【そごう大宮店】埼玉の人気ラーメン店「中華そば四つ葉」がイートインで登場

株式会社そごう・西武

埼玉県比企郡川島町の人気ラーメン店「中華そば四つ葉」が、期間限定でそごう大宮店 地下1階〈お食事ちゅうぼう〉に登場いたします。

澄んだ旨みのスープと丁寧に仕上げた一杯が評判を呼び、連日多くのお客様が訪れる行列の名店。

普段は車や公共交通機関を乗り継いで訪れる立地にもかかわらず、その味わいを求めて県内外からファンが足を運ぶ、埼玉を代表するラーメン店のひとつです。そんな名店の味を“気軽に”“駅近で”楽しんでいただける貴重な機会をご用意しました。

地元・埼玉が誇る実力店の味を、お楽しみください。

（埼玉県比企郡川島町）中華そば四つ葉 期間限定出店

会場：地下1階＝お食事ちゅうぼう

期間：2月12日（木）～2月24日（火）午前11時～午後7時30分 ※最終日は午後6時閉場

ラストオーダー：各日閉場の30分前

迷ったらこれ。定番の旨さ

四つ葉そば（黒）‥1,281円

比内地鶏をメインに、丁寧に出汁をとった黄金スープ。

醤油タレには、地元川島町の笛木醤油など、全国から取り寄せたこだわりの醤油をブレンド。

おすすめのこだわりラーメン

四つ葉ブラック（生姜醤油）‥1,381円

特製飛騨山椒と地鶏白湯（塩）‥1,781円

一緒に味わいたい丼ぶり

炙り鴨ロース丼‥521円

名古屋コーチン入り炙りつくね丼‥521円

炙りチャーシュー丼‥521円