調剤後、最短30分で処方薬を配送。みてねコールドクターとキビヤックファーマシーが進化したオンライン診療体験を提供

株式会社コールドクター

家族のためのオンライン診療アプリ「みてねコールドクター」（運営：株式会社コールドクター）と、「すべての医療体験を圧倒的に」をビジョンに掲げる株式会社Kiviaq（以下、キビヤック）は、2026年2月より、オンライン診療後の処方薬配送に関するサービス連携を開始しました。

本連携により、みてねコールドクターでオンライン診療（保険診療）を受診した患者さまは、処方薬の受け取り方法として配送を選択することで、キビヤックが運営するキビヤックファーマシー（調剤薬局）から全国(*1)へ処方薬の無料配送が可能となります。さらに東京都の一部エリアでは、オンライン服薬指導を実施したのち、調剤後最短30分(*2)で処方薬をお届けする「Kiviaq Now（キビヤックナウ）」にも対応します。

近年、患者さまを取り巻く環境の変化に伴い、医療アクセスへのニーズは多様化しています。従来の薬局に行くことを前提とした処方薬の受け取りには、体調不良時の移動や待ち時間の負担に加え、育児や仕事などによる時間的制約、混雑に伴う二次感染のリスク、プライバシーへの配慮など、多くのハードルが残っています。

両社は本連携を通じて「テック×配送」によりこうしたハードルを下げ、オンライン診療から薬の受け取りまでをシームレスにつなぐことで、体調がすぐれない時や外出が難しい状況でも、診察から服薬までをよりスムーズに自宅で完結できる環境づくりを推進します。

(*1)離島を除く

(*2)港区・千代田区・中央区のみの提供サービスです。交通・天候等により配送時間は変動する場合があります。

オンライン診療は普及する一方、“薬の受け取り”が最後のハードルに

オンライン診療の普及により、体調不良時に自宅で医師の診察を受けられる環境は広がっています。一方で、発熱や風邪症状、胃腸症状などをはじめとする急性期の症状の場合、処方薬の受け取りについては、

・患者本人に熱があり、薬が欲しくても外出が難しい

・子どもが体調不良で早く薬が欲しいが、子どもだけを残して外出できない

・即日配送の場合、配送料が高額になる

・薬が手元に届くまでに時間がかかる

といった課題が残っていました。

みてねコールドクターは、診察の利便性だけでなく、診察後に「必要な治療を、必要なタイミングで開始できる」状態までを一貫して支えるため、薬の受け取り手段を拡充し利便性を追求しています。今回のキビヤックとの連携は、その取り組みをさらに前進させるものです。

みてねコールドクター × キビヤックファーマシーが実現すること

・配送料の負担→送料無料で、全国(*1)へお薬の配送が可能

・薬が手元に届くまでの時間→東京の一部エリアで調剤後30分(*2)でお薬のお届けが可能

今回のキビヤックとの連携により、お薬の配送料は全国一律無料を実現。配送受け取り選択時のボトルネックとなりがちな送料負担をなくしました。

また、現在は一部地域に限られますが、調剤後30分以内にお薬のお届けが可能に。「必要な治療を、必要なタイミングで開始できる」状態を実現します。

(*1)離島を除く

(*2)港区・千代田区・中央区のみの提供サービスです。交通・天候等により配送時間は変動する場合があります。

薬局とはLINEで連携

患者さまとキビヤックファーマシー（調剤薬局）はLINEで連絡を取り合うことができます。服薬指導のご案内やお問い合わせをLINE上で行えるため、電話やSMSに比べてやり取りが途切れにくく、スムーズにお薬の受け取りまで進むことが可能です。

※はじめてご利用いただく方には、オンライン診療完了後にキビヤックからSMS（ショートメッセージ）でLINEのご案内をいたします。

オンライン診療での処方薬の受け取り方法

みてねコールドクターのオンライン診療後、患者さまは状況に応じて以下の受け取り方法を選択できます。

１. 近隣の薬局で薬を受け取る

「受け取りたい薬局が決まっている」「近隣薬局が営業時間内であるため、急いでその薬局で薬を受け取りたい」「対面で薬剤師に相談しながら受け取りたい」といった場合に最も適した選択肢です。

