新幹線をはじめJR・名鉄・近鉄・市営地下鉄・バスが乗り入れる総合ターミナルです。ＫＩＴＴＥ名古屋へのアクセスは2F歩行者通路・地下通路で直結しています。
営業時間：9:30～20:00 (金曜・土曜・祝前日は21:00)
※テーブル席コンセント・Wi-Fi完備
店舗HP：https://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/
Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya/
TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya
予約ページ（食べログ）：https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23084838/
DRESSY CAFE 鎌倉店
〒248-0014
神奈川県鎌倉市由比ガ浜２丁目３－2 りんどう鎌倉 2F
※JR、江ノ島電鉄 『鎌倉駅東口』より徒歩5分
営業時間：10:00~18:00(不定期定休)
※コンセント・Wi-Fi完備
店舗HP：https://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/
Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura
TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura
予約ページ（食べログ）：：https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14087302/
