ノルウェー水産物審議会、2025年水産物輸出統計を発表

ノルウェー大使館 水産部

ノルウェー水産物審議会（本社：ノルウェー・トロムソ）は、2025年の水産物年間輸出統計の実績を発表いたしました。2025年、ノルウェーは全世界に280万トンもの水産物を輸出し、合計で1,815億NOK（約2兆5,646億円※）相当の輸出額を記録しました。これは前年比約4％増となる過去最高の輸出額であり、世界中で毎日3,800万食分ものシーフードがノルウェーから届けられている計算です。日本向け輸出においては、2025年の総輸出量は6万6,823トン、輸出額は50.8億NOK（約718億円）となりました。数量面では前年を下回ったものの、輸出額は前年並みの水準を維持しました。

※為替換算はノルウェークローネ、1 NOK＝約14.13円で算出（2025年年間平均、四捨五入）

厳しい供給環境下での成果と日本市場の重要性―CEO・水産参事官コメント

ノルウェー水産物審議会のクリスチャン・クラーマー（Christian Chramer） CEOは次のようにコメントしています。

「2025年は、水産業界にとって決して容易な一年ではありませんでした。主要な天然魚種では漁獲枠や漁獲量が減少し、価格は過去最高水準に達しました。一方で、サーモンは価格が大きく下落する中でも出荷量が力強く伸びました。こうした厳しい環境の中で、ノルウェーの水産物輸出が金額ベースで過去最高を記録したことは、非常に意義深い成果だと考えています。」



続いて、ノルウェー大使館 水産部 水産参事官 ヨハン・クアルハイム（Johan Kvalheim）は日本市場について次のようにコメントしています。

「2025年においても、日本はノルウェー水産物にとって重要かつ成熟した市場のひとつであり続けました。漁獲枠の引き下げの影響を受け、天然魚種を中心に輸入数量は減少したものの、日本におけるノルウェー水産物の輸入金額は安定的に推移しています。品目別に見ると、サーモンおよびフィヨルドトラウトは数量面で堅調に推移した一方、サバやニシンは供給環境の厳しさの影響を受けました。こうした状況下においても、日本市場では品質や安全性、供給の信頼性が重視され、ノルウェー水産物は引き続き高い評価を維持しています。

こうした評価の背景には、日本市場において長年にわたって築いてきたパートナーシップと一貫した品質、そして信頼を基盤としたサプライチェーンがあります。サーモン、フィヨルドトラウト、サバ、ニシンといった主要魚種は、数十年にわたり日本の加工・流通業界とともに市場を形成し、需要の変化や品質基準の高度化に対応しながら価値を高めてきました。さらに、ノルウェーは厳格な資源管理のもと、世界最高水準の食品安全基準と年間を通じた安定供給体制を確立しています。日本市場にとって不可欠な主要カテゴリーにおいて、こうした強みが、No.1ポジションの継続につながっています。」

全体レポート（英語）は、以下のリンクよりご確認いただけます。

https://en.seafood.no/news-and-media/news-archive/price-growth-for-wild-fish-and-increased-salmon-volume-resulted-in-record-value-for-norwegian-seafood-exports-in-2025-/

ノルウェーシーフード 輸出額上位10品目（2025年・金額ベース）

2025年における輸出額上位10品目は以下のとおりです。

なかでもサーモンは、輸出額1,247億NOK（約1兆7,620億円）と、他品目を大きく引き離して最大の輸出品目となり、ノルウェー水産物輸出全体の成長を牽引しました。

日本主要輸入品目の分析 ＜サーモン/フィヨルドトラウト/サバ/ニシン＞

ノルウェー大使館 水産部 水産参事官 ヨハン・クアルハイム（Johan Kvalheim）は日本市場について次のようにコメントしています。

「2026年は、日本におけるノルウェー水産物にとって重要かつ挑戦の年になる見通しです。なかでもノルウェーサバは、漁獲枠が50％以上引き下げられた影響により供給量が大幅に減少し、輸出数量の減少や原料価格の上昇が見込まれます。年初の水揚げ量は過去数十年で最も低い水準にあり、供給制約の影響はシーズンを通じて続くと考えられます。サバの価格上昇は、今後段階的に消費者市場にも反映され、需要動向にも調整が生じる見込みです。一方で、ノルウェーサバは品質と長年の取引関係を背景に、日本市場で引き続き重要なポジションを維持しています。

