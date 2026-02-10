資料制作の外注で「手戻り・停滞」を減らす-スゴシリョ失敗事例から学ぶ3点セットを無料公開

株式会社wib

資料制作の外注で起きがちな「手戻り」「停滞」「指示コスト増加」。

こうした失敗は、発注側・制作側いずれかの問題ではなく、構造のズレによって起きるケースがほとんどです。

「伝えるだけで出来上がるスゴスギ資料」を掲げるスゴシリョでは、これまで100本以上の資料（営業資料・ホワイトペーパー・LPなど）を制作してきました。

その中で見えてきた、外注でつまずきやすい失敗パターンを整理し、次に同じ失敗を繰り返さないためのポイントとしてまとめたのが本失敗事例集です。

過去に「思っていたのと違う」「修正ラリーが多すぎる」と感じたことのある、BtoB企業のマーケティング責任者・営業責任者の方に向けた内容です。

こんな方におすすめ

リリースの背景

- 資料制作を外注しているが、手戻りや“なんか違う”が多い方- これから資料制作の外注先を検討しており、失敗リスクを下げたい担当者・責任者

Webマーケティングが主流となり、顧客との接点づくりや関係構築の重要性が高まっています。その中で、ホワイトペーパーや営業資料、採用ピッチ資料といった“資料コンテンツ”を通じて、自社の価値を継続的に伝える企業が増えています。

一方で、資料コンテンツには設計力や編集力、一定の制作工数が求められるため、社内だけで完結させるのが難しいケースも少なくありません。

その結果、制作を外注する企業も増えていますが、外注を経験した企業の8割以上が何らかの失敗を経験しているという調査結果もあります。

出典1：株式会社EXIDEA「SEO記事制作会社の成功・失敗調査」(https://emma.tools/magazine/seo-writing-research)

出典2：アルサーガパートナーズ株式会社「ホームページ制作に関する実態調査」(https://www.arsaga.jp/news/pressrelease-homepage-kimete-researchrelease-20240121/)

このように、資料制作の外注では失敗が起きやすい構造があります。

本資料では、スゴシリョがこれまでの支援を通じて得た知見をもとに、外注でつまずきやすいポイントとその対策を整理しています。

失敗事例集（3点セット）について

本資料は、スゴシリョがこれまでの資料制作支援で得た実体験をもとに、外注でつまずきやすいポイントとその対策を整理したものです。

“指示コストをかけずに、納得のいく資料を仕上げる”ために、合意形成の型や事前に確認すべき項目を具体的にまとめています。

無料ダウンロード資料

【資料1】制作側の失敗事例から学ぶ、外注の“期待値調整”3つの型

- 依頼側の意図・優先順位・判断基準を“先に揃える”ための観点を整理- 制作側の得意領域/体制の見極めポイントも含めて解説

【資料2】納期はあるのに進まない。-曖昧要件で止まる資料制作、解決の手順

- 判断基準の未合意／進め方の不一致／アウトプットのズレの要因を整理- 叩き台前提で合意を積む進め方など、停滞を減らす手順を紹介

【資料3】コンテンツ制作外注における失敗例と成功のポイント（チェックリスト付き）

サービス紹介

- 制作だけでなく、要件整理・提案・運用まで含めた支援範囲を比較する観点- 検討時の抜け漏れを防ぐチェックリストを収録ダウンロードする :https://sugosugi.jp/document/332/

スゴシリョでは、主に以下のコンテンツ制作を支援しています。

- スライド制作：営業資料、お役立ち資料、採用ピッチなど、あらゆるスライド資料の作成- 記事制作：note運用、サービス導入事例、採用コンテンツなどの記事作成- 調査PR：調査・分析を含めたサーベイPRコンテンツの制作- カオスマップ制作：企業・サービス調査からデザインまで含めたカオスマップ制作

お客様は、作りたい資料のイメージや概要をお伝えいただくのみ。

資料制作に関わる要件定義・企画・制作・運用提案までの全てを「スゴシリョ」チームがワンストップでご支援いたします。

お問い合わせ

サービスにご興味やご関心のある企業様は、以下よりお問い合わせください。

まずは話を聞いてみる :https://sugosugi.jp/

営業担当が2営業日以内を目安にご連絡いたします。

サービス内容をご説明させていただき、お客様の状況をヒアリングしたうえで最適なコンテンツをご提案します。

代表者経歴

東北大学経済学部卒業。双日株式会社を経て、2014年から一貫してB2Bスタートアップの事業開発に携わる。

株式会社ユニラボ（現・PRONI）取締役、株式会社キャスター執行役員などを歴任。2023年以降は自身が立ち上げた株式会社wibにて、スタートアップ・中小企業を対象としたアドバイザリー、投資活動、ハンズオン支援などを手掛ける。東北大学 スタートアップ事業化センター 特任准教授（客員）、経済産業大臣登録 中小企業診断士 としても活動。

X（旧Twitter）：https://twitter.com/watari922

会社概要

名称 ：株式会社wib

設立 ：2018年 10月 26日

代表取締役：渡 雄太

住所 ：〒111-0056 東京都台東区小島2-19-10 302

事業内容 ：デジタルマーケティング、事業開発、採用PR等におけるハンズオン支援

会社HP ：https://wib.co.jp/