CCCMKホールディングス社員が「Snowflake Data Superheroes 2026」に選出

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋誉則）は、データクラウドプラットフォームのリーダーであるSnowflake Inc.（以下「Snowflake社」）が認定する「Snowflake Data Superheroes 2026」に、社員である松井太郎が昨年に続き今年も選出されたことをお知らせいたします。

CCCMKホールディングスでは、Vポイントの分析基盤にSnowflakeを採用し、分析環境のモダン化とデータ活用を進めてまいりました。また、取引先企業へのデータ分析サービスや提携先とのデータ連携においてもSnowflakeを採用するなど、多角的な活用に取り組んでいます。さらに、カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）グループ各社でもSnowflakeを導入し、全社的なデータ活用を推進しています。

Snowflake Data Superheroes は、教育活動、カンファレンス登壇、コンテンツ制作などを通じて、Snowflakeエコシステムの成長を牽引するコミュニティリーダーを称えるプログラムです。本プログラムに選出されたメンバーは、単なる技術のエキスパートに留まらず、エコシステムを共創の場へと導く「語り手」「革新の担い手」そして「繋ぎ手」としての役割を担っています。彼らは、AIデータクラウドの可能性を切り拓く選りすぐりのリーダーです。

松井太郎は、CCCグループにおけるSnowflake活用の取り組みや知見を、技術記事の執筆、カンファレンスでの登壇、コミュニティフォーラムでの活動を通じて積極的に共有し、Snowflakeコミュニティの発展に大きく寄与していることが評価され、今回の選出に至りました。

■松井太郎からのコメント（CCCMKホールディングス株式会社 テクノロジー戦略本部 本部長）

昨年に続き、「Snowflake Data Superheroes 2026」に選出いただき、大変光栄に存じます。昨年1年間、Snowflakeの活用推進を行うとともに、Snowflakeコミュニティに留まらず、多くのカンファレンスでSnowflakeを活用した実践的な事例や知見を共有させていただきました。今後は昨年以上にコミュニティへの貢献を加速させ、企業の垣根を越えたデータコラボレーションの実現に向けて、知見の共有やその実践に努めてまいります。データを通じた協創により、より良い未来を創ることに皆さまとともにチャレンジしていけることを楽しみにしています。

CCCMKホールディングスは、これからも最先端のデータ技術の活用を推進していくとともに、時代に合ったソリューションを提供することで、さまざまな企業の課題解決に取り組んでまいります。