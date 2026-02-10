スコッチウイスキーの最高峰「ザ・マッカラン」銀座三越に期間限定ポップアップストアをオープン

The Edrington Group Ltd.ザ・マッカラン ポップアップストア 銀座三越 本館1階「ザ・ステージ」

1824年創業、スコッチウイスキーの最高峰ブランド「ザ・マッカラン」は、2026年2月18日（水）から2月24日（火）までの7日間、銀座三越にて期間限定のポップアップストアを開催いたします。

銀座三越 本館1階 ザ・ステージを舞台に展開される本ポップアップストアでは、スコットランド・スペイサイドの蒸溜所で受け継がれてきた約200年にわたるクラフトマンシップと時代を超えて愛されるザ・マッカランのプロダクト、そして、刷新された新しいボトルデザインをまとったシェリーオーク12年がフロア全体を通してご体感いただけます。

さらには、ザ・マッカランの頂点とも言える「レッドコレクション」の40年・50年・60年・71年・78年が日本で初めて一般に公開されます。これは世界でも極めて貴重な展示となります。

ポップアップストアをご利用いただいたお客様には、大切なメッセージをボトルに刻めるエングレービングのサービスや無料のテイスティング、そして、レストランフロアでの同時開催フェアもご用意しております。

ウイスキー愛好家はもちろん、銀座を訪れる全ての人々にも極上の空間となる「ザ・マッカラン ポップアップストア」にぜひお越しください。

新たな時代を映す、ザ・マッカラン シェリーオーク 12年

アーティスト デヴィッド・カーソンによる新パッケージを初披露

デビッド・カーソンによる新ビジュアル



今回の目玉として、「シェリーオーク 12年」が装いを新たに登場！ザ・マッカランを象徴する普遍的な商品の新パッケージが日本で初めてお披露目となります。



デザインを手がけたのは、アメリカを代表するグラフィックデザイナー、デヴィッド・カーソン（David Carson）。タイポグラフィをベースに既存の枠にとらわれない独創的なアプローチで知られる彼の作風とザ・マッカランの革新的な姿勢がマッチしこのコラボレーションは生まれました。



シェリー樽によって生まれる深い色合い、長い熟成の時間、自然と人の手が織りなすウイスキーづくりの哲学。そのすべてが抽象的でありながらも直感に訴えかけるデザインとして表現されています。伝統に根ざしながらも現代的な感性を纏った新パッケージは、ザ・マッカランの現在と未来を象徴する存在です。

大切な想いを込めて、あなただけの一本をパーソナルな想いを刻むエングレービング（刻印）サービスを実施

ご購入いただいたお客様への特別なサービス。

新パッケージのシェリーオーク 12年、または会場のザ・マッカラン製品を総額税込\25,000以上ご購入のお客様を対象に、ボトルへメッセージが刻印できるエングレービングサービスを期間中に実施いたします。

名前や記念日、特別な言葉をその場で刻むことで一本のボトルが世界にひとつだけの存在に。ご自身への記念としてはもちろん、大切な人へのギフトとしてもより深い想いを添えることができます。ザ・マッカランが大切にしてきた「時間」と「物語」をパーソナルな形で持ち帰ることのできる特別な体験です。ぜひご利用ください。

カリグラフィーアーティスト：島野 真希

5歳から筆を持ち、大学卒業後はブライダル業界でウェディングプランナーとして活動する傍ら、筆耕の仕事を通じてカリグラフィーと出会う。その後アーティストとして独立し、日本（東洋）と西洋の書を融合させた独自の表現をアートとして展開。ハイブランドの筆耕やコラボレーション商品の制作、教材監修など幅広く手がける。著書に『モダンカリグラフィー』（BNN）、『筆ペンではじめるモダンカリグラフィー』（世界文化社）ほか。

ザ・マッカランブランドの頂点！ 「レッドコレクション（Red Collection）」

「レッドコレクション」、40年・50年・60年・71年・78年が日本初披露

日本初公開となる珠玉のコレクション

本ポップアップでは、ザ・マッカランの中でも頂点に位置づけられる「レッドコレクション」より、40年、50年、60年、71年、78年を展示いたします。これは本邦初公開となる珠玉のコレクション！



