セゾンテクノロジー、「職場のロリエ」に賛同し導入を開始～ナプキンを備品化し女性がより働きやすい職場へ～

株式会社セゾンテクノロジー（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：葉山 誠、以下「セゾンテクノロジー」）は、社員が働きやすい職場環境づくりの一環として、花王株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷部 佳宏、以下「花王」）の生理用品ブランド「ロリエ」が推進するナプキンの備品化プロジェクト「職場のロリエ」に賛同し、2026 年 2 月より生理用品の備品化を開始しました。

「職場のロリエ」は、企業の福利厚生の一環として、トイレットペーパーと同じように、職場のトイレにナプキンを備品として設置することを推進するプロジェクトです。突然生理が来ても安心して仕事ができる職場を増やすことをめざし、花王の生理用品ブランド「ロリエ」が始めたものです。

公式サイト：https://www.kao.co.jp/laurier/project/shokuba/

セゾンテクノロジーは、サステナビリティ経営のマテリアリティ（重要課題）のひとつに「人」を掲げ、社員が健やかに自分らしく働くことできる環境に向けて、睡眠向上の支援やオフィスへの高気圧酸素ルームの導入、AI 食事管理アプリの支給など健康施策を続けてきました（※）。女性の就労に関しても、女性活躍推進の担当マネジャーやタスクフォースチームを設け、女性の活躍を支援する風土醸成を進めています。今回の「職場のロリエ」も、女性がより働きやすい環境づくりを進めるなかで、女性社員からの提案をうけて導入の運びとなったものです。

40 歳以上の全社員を対象にスリープテックを本格導入

https://www.saison-technology.com/company/news/20241202_IntroductionOfSleepTesting

オフィスに高気圧酸素ルームを導入

https://www.saison-technology.com/company/news/post-36

社員の健康 AI を活用しデータでサポート AI 食事管理アプリを全社員を対象に無償提供開始

https://www.saison-technology.com/company/news/aiai

会社概要

データインテグレーターであるセゾンテクノロジーは、 「世界中のデータをつなぎ、誰もがデータを活

用できる社会を作る」をミッションに、安全・安心の基盤となるデータ連携製品や IT サービスをグローバルに展開し、金融や流通業をはじめとする多種多様な業種向けのシステム開発・運用を提供しています。長年にわたり環境の変化に即応してきた強みを活かし、現在はクラウド型データ連携プラットフォーム（iPaaS）「HULFT Square」の拡大に注力するほか、未来を切り拓くテクノロジーの実装に向けた取り組みを強化しています。

https://www.saison-technology.com/