【新店】焼き立てミニクロワッサン専門店 ″MIGNON（ミニヨン）″が「天王寺」に初上陸！3/6(金) 天王寺ミオにNEWオープン

株式会社生産者直売のれん会

株式会社生産者直売のれん会（本社台東区 代表取締役黒川健太）は、「焼き立てミニクロワッサン専門店」MIGNON（ミニヨン）を天王寺駅構内、天王寺ミオに2026年3月6日（金）出店いたします。

ミニヨンは、九州博多で約30年間愛され続けている「焼きたてミニクロワッサン専門店」です。日本初のミニクロワッサン専門店として、1996年の創業以来、皆様に愛される店舗、商品であり続けることを目指し、全国で13店舗を運営しております。

MIGNON 公式HP :https://mignon-mini-croissant.com/

▲南大阪では初出店となる「天王寺ミオ店」※イメージ▲様々なフレーバーとMIGNON (=フランス語で「かわいらしい」の意味) なミニサイズのクロワッサン

★【オープン特典】プレーン1個引換券プレゼント

【3月6日（金）～ 3月8(日)】のオープン期間限定で、

ご購入いただいたお客様に、3月末まで利用可能のプレーン1個引換券をプレゼントいたします。

（※本券は、天王寺ミオ店でのみ利用可能です。）

■ MIGNON（ミニヨン）

MIGNON（以下ミニヨン）の旗艦店であるJR博多店は、敷地わずか5坪ながら、開店から約30年経った今も、毎日およそ3,000人が来店し、年間約1,800万個（平均1日約5万個） のミニクロワッサンを販売しています。オープン以来、行列が途絶えない人気店です。

首都圏では、東京第1号店として、2020年12月「東京・池袋」に、また、2022年４月「埼玉・大宮」、に。

関西では、大阪1号店として、2021年12月「大阪・梅田」にオープンいたしました。

各店舗いずれも1日1万個以上のクロワッサンを販売し、連日行列の絶えない人気店に成長をしております。こうした人気を受け、この度、関西で2店舗目となるミニヨン 天王寺ミオ店を2026年3月6日(金)に開業する運びとなりました。

■ 商品へのこだわり

▲博多店▲梅田店

ミニヨンのミニクロワッサンは、食感に徹底的にこだわり、 機械では再現できない食感を出すため、創業以来ずっと手作業で生地を折る “手折り製法” 作られています。そのため “外はサクッと、中はモチッと“２つの食感が味わえます。

今では、全国13店舗分、毎日17万個以上の生地を “手折り製法” で製造しております。

また、ミニヨンは、『チョコクロワッサン』(生地にチョコレートを練りこむ)を開発した発祥の店でもあり、チョコレートを練り込んだ独自製法の生地に、溶けにくい板チョコレートをそのままを入れて巻き上げるため、カリカリしたチョコレートの食感もお楽しみいただけます。

■ 商品ラインナップ

この度、商品メニューとしては、「プレーン」の他、ミニヨンの代表商品となる「チョコレート」や、九州の名物、明太子のペーストを使用した「めんたいこ」、大人気キャラクター"ミニオン"とコラボした「チョコバナナ」を展開します。

（チョコバナナは3月末終売予定）

また、アルコールを飛ばした香り高いリキュールがオリジナルのシロップに使われ、クロワッサンに合わさることで生まれる、甘すぎず飽きのこない味に仕上がっています。



単品だけでなく、多様なお得なセットも販売しており、新規の方にもリピーターの方にも満足いただける商品を取り揃えてます。

■ 店舗概要

▲季節限定商品として "ミニオン"とのコラボ商品「チョコバナナ」を販売予定！ (～3月末まで）

・正式表記｜MIGNON（ミニヨン） 天王寺ミオ店

・住所｜〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館1F

(JR天王寺駅直結）

・オープン日時｜2026年3月6日（金）

・電話番号｜06-4305-3383 (店舗直通)

・営業時間｜8:00 ～ 22:00 ※オープン日10月3日のみ、10:00 ～22:00

※休業日は館に準ずる

最新情報はインスタグラムより発信しております。

ぜひフォローくださいませ。

MIGNON インスタグラム :https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fmignon_minicroissant%2F&source=omni_redirect