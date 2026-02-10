バレンタイン・ホワイトデーの乾杯に 美食のための究極のプレミアムビール『イネディット』ZUPPA SHINONOME バレンタイン・ホワイトデーフェア開催のお知らせ

株式会社都光

2026年2月5日より、東京・東雲の輸入食材販売店「ZUPPA SHINONOME」にて美食のための究極のプレミアムビール『イネディット』のキャンペーン「Get one free SALE」が開催されます。スペインの伝説の三ツ星レストラン「エル・ブジ」のシェフと、スペインNo.1ビールメーカー「ダム社」が創り上げた、バレンタインやホワイトデーの食卓を華やかに彩る一杯を、この機会にぜひお楽しみください。

■ ZUPPA SHINONOME バレンタイン・ホワイトデーフェアGet one free SALE概要

東京・東雲の輸入食材販売店「ZUPPA SHINONOME」にて、バレンタイン・ホワイトデーの準備に最適な期間限定のプレゼントキャンペーンが実施されます。

対象商品：イネディット・ロゼ

対象期間：2026年2月5日～2026年3月14日

大瓶(750ml)購入特典

内容 ：2本ご購入につき、さらにもう1本プレゼント

店頭価格：1,599円(税込)/本※

小瓶(330ml)購入特典

内容 ： 3本ご購入につき、さらにもう1本プレゼント

店頭価格：599円(税込)/本※

※ZUPPA SHINONOME店頭価格に準じます

オリジナルノベルティ

ご購入の本数に応じて、「イネディット オリジナルコースター」をプレゼント

■ イネディット

「世界一予約が取れない」といわれたスペインの伝説的三ツ星レストラン「エル・ブジ」の天才シェフ、フェラン・アドリアとソムリエチームが、バルセロナNo.1ビールメーカー「ダム社」とともに造り上げた究極のプレミアムビール。シャンパーニュのようにセレブをもてなすことのできる優雅さと、いかなる料理にも調和する至高の味わいが魅力です。

■ ZUPPA SHINONOME

EU輸入食材や酒類を扱う卸売業務スーパー。プロユースの高級食材とハイコスパワインなどを販売している。



〒135-0062

東京都江東区東雲１丁目9-18-101

東雲キャナルコートＣＯＤＡＮ18号棟

営業時間：11:00～19:30(日火水木)

11:00～20:30(金土)

【商品情報】

商品名 ：イネディット・ロゼ

生産地 ：スペイン

容量 ：330ml、750ml

希望小売価格：330ml 600円+税

750ml 1,680円+税

「世界一予約が取れない」と言われた幻のミシュラン三ツ星レストラン「エル・ブジ」の天才シェフ「フェラン・アドリア」とそのエルブジの総ソムリエとバルセロナNo.１ビールメーカー「ダム社」がコラボして造り出した”前例のない”究極のプレミアムビール「イネディット」待望の第2弾。フェラン・アドリアが求めたのは、『忘れることのできない鮮烈な味わい』。開栓した瞬間から広がるストロベリーの華やかな香りと、ベリー系果実の濃密な甘味。アペリティフや食後のデザートワイン感覚で気軽にお楽しみいただけます。

イネディット特設サイト ：https://www.toko-t.co.jp/special/damm

イネディット・ロゼ特設サイト：https://www.toko-t.co.jp/special/ineditrose

公式インスタグラム ：@inedit_jp https://www.instagram.com/inedit_jp/

【会社概要】

会社名：株式会社 都光

代表者：代表取締役 戸塚 尚孝

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

URL ：https://www.toko-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ：竹中 康一

TEL ：03-3833-3541

FAX ：03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp