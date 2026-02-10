デルタ航空、エアバスのワイドボディ機31機を新規発注

デルタ航空会社

デルタ航空は、国際線の拡大を促進するとともに、今後数年間の機材更新を加速させるため、次世代エアバス製ワイドボディ機31機を新たに発注したと発表しました。今回の発表には、新規の発注に加え、既存契約に含まれていた10機分の購入オプションの行使と、将来購入可能な20機分のオプションの追加が含まれています。

デルタ航空の最高経営責任者（CEO）であるエド・バスティアンは次のように述べています。「国際線ネットワークを拡大し、長距離市場の拡充に備えて機材を整備する中で、これらの航空機は当社の輸送能力を高め、よりプレミアムな体験の提供を可能にします。エアバス社とは長年のパートナーシップがあり、同社のワイドボディ機は今後、デルタ航空に持続的な成長とコスト面でのメリットをもたらすでしょう。」

デルタ航空では、10年以上先を見据えた国際線およびプレミアム・サービスの成長戦略に合わせて、保有機材の大規模な更新と拡充を進めています。ワイドボディ機の新機材追加は、中・長距離国際線におけるプレミアム座席の供給を拡大するとともに、燃費効率と収益性を向上します。

今回の発注により、デルタ航空が保有するA330-900型機は55機に、A350型機は79機に増加します。これには、2027年初頭から受領予定のA350-1000型機20機も含まれます。

A350型機は、その航続距離と高い性能により、アジア、アフリカ、中東、南太平洋などの主要な長距離路線での継続的な拡大を可能にします。最近就航したシアトルー台北線、ロサンゼルスーメルボルン線でもA350型機を使用しており、今年新規就航予定のロサンゼルスー香港線、アトランターリヤド線でもA350型機を使用する予定です。

A350-900型機にはロールス・ロイス製トレントXWB-84 EPエンジンが採用され、初期世代エンジンを上回る燃費性能と航続距離を提供します。A330-900型機には、ロールス・ロイス製トレント7000エンジンが搭載されます。このエンジンは累計400万飛行時間以上の実績を持ち、そのうち100万時間はデルタ航空での運用によるものです。デルタ航空は、これらのエンジンの整備について、ロールス・ロイスと長期メンテナンス契約も締結しています。

今後導入されるデルタ航空のワイドボディ機にはすべて、「デルタ・ワン スイート」、「デルタ・プレミアムセレクト」、「デルタ・コンフォート」、「デルタ・メイン」の座席クラスを設け、より広いプレミアム・キャビンと最先端の設備が搭載されます。また、個人用モニターで楽しめる無料機内エンターテインメント、無料の高速Wi‑Fi、質の高い機内食とお飲み物も提供されます。デルタ航空は、世界各地域における共同事業（ジョイントベンチャー）パートナーや提携パートナーとともに、より広範なネットワーク、充実した旅行オプション、一貫した顧客エクスペリエンスを提供しています。

今回の発注は、デルタ航空がこれまでに発表している設備投資および輸送能力計画の範囲内で行われたもものです。今後数年以内に受領予定の航空機は、ナローボディ機232機、ワイドボディ機85機となります。