地域のかかりつけ薬局の活用や、薬局への移動が可能な場合には、薬局の営業時間内であれば最短当日中に服薬を開始できます。

２. 配送で薬を受け取る

「体調が悪く外出できない」「子どもを連れて薬局へ行くのが難しい」「家族内で感染症が広がっていて外出を控えたい」「仕事などで薬局の営業時間内に行けない」といった状況でも、自宅から出ずに処方薬を受け取れます。

キビヤックファーマシーでは、配送料無料、一部地域では調剤後30分でお薬をお届け。

キビヤックファーマシーの配送プラン（すべて送料無料）

キビヤックファーマシーでは、地域・締切時刻に応じて複数の配送パターンを用意しています。

【Now（調剤後最短30分）*2】東京都港区・千代田区・中央区

・服薬指導締め切り：平日20:30まで、土日祝17:30まで

・締切までにオンライン服薬指導が完了すると、調剤後最短30分以内に配送

【Today（当日配送）】東京都台東区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区

・服薬指導締め切り：平日15時まで、土日祝12時まで

・平日：17時～21時の間でお届け

・土日祝：14～18時の間でお届け

【Next+（翌日以降配送）】上記以外の地域

・服薬指導締め切り：全日16:00まで

・翌日～3日後に配送

※配送元は、東京都のキビヤックファーマシーから発送されます。

※交通事情・天候等により所要時間は変動する可能性があります。

(*2)交通・天候等により配送時間は変動する場合があります。

ご利用の流れ（オンライン診療～キビヤックファーマシーでの薬の受け取り）

１.みてねコールドクターでオンライン診療を受診

２.医師が診断・処方（※診断・処方は医師の判断によります）

３.薬の受け取り方法でキビヤックファーマシーの無料配送を選択

４.SMSおよびLINEの案内に沿ってオンライン服薬指導を実施

５.自宅で処方薬を受け取り

支払い方法

キビヤックファーマシーは配送料が無料であるため、お支払いはお薬代のみのご請求となります。

お薬代の支払い方法は、クレジットカード、PayPay、代引きからお選びいただけます（※2026年2月時点）。

お薬代は、保険証・医療証適用の金額になります。

なお、配送元の薬局は東京都であるため、東京都以外の医療費助成を適用する場合は、一度保険割合の金額でお支払いいただき、後日自治体で還付手続きを受けてください。

（参考情報）みてねコールドクターで利用可能なお薬配送サービス

みてねコールドクターでは、キビヤックとの新連携に加えて、日本調剤との連携によるお薬配送も、選択肢として引き続き提供しています。

日本調剤の配送サービスは配送料が発生しますが、お届け先によっては、キビヤックファーマシーからの配送よりも早くご自宅に届く地域もあるため、ニーズに合わせて配送方法を選択できます。

※日本調剤の配送料：300円～880円（税込）、保険証・医療証適用外

日本調剤の配送サービスの対象エリア、締切、支払い方法等の詳細は、みてねコールドクターのサービス案内をご確認ください。

お薬の受け取り方法の比較表（キビヤックファーマシー／日本調剤／近隣薬局）

よくある質問（FAQ）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58359/table/54_1_dfcf285b5316669c3eff6b4bb35fee30.jpg?v=202602100251 ]

Q：キビヤックファーマシー配送を選択した場合、追加費用はかかりますか？

A：いいえ、システム手数料などの追加費用は発生しません。

配送料は無料です。みてねコールドクターの診察料およびキビヤックファーマシーのお薬代は保険診療のルールに基づき発生します。

Q：キビヤックファーマシー配送を選択した場合、保険証・医療証は適用されますか？

A：はい、薬剤費は保険証・医療証適用の金額となります。

ただし、薬局は東京都にあるため、東京都以外の医療費助成を適用する場合は、一度保険割合の金額でお支払いいただき、後日自治体で還付手続きを受けてください。

Q：配送の時間指定はできますか？

A：時間指定はできません。何卒ご了承ください。

Q：LINEを使っていません。利用できますか？

A：キビヤックファーマシーは患者さまと薬局の連携にLINE通知を活用します。LINEの利用が難しい場合は、状況により別の受け取り方法（近隣薬局での受け取り、または日本調剤連携の配送等）をご案内する場合があります。

