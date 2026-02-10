企業に第三の顧問を。ホリエモンAI学校がAI顧問サービスを提供開始、月額３万円から『ニンゲン』が企業のAI活用を支援。

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、AI顧問サービスの提供開始を発表いたします。

従来の10分の１以下、低価格から開始できる点が特徴です。

ホリエモンAI学校 AI顧問サービス打ち合わせ日程調整

https://app.spirinc.com/t/IytyMZnmYA7-kjfN9wcz9/as/rAPjrcfuzjkqVZj_uUNTe/confirm

■サービス提供の背景

地方での講演でAI活用の話をすると、経営者のみなさん興味はあるのですが、社員に勉強させるホリエモンAI学校では、ニーズを満たせないケースがあります。

そこで、勉強しなくてもこちらで代わりにやってあげるホリエモンAI丸投げを提供して１年が経ちますが、毎月50万円という点で、そんな高額は出せない企業さんもおりました。

顧問税理士や顧問弁護士のように、月３万円ぐらいから、企業のAI活用についてなんでも相談できるAI顧問が必要だと、強く感じておりました。

■月３万円からの「ホリエモンAI顧問」とは

インターネット黎明期には、パソコンを買うと保守サポートが付いていたものです。わからない時に電話で聞ける、追加料金で出張サポートもしてくれる。

そんなハートフルで優しい世界を実現したく、今回ホリエモンAI顧問を提供開始しました。

料金は選べる顧問に応じて変わりますが、素人が月３万円から、プロが月20万円から、神が月200万円から、を一つの目安にしております。

契約期間は１年間、１ヶ月だけのお試しも可能です（お試し時の料金は２倍）

■どんな人がAI顧問になってくれるのか

ホリエモンAI顧問には、顧問として企業をサポートしたい『顧問』が登録されております。ホリエモンAI学校を受講したばかりの“素人”から、当社社長、第一線のAI研究者まで、レベル感は様々です。

そんな顧問があなたの会社のAI顧問として、AI活用に関するありとあらゆるサポートにお応えします。出張サポートができる顧問や、とにかく低単価で作業する顧問、高額だが経営までアドバイスできる顧問など、みなさんのご予算と希望のサポート内容に応じて、、自由にお選びいただけます。

※当社経営陣である荒木や堀江を顧問にしたいなども、ご相談ください。

■AI顧問ご利用のお問い合わせ・ご相談・お申し込み

こちらより30分の日程調整をご予約ください

https://app.spirinc.com/t/IytyMZnmYA7-kjfN9wcz9/as/rAPjrcfuzjkqVZj_uUNTe/confirm

メールでのお問い合わせも可能です

ux@telewor.com （AI顧問についてとご連絡ください）

■AI顧問になりたい方は

ホリエモンAI顧問フランチャイズ独立開業プランを用意しております。

近日中に募集開始しますので、詳細は、LINE登録してお待ちください。

ホリエモンAI顧問FC加盟募集

https://lin.ee/tM8uHb9

■本リリースに関するお問い合わせ

電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

03-4400-3424

E-Mail：ux@telewor.com