ORICO USBハブ USB 3.2 4ポート【10Gbps高速転送】｜DEAL価格 3,219円

在宅勤務やリモートワークが広がる中、PCやタブレットのポート不足がストレスになっていませんか？

そんな悩みを解消するのが、ORICOの新製品 USBハブ 4ポート 10Gbps高速転送 です！

高速USB 3.2転送でストレスフリーなデータ転送

このORICO USBハブは、USB 3.2規格に対応し、最大10Gbpsの高速データ転送を実現！

大容量のデータもスムーズに転送できるため、仕事やクリエイティブ作業にも最適です。

セルフパワー＆バスパワー両対応

セルフパワーとバスパワー両方に対応しており、外部電源が必要ない環境でも問題なく使用可能。

PCやタブレットを問わず、幅広いデバイスで使える便利さが魅力です。

使い勝手抜群！50cmケーブルと変換アダプタ付き

50cmのケーブルが付属し、デスク周りをすっきり整理できます。

さらに、USB-C / USB-Aデバイス両対応の変換アダプタも付いており、ほとんどのデバイスに対応します。

対応OS｜Windows、Linux、Mac OS、Androidなど

PCやタブレットだけでなく、Windows、Linux、Mac OS、Androidなど、多様なOSにも対応。

テレワークやリモートワークに最適なアイテムです。

期間限定セール！

今ならお得な割引キャンペーン実施中！

通常価格：4,599円

DEAL価格：3,219円

30% OFF クーポンコード：JPORICOM32

キャンペーン終了：2026年2月17日 23:59（JST）

商品ページはこちら:ORICO USBハブ USB 3.2 4ポート(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FF1SMD3G?th=1)

まとめ

ORICO USBハブ 4ポート 10Gbps は、

・ 高速データ転送

・ セルフパワー＆バスパワー両対応

・ 50cmケーブル＆変換アダプタ付き

テレワークやリモートワークを快適にする必須アイテムです。

このお得な機会をお見逃しなく！