「レッドコレクション」は、創業者アレクサンダー・リードの時代より原酒の中でとりわけ質の良いものに”赤い印”をつけていた伝統に則り、熟成年ごとに傑出した樽のみを選び抜いてボトリングしてきたザ・マッカランの歴史を物語る上で欠かせない、“頂点”とも言えるコレクション。何十年もの歳月を静かに重ねてきたそれぞれが唯一無二の存在で、”ザ・マッカランレッド” と呼ばれる由来にもなっています。これらのボトルは単なるウイスキーではなく、時間、記憶、そしてザ・マッカランの歴史そのものを宿しています。



通常では目にすることのできない、ブランドの頂点ともいえるコレクションを間近でご覧いただける大変貴重な機会となります。

＊本イベントでの「レッドコレクション」の一般販売はございません。予めご了承ください。

最高級ビターキャラメルバー『ジェンディ』「ラ・カーヴ」で味わう、上質なテイスティング体験

銀座三越 本館地下3階 ラ・カーヴ（和洋酒・ワイン）でもザ・マッカランのフェアを同時開催。併設されたテイスティングコーナーでは、このポップアップストアで販売される全てのザ・マッカラン製品をお飲みいただけます。

フェア期間中の特典として、本館1F ザ・ステージ のポップアップストアと同フロアでザ・マッカラン製品をお買い上げのお客様や新館4階 （ウォッチ）の商品を総額税込110,000円以上お買い上げのお客様には「ザ・マッカラン シェリーオーク 12年」を無料でお楽しみいただけるチケットをご用意。



また、テイスティングコーナーでの有料商品のご注文が総額税込3,000円以上ご注文のお客様には、『ジェンディ（GENDY）』のビターキャラメルバーをサービスいたします。厳選された素材で一つずつ丁寧に手作りされ、“紳士の一級品”と呼ばれる『ジェンディ』のビターキャラメルバーは濃厚で洗練された味わい。ウィスキーの余韻をより豊かなものにし、買い物の合間に立ち寄るひとときを銀座らしい上質な体験へといざないます。

ザ・マッカランの伝統と革新、そして銀座ならではの洗練された空間が交差する特別なひととき。この期間だけの唯一無二な体験を味わいに、ぜひ銀座三越へお越しください。

【開催概要】

「ザ・マッカラン」ポップアップストア

会期： 2026年2月18日（水）～2月24日（火）

営業時間： 10：00～20：00

会場： 銀座三越

〒104-8212 東京都中央区銀座４丁目６－１６

ポップアップストア： 本館1階 ザ・ステージ

同時開催フェア：本館地下3階 ラ・カーヴ（和洋酒・ワイン）新館11階・12階 レストランフロア

【販売商品ラインアップ】

◆ザ・マッカラン シェリーオーク12年14,850円（税込）*新パッケージ

ザ・マッカラン シェリーオーク18年

ザ・マッカラン ダブルカスク12年・15年・18年

ザ・マッカラン レアカスク

ザ・マッカラン ハーモニーコレクション ビブラントオーク

ザ・マッカラン ア・ナイトオンアース・イン・ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ

【期間中のイベント・サービス】

◆ボトルへのエングレービング（メッセージ刻印）サービス

会期中、ザ・マッカラン ポップアップストアにおいて対象商品をお買い上げのお客様へボトルへのエングレービング（メッセージ刻印）サービスをご提供いたします。

対象商品：ザ・マッカラン シェリーオーク12年、または、総額税込25,000円のザ・マッカラン製品

開催日程：平日 13：00～20：00／土日・祝日 11：00～20：00

*各日とも閉店30分前に受付を終了いたします。

*アーティストの稼働時間により承ることができない場合がございます。詳しくは売り場スタッフまでお声がください。



◆ザ・マッカラン シェリーオーク12年 1杯無料サービス

会期中、銀座三越の対象エリアでザ・マッカラン製品をお買い上げのお客様、または、新館4階ウォッチ売り場の商品を総額税込110,000円以上ご購入のお客様へは、本館地下3階ラ・カーヴのテイスティングコーナーでお楽しみいただけるシェリーオーク12年の１杯無料チケットを進呈いたします。

