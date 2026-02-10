SaaS激増で“退職者のID放置”が37.3％。情シスの半数が嘆く「手動管理の限界」と不正ログインの影【企業セキュリティ国勢調査2025 Vol.3】

株式会社アクト

サイバーセキュリティ事業を展開する株式会社アクト（本社：東京都文京区、代表取締役：小林 智彦、以下 アクト）は、全国の情報システム担当者1,000人以上を対象に実施した「企業セキュリティ国勢調査2025」の第3弾レポートを公開しました。

第1弾『守る力の現在地編』、第2弾『脅威とEDR運用編』に続き、今回は「SaaS増加時代に必要な統制力」がテーマです。DX推進の裏で深刻化する「ID・アクセス管理」の理想と現実を浮き彫りにします。

本レポートで見えてくる実態（サマリー）- 約3社に2社でSaaS利用が拡大。増え続けるIDの「管理対象」この1年でSaaS利用が「増加した」と回答した企業は67.4％にのぼりました。利便性が向上する一方で、情シスが管理すべきIDや権限の範囲は爆発的に広がっています。- ID管理のトップ課題は「手動での管理工数」ID・パスワード管理において、49.8％が「手動での管理工数」を最大の課題として挙げています。スプレッドシート等を用いた手作業による管理が、ミスや漏れを誘発する「戦略的課題」となっている実態が判明しました。- 37.3％が懸念する「退職者アカウントの放置」ID管理における具体的なリスクとして、65.4％が「不正ログイン」を、37.3％が「退職者アカウントの放置」を挙げています。削除漏れが内部不正や外部攻撃の温床となる、ヒューマンエラーの危うさが浮き彫りになりました。

2月は毎週リリース！最新調査公開スケジュール

情報鮮度を重視し、2月は4週連続で最新レポートを公開しております。

- Vol.1（公開中）：守る力の現在地編（ダウンロードはこちら(https://act1.co.jp/documents/security-survey-2025-v1/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr_release&utm_campaign=security-survey-2025)）- Vol.2（公開中）：情シスの脅威とEDR運用の課題（ダウンロードはこちら(https://act1.co.jp/documents/security-survey-2025-v2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr_release&utm_campaign=security-survey-2025)）- Vol.3（今週公開）：SaaS増加時代に必要な統制力（ID管理の死角）- Vol.4（来週公開予定）：人材・予算不足の現状（経営層へのROI提示）調査概要- 調査名称：企業セキュリティ国勢調査2025 Vol.3- 調査対象：全国の情報システム担当者（「Fastask」登録モニター）- 有効回答数：1,103サンプル（Vol.3調査全体）※設問によって、有効回答数が異なります。- 調査方法：非公開のインターネットによるアンケート- 調査期間：2025年11月株式会社アクトについて

サイバーセキュリティ事業、ITインフラ事業を展開。経済産業省認定「情報処理支援機関スマートSMEサポーター」として、SaaS利用拡大に伴うID統制や、EDR＋SOCによるエンドポイントセキュリティなど、実効性の高い対策で中小企業のDXと安全を支援しています。

- 代表者：小林 智彦- 本社所在地：東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル 6階