サーモンおよびフィヨルドトラウトについては、日本での需要は引き続き堅調と見られ、ノルウェー水産物全体の成長を下支えする見通しです。特にフィヨルドトラウトは、深い赤色と豊かな脂のりが特長の海水養殖魚であり、市場に流通する国産の淡水トラウトとは異なる価値を持つ魚種として認知が広がっています。こうした特性を背景に、安定した需要が継続しています。

また、「スノーコッド」など新たな品目への関心も高まっており、生食・加熱調理の双方に対応できる安全で高品質な選択肢として期待されています。2026年は、安定供給の維持と日本市場との連携強化を通じ、高品質な水産物の信頼される供給国としての立場をさらに強化していく方針です。」

【サーモン】

＜全体の輸出量・額＞

2025年総輸出量：約141.49万トン 前年比 +13％

2025年総輸出額： 1,247億NOK（約1兆7,620億円） 前年比 +2％

＜日本への輸出量・額＞

2025年総輸出量：約2.9万トン 前年比 +20％

2025年総輸出額：31.7億NOK（約448億円） 前年比 +6％

【フィヨルドトラウト】

＜全体の輸出量・額＞

2025年総輸出量：約8.69万トン 前年比 +16％

2025年総輸出額：74億NOK（約1,046億円） 前年比 +10％

＜日本への輸出量・額＞

2025年総輸出量：約3,290トン 前年比 +17％

2025年総輸出額：3.6億NOK（約51億円） 前年比 +22％

【サバ】

＜全体の輸出量・額＞

2025年総輸出量：約20.79万トン 前年比 -34％

2025年総輸出額： 85億NOK（約1,201億円） 前年比 +2％

＜日本への輸出量・額＞

2025年総輸出量：約2.7万トン 前年比 -49％

2025年総輸出額：11.2億NOK（約158億円） 前年比 -20％

【ニシン】

＜全体の輸出量・額＞

2025年総輸出量：約20.90万トン 前年比 -8％

2025年総輸出額：42億NOK（約593億円） 前年比 ±0%（値は微増傾向）

＜日本への輸出量・額＞

2025年総輸出量：約3,064トン 前年比 -15％

2025年総輸出額：9,000万NOK（約13億円） 前年比 -1％

「Seafood from Norway」ノルウェー産シーフードについて

ノルウェーは、現在約 150 カ国にシーフードを輸出している世界第 2 位の水産物輸出国です。毎日 3,800 万食ほどのノルウェー産シーフードが世界各地で楽しまれています。ノルウェーは世界で販売されているサーモンやサバの主な原産地のひとつです。ノルウェー産のサーモンはノルウェー政府の認可を得た養殖場にて、海水環境の保全を考え、サステナブルに養殖されています。北ヨーロッパのスカンジナビア半島の西岸に位置する南北に細長いノルウェーの海岸沿いには1,700 以上のフィヨルドがあり、氷河の水が大西洋に流れ込むことから、冷たく透明で塩分の低い海水に満ちて⿂にとって最適な環境です。ノルウェーの冷たく澄んだ海でゆっくりと育まれる⿂は、身が大きく引き締まり、脂がたっぷり乗ることで引き出される豊かな旨みが特徴です。また、高品質のシーフードを世界中に提供し続けるために、代々伝わる経験を基に、最新技術と専門知識を駆使しつつ、ノルウェーの海と資源に配慮した持続可能な漁法で漁獲・養殖を行っています。「Seafood from Norway」の原産地表示は、ノルウェーが世界で品質の誉れ高い水産物の原産国であるとともに、それを保証することを示すものです。ノルウェー産シーフードやノルウェーの水産業に関する情報は、seafoodfromnorway.jp をご参照ください。

・ウェブサイト：https://www.seafoodfromnorway.jp/ (https://www.seafoodfromnorway.jp/)

・Instagram : https://www.instagram.com/norwayseafoodjp/

・X : https://x.com/NorwaySeafoodJP

・Facebook : https://www.facebook.com/SeafoodFromNorwayJP/