対象エリア：本館1階 ザ・ステージ／本館地下3階 ラ・カーヴ（和洋酒・ワイン）／新館4階ウォッチご提供時間：13：00～19：30ラストオーダー



◆『ジェンディ』のビターキャラメルバーを1本無料サービス

本館地下3階ラ・カーヴ（和洋酒・ワイン）のテイスティングコーナーにおいて有料商品を総額税込3,000円以上ご注文のお客様へは、『ジェンディ』のビターキャラメルバーをウィスキーのペアリングにサービスいたします。（本サービスは、商品がなくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください）

※テイスティングコーナーではお車でお越しのお客様、未成年者へのご提供はお断りさせていただきます。

◆レストランフロアでザ・マッカランフェアを同時開催

期間中、新館11階・12階の全レストランにおいて「ザ・マッカランフェア」を開催いたします。各レストランでザ・マッカランをお楽しみいただけるまたとない機会です。銀座三越でのお買い物やお食事のひとときをザ・マッカランとともにお楽しみください。

対象店舗：新館11階・12階 全レストラン店舗

*時間帯や日程により販売が終了している店舗もございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

■新パッケージアーティスト デビッド・カーソンについて

デビッド・カーソンは、アメリカを代表するグラフィックデザイナー。1990年代に世界的な注目を集めた彼は、従来のルールにとらわれない大胆なレイアウトとタイポグラフィによって、グラフィックデザインの表現領域を大きく広げてきました。

彼の名前を一躍有名にしたのは、アメリカのカルチャー誌『Ray Gun』でのアートディレクションです。文字の配置や誌面構成をあえて崩す実験的な表現は、「デザインは読むものではなく、感じるもの」という新たな価値観を提示し、現在も多くのクリエイターに影響を与え続けています。活動の場は編集デザインにとどまらず、広告、ブランディング、パッケージデザインへと広がり、これまでに、Nike（ナイキ）、Pepsi（ペプシ）、Ray-Ban（レイバン）、BMW など、世界を代表するブランドとのコラボレーションを数多く手がけています。

ザ・マッカランとのコラボレーションビジュアルにおいては、シェリー樽熟成がもたらす色彩や時間の積層、蒸溜所やそれを取り巻く自然環境を表す〈6ピラーズ〉というザ・マッカランの礎となるシンボルをモチーフに加え、ザ・マッカランの“時代を超える価値”を現代的なビジュアルに落とし込み、ブランドが歩んできた伝統と革新を結びつける象徴的な存在として誕生しました。

■「ザ・マッカラン」について

ザ・マッカランは、その卓越したシングルモルトウイスキーで世界的に知られるウイスキーブランドです。1824 年、ザ・マッカランの創業者アレクサンダー・リード氏がスコットランドのスペイサイドにある小さな蒸溜器で最初のウイスキーを蒸溜し始めてから、このシングルモルト・スコッチウイスキーの比類なき伝統が始まりました。そこから 200 年の時が経った今でも、品質とクラフトマンシップへのこだわりがザ・マッカランの特徴です。シェリー酒で味付けされた特別なオーク樽によって、それぞれのウイスキーは自然の色味と卓越した品質、また際立った個性を持っています。ザ・マッカランの蒸溜所は、国際的に評価されている建築家によって古き良きスコットランドの丘からインスピレーションを得た美しい 485 エーカーの敷地内にあります。過去の 200 年間は、これから起こることの序章でしかありません。時を超えた旅。それが今年、ザ・マッカランが掲げる"200 Years Young"の放つメッセージです。

”妥協なきものづくり”

お酒は節度を持ってお楽しみください。

＊飲酒は20歳になってから

＊飲酒運転は法律で禁止されております

＊妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳幼児の発育に悪影響を与える恐れがあります

ザ・マッカランに関する詳細情報は、国内ホームページ（サントリー内）、または各種ソーシャルメディアをご覧ください。

https://www.suntory.co.jp/whisky/macallan/

https://www.facebook.com/themacallan.jp

https://www.instagram.com/themacallan_japan/

https://prtimes.jp/a/?f=d171077-6-3ee7f5f5e3c253bf78cdb8a233a55bbc.pdf

本件に関するご取材・お問い合わせは下記までお願いいたします

「ザ・マッカラン」PR運営事務局（株式会社TFC内）

https://www.tfcjapan.jp/contact

The Edrington Group Ltd.

The Edrington Group Limited, trading as Edrington, is a privately owned international spirits company based in Glasgow, Scotland.