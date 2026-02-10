株式会社Ｆｒｏｍ Ｕｈ株式会社From Uhは、建設・土木の現場と大型ダンプを直接つなぐ新サービス「Dumps」 のβテスト版を公開いたしました。～「2024年問題」によるダンプ不足を解消、地域間の需給ミスマッチを極小化し建設業界の活性化へ【建設DX】～

ITソリューションを展開する株式会社From Uh（本社：札幌市白石区、代表：山口 勝）は、2026年2月10日（火）、建設・土木の工事現場と大型ダンプ事業者をオンラインで直接結ぶBtoBマッチングサービス「Dumps （ダンプス）」のβテスト版の提供を開始いたしました。

■ 開発の背景:深刻化する「大型ダンプ不足」と構造的課題

◆Dumps 公式サイト: https://dumps.jp/(https://dumps.jp/)

現在、大型ダンプの運送業は 「物流・運送業界の2024年問題」や少子高齢化の影響を強く受けています。大型ダンプの運送事業者および運転手は年々減少しており、若年層の入職者不足も相まって、建設・土木業の現場におけるチャーター手配は加速度的に困難な状況へと向かっています。

こうした供給不足の一方で、地域による需要の偏りも深刻です。特定の地域ではダンプが不足し、別の地域では余っているといった「需要と供給のミスマッチ」が常態化しており、広域的な視点での稼働効率が課題となっています。

また、業界全体の根深い課題として、「運転手の低賃金＝収益性の低い職業」というイメージが若年層の入職を阻んでいる現状があります。大型ダンプ業界の未来を守るためには、単なる手配の効率化に留まらず、「ダンプ事業者および運転手が稼げる」仕組みの整備が急務です。

「Dumps」は、これらの課題をデジタル技術で解決し、ミスマッチの解消と業界全体の 収益性向上を実現することで、大型ダンプ運送業界の活性化と持続可能な発展に貢献いたします。

■ 「Dumps（ダンプス）」の主な特徴

「Dumps」は、これまで電話や既存の人的ネットワークに頼っていたチャーター手配を、

インターネット上で完結させるBtoB マッチングプラットフォームです。

1. 【工事現場側】最適なダンプを条件指定で素早く確保

・多様な検索条件：使用スケジュール、積載物の種類、チャーター料、派遣可能エリアなど、現場のニ

ーズに合わせた絞り込みが可能です。

・エリア拡張検索：近隣に空き車両がない場合でも、検索範囲を広げて広域から 迅速にダンプを探し出すことができます。

2. 【ダンプ事業者側】空き時間を収益に変えるオファー機能

・「待ち」から「攻め」の受注へ：注文を待つだけでなく、公開されている案件一覧から希望条件に合

う仕事を探し、直接オファーを送ることができます。

・稼働率の最大化：閑散期など車両の空き時間を有効活用することで、収益を最大化する仕組みを提供します。

■ 今後の展開:北海道から全国、そして農業分野へ

2026年4月の正式版ローンチに向け、同年3月末までは北海道の石狩・後志エリアを重点対象とし、ダンプ・建設双方の事業者から広く登録を募りながら、現場のニーズを詳細に反映させた先行運用を推進してまいります。

正式版のローンチ後は、計画的に対象エリアを北海道全域へ広げ、さらには本州へと順次拡大していく計画です。また、将来的には建設分野に留まらず、農作物の運搬に特化した「アグリ版Dumps」の展開も視野に入れております。

「大型ダンプのチャーター手配ならDumps」という言葉が業界のスタンダードとなるよう、全国規模のインフラ構築を目指し、物流の最適化に貢献してまいります。

札幌を拠点に現場の課題をIT で解決するスタートアップ企業です。「現場の不便をデジタ

ルの力で可能性に変える」をミッションに各業界の持続可能な発展に貢献します。

・所在地: 〒003-0805 札幌市白石区菊水五条3-1-8-302

・代表者: 山口 勝

・創業: 2020 年9 月

・事業内容: システム開発、マッチングサービス運営

・URL: https://from-uh.co.jp/