Q：受け取り方法はいつ選べますか？

A：オンライン診療の完了後、みてねコールドクターのアプリ上で薬の受け取り方法（近隣薬局／配送）を選択します。

Q：近隣薬局での受け取りと、配送受け取りはどちらが早いですか？

A：近隣薬局が営業時間内で、すぐに移動できる場合は、近隣薬局受け取りが最速になることがあります。一方、体調不良などで移動が難しい場合、近隣の薬局が営業時間外の場合などは、配送の方が負担が少なく、結果的にスムーズに服薬開始できるケースがあります。

今後の展望

キビヤックファーマシーでは、調剤後最短30分・無料配送に対応するエリアを今後順次拡大する予定です。

みてねコールドクターとキビヤックは、オンライン診療から薬の受け取りまでをシームレスにつなぎ、誰もが必要なときに適切な医療を受けられる社会の実現に貢献してまいります。

■みてねコールドクターについて

みてねコールドクターは、スマートフォン一つで医師の診察を受けられるオンライン診療サービスです。24時間365日・システム手数料0円で提供し、小児から大人まで、必要な時にいつでも安心して医療を受けられる環境を提供しています。

■会社概要

会社名：株式会社コールドクター

所在地：東京都渋谷区東3-14-15 MOビル５階

代表者：合田 武広

事業内容：オンライン診療サービス「みてねコールドクター 」の運営

設立年：2018年10月17日

ホームページ：https://calldoctor.co.jp/

【お問い合わせ先】pr@calldoctor.co.jp

※「みてねコールドクター」は株式会社コールドクター及び株式会社MIXIの商標です。

株式会社コールドクター 代表取締役 合田 武広 コメント

みてねコールドクターは、スマートフォン一つで医師の診察を受けられるオンライン診療サービスとして、24時間365日・システム手数料0円で、小児から大人まで幅広い方が安心して医療を受けられる環境を提供してきました。

今回、配送を前提として設計された薬局であるKiviaq様との連携により、診察から服薬までをシームレスにつなぐ体験が、東京都の一部エリアで実現します。調剤後最短30分で薬が届く仕組みは、体調が悪いときやお子さまの急な不調時など、迅速さが求められる場面で大きな価値を発揮すると考えています。

両社の取り組みを通じて、誰もが必要な時に安心して使える医療体験を提供し、オンライン診療の新しいスタンダードを築いてまいります。

■キビヤック（株式会社Kiviaq）／キビヤックファーマシーについて

Kiviaqは「すべての医療体験を圧倒的に」をビジョンに掲げ、サプライチェーンマネジメントとテックの力で医療アクセスを再設計し、「必要な薬が、必要な時に、手軽に届く」ことを当たり前にしていく企業です。体調が悪い日でも、忙しい日でも、移動が難しい日でも、患者さまが“薬のことで困らない世界”を実装していきます。

■会社概要

会社名：株式会社Kiviaq（キビヤック）

所在地：東京都港区芝大門1丁目4番4号 ノア芝大門101

代表者：岡田 俊（Founder／代表取締役CEO）

事業内容：医薬品SCM事業・調剤薬局事業

設立年：2025年5月2日

ホームページ：https://www.kiviaq.com/

【お問い合わせ先】info@kiviaq.com

株式会社Kiviaq 代表取締役 岡田 俊 コメント

私たちKiviaqは、「すべての医療体験を圧倒的に」というビジョンのもと、事業の第一歩として「診察後」の体験を起点に医療アクセスの再設計に取り組んできました。調剤から薬の受け取りまでを、オンライン服薬指導と配送を組み合わせた新しい仕組みでつなぐことで、患者さまの負担を大きく軽減しています。今回の連携により、「診療」からその後の体験までを一気通貫でつなぎ、より利便性の高い診療体験を提供できると考えています。

みてねコールドクターとKiviaqは、それぞれ異なる強みを持ちながらも、「革新的な医療体験をつくる」という共通の方向を向く良きパートナーです。本連携により、診察後の薬の受け取りがより直感的な選択肢となり、東京都の一部エリアでは調剤後最短30分で届く「Kiviaq Now（キビヤックナウ）」もご利用いただけます。

診察から服薬までを切れ目なくつなぐことは、圧倒的な医療体験を実現するために欠かせません。両社の取り組みを通じて、体調が悪いときほど負担が軽くなる医療体験を、より多くの方、より多くの地域へ届けていきたいと考えています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

pr@calldoctor.co.jp