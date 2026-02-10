暗闇ボクシング「b-monster」スタジオをランニングステーションとして開放　コミュニティラン「b-run station」を開催

株式会社ワールドフィット

株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F／代表取締役：高城 大樹、以下「ワールドフィット」）が運営する暗闇ボクシング「b-monster」は、2026年1月22日、表参道スタジオを拠点にしたコミュニティランイベント「b-run station」を開催いたしました。

当日はスタジオをランニングステーションとして開放し、表参道～青山一丁目エリア約4kmを走るグループランを実施。Peatixでの事前予約は募集開始後すぐに定員20名が満席となるなど、大きな反響をいただきました。

イベント概要

b-run stationは、b-monsterのスタジオを「走る拠点」として活用し、トレーニングの枠を超えた新たなWell-being体験を提供するコミュニティランイベントです。

当日は、参加者同士が交流しながら表参道の街を約4kmランニング。運動後はスタジオに戻り、コミュニケーションの時間を設けることで、会員同士の自然なつながりや一体感が生まれる場となりました。

また、b-monsterの現役人気パフォーマー(インストラクター) LEEさん、Kennyさん、KAORIさんも参加し、初心者から経験者まで幅広い層が楽しめる、開かれたコミュニティイベントとして実施されました。

実施概要

実施日：2026年1月22日

場所：b-monster 表参道スタジオ

内容：表参道～青山一丁目 約4kmグループラン

参加人数：20名（事前予約満席）

ゲスト参加：b-monsterの現役人気パフォーマー(インストラクター)LEEさん、Kennyさん、KAORIさん

実施背景

日々のプログラムに加え、スタジオを起点としたコミュニティ活動を通じて、普段接点のない参加者同士がつながり、新しい挑戦や交流が生まれる環境を創出することを目的に本イベントを企画しました。

本取り組みは、ワールドフィットが掲げる「世界No.1 Well-being Company」というビジョンを、体験として実感いただくための施策の一つです。

今後の展開

本イベントは募集開始直後に満席となり、参加者からも継続開催を望む声が多数寄せられるなど、大きな反響をいただきました。こうした好評を受け、2月20日（金）に第2回の開催も決定しています。

本施策は、コミュニティ形成を通じた顧客満足度の向上、顧客エンゲージメント強化、LTV（顧客生涯価値）の最大化につながる取り組みとして位置づけています。

今後もb-monster各スタジオをハブとしたイベントやコミュニティ活動を継続的に展開し、運動習慣の創出と人と人とのつながりを通じて、より多くの方にWell-beingなライフスタイルを提供してまいります。

b-monsterについて

b-monsterは、暗闇空間と大音量の音楽の中でからだを動かすフィットネスです。

サンドバッグを使用した高強度トレーニングをエンターテインメント性の高い空間演出と掛け合わせることで、運動初心者から経験者まで幅広い層が楽しみながら継続できるフィットネス体験を提供しています。

会社概要

会社名：株式会社ワールドフィット

代表者：高城 大樹

本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F

設立：2017年4月

事業内容：パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】、ヘルスケアブランド【BeEARTH】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】を運営

URL：https://world-fit.co.jp/

