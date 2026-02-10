【イベントレポート】人事は「制度設計」だけでは人を育てられない--第4回 HR University人事交流会を開催！

株式会社Hajimari

株式会社Hajimari（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村直人）が運営する法人向け研修サービス「HR University（エイチアールユニバーシティ）」は、2026年2月4日、「第4回 HR University人事交流会」を開催しました。

本イベントでは、人的資本経営時代における人材育成の実践知をテーマに、企業人事責任者による講演と参加企業同士のディスカッションを実施し、多くの企業人事責任者・担当者が参加しました。

登壇者には、株式会社ベイシア 人事本部 本部長/株式会社ベイシアオープス 取締役 割石 正紀 氏と、ポラスグループ 人事部長 石田 茂 氏をゲストに迎え、『制度を変えても人が育たないのはなぜ？』を大テーマに、セミナー・グループディスカッション・交流会を実施しました。

（主催：HR University｜https://hr-university.jp/lp_management(https://hr-university.jp/lp_management)）

開催背景

人的資本経営の重要性が高まる中、多くの企業で制度改定や研修施策の拡充が進んでいます。一方で、「制度を整備しても人材が思うように育たない」「施策が現場に浸透しない」といった課題も顕在化しています。

HR University人事交流会は、こうした課題を背景に、人事・採用・育成担当者の皆様が企業の垣根を越えて学び合い、現場で実践できる知見や取り組み事例を共有する場として開催しています。

今回は定員を上回る反響をいただき、47社・64名の皆様にご参加いただくなど、人的資本経営や人材育成への関心の高さを改めて実感する大変活気あるイベントとなりました。

第1部：基調講演１.

経営と人材戦略を接続する組織開発の実践

ポラスグループ 人事部長 石田 茂 氏は、人的資本経営を実現するためには、人材発掘と育成を分断せず、スキルや経験の可視化、キャリア自律支援、学習制度などを統合的に設計していくことが重要であると説明しました。

企業内大学「ポラスアカデミー」の取り組みを事例に、学習履歴を人事制度や評価・昇格要件と連動させることで学習文化を組織に根付かせる仕組みを紹介し、制度・文化・行動を一体で設計することの重要性が共有されました。

＜参加者の声＞

「学習制度を評価制度やキャリア制度と連動させる設計思想が非常に参考になった」

「制度と文化を同時に設計する必要性を改めて認識した」など、実務に活かせる具体的な示唆を得られたという声が寄せられました。

第2部：基調講演２.

「制度を変えても人が育たないのはなぜか？」

株式会社ベイシア 人事本部長 割石 正紀 氏は、「制度は人を育てる装置ではなく、人が育つための前提条件を整えるものにすぎない」と述べ、制度と日常の行動や現場体験、従業員の感情が十分につながっていないことが、人材育成が進まない要因の一つであると指摘しました。

制度設計に加え、感情や日常行動まで含めて人事施策を設計していく重要性について、具体的な取り組み事例を交えて紹介しました。

参加者からは、「制度導入をゴールにせず、現場への浸透や巻き込みまで設計する必要性を改めて実感した」「人事は経営の意思を現場の行動に翻訳する役割であるというメッセージが印象的だった」など、実務への示唆につながる学びが得られたという声が多く寄せられました。

第3部：グループディスカッション・交流会

後半のグループディスカッションでは、「制度設計と現場浸透」「人事が経営と現場をどうつなぐか」などをテーマに、企業間で活発な意見交換が行われました。

参加者同士で実践事例や課題を共有することで、多くの気づきや示唆を得られる場となり、交流会でも企業を越えたネットワーク形成が進むなど、コミュニティならではの価値ある時間となりました。

＜参加者の声＞

「普段接点のない企業の人事の方と深く議論でき、視野が大きく広がった」

「具体的な悩みを共有しながら議論できたことで、すぐに試してみたい施策のヒントが得られた」

「他社の人事のリアルな取り組みを直接聞くことができ、大きな刺激になった」

「同じ課題感を持つ企業と議論できたことで、自社の施策を見直すヒントが得られた」

など、コミュニティならではの価値を評価する声が多く寄せられました。

第4部：交流会

交流会パートでは、参加者同士の活発な意見交換が行われました。

実は、イベント開催前から参加者様が自発的に交流を行い、会場は終始賑やかで活気がある場となっていました。

イベント全体の満足度は4.8／5.0と非常に高く、アンケート回答者様全員が「次回も参加したい」と回答くださいました！

「あくまで制度は手段であり最後は人の情熱なのだと感じた。また、組織の環境によって全然違うことを認識し、他社様と意見交換できて貴重な時間となった。」

「別の会社の人事に関しての知見を得る機会が始めてだったのでよい気づきになった。」

「他社人事とのネットワーキング機会が貴重だった」

というコメントも見られました。

学びとつながりの双方を得られるこの時間は、参加者の皆様にとって大きな価値となったようです。

今後の展望

HR Universityでは、今後もユーザー企業同士の知見共有を促進するコミュニティ活動を継続し、人的資本経営・組織開発・人材育成の実践知を提供してまいります。

また、イベントで得られた知見をサービス開発や支援プログラムにも反映し、企業の人材育成の高度化を支援していきます。

ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました！

次回もどうぞご期待ください。

HR Universityとは

HR Universityは、eラーニング、スキル診断、研修、コンサルティングを組み合わせ、企業の人材育成と組織開発を支援する法人向け研修サービスです。

スキルの可視化から学習・実践・効果測定までを一気通貫で支援し、人的資本経営の実行をサポートします。

多くの企業で

「システムを入れたは良いが活用されない」

「制度と育成の連動がなく、効果が出ない」

といった課題が挙げられています。

HR Universityは、こうした育成課題を設計から効果検証まで一貫した伴走支援で根本から解決します。

