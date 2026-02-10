Valuence INFINITIES、月刊レターのサービスを開始！

バリュエンスホールディングス株式会社

バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）」は、ROLLCAKE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石田 忠司）が展開するサブスクリプション型WEBサービス「月刊レター」を通じて、2026年2月10日（火）より、新たなファン向けサービスを開始いたします。

毎月届くカレンダーで実現する、継続的な応援のかたち

「月刊レター」は、アーティストから毎月届くカレンダー形式のお便りを通じて、ファンと好きなアーティストをつなぐサブスクリプションサービスです。アーティストの心のこもった、本サービスだけのオリジナル写真やメッセージを、一つの“作品”としてカレンダーに仕立て、毎月ファンのもとへお届けします。

このたび、Valuence INFINITIESでは、この「月刊レター」のサービスに、新たにチームのアカウントとメンバー個人のアカウントを開設。ファンの皆さんの“推し”に合わせて、毎月のカレンダーを楽しむことができます。ポストに届いたカレンダーを部屋に飾ることで、日常の風景に“推し”が自然と溶け込み、「応援する」ことが日々の暮らしの一部として続いていく体験を生み出します。

また本サービスでは、ファンの応援がダイレクトにアーティストへ還元される仕組みを導入しています。メンバー個人への登録分はそのメンバー本人へ、チームへの登録分はチーム全体の活動へと還元され、チームと個人を組み合わせた複数購読も可能です。単なるグッズ購入にとどまらず、ダンサー一人ひとりの価値や挑戦を支える力へとつながる応援として、ファンの想いを形にし、毎月届くオリジナルカレンダーを通じた継続的なコミュニケーションを実現します。

月刊レター サービス概要

・提供開始：2026年3月分より

・販売価格：月額440円（税込）※初月のみお試し価格165円（税込）

・対象：Valuence INFINITIES チーム全員／メンバー個人

・内容：毎月1回、オリジナル写真とメッセージ入りカレンダーを郵送

＜仕様＞

・サイズ：19.4cm × 9.7cm

・表面：Valuence INFINITIES チームオフショット／メンバー個人画像

・裏面：メッセージ

・用紙：高級厚紙 ヴァンヌーボ

・配送：普通郵便

・お届け包装：透明OPP封入

・発送予定：毎月21日頃

※画像はイメージです。

＜購読方法＞

月刊レターにて新規アカウント登録後、応援したいチームまたは選手を選択し、「お試し購読」からご利用いただけます。



＜各ページURL＞

・チーム：https://gekkan-letter.jp/@valuence_infinities

・SEIYA：https://gekkan-letter.jp/@seiya

・NAOKI：https://gekkan-letter.jp/@naoki

・RYOGA：https://gekkan-letter.jp/@ryoga

・MASSA：https://gekkan-letter.jp/@massa

・MAKO：https://gekkan-letter.jp/@mako

・LÓN：https://gekkan-letter.jp/@lon

・KEIN：https://gekkan-letter.jp/@kein

・TSUKKI：https://gekkan-letter.jp/@tsukki

・HIRO10：https://gekkan-letter.jp/@hiro10

・MAiKA：https://gekkan-letter.jp/@maika

・HARUYA：https://gekkan-letter.jp/@haruya

・TATSUKI：https://gekkan-letter.jp/@tatsuki

・REN：https://gekkan-letter.jp/@ren

※チームと選手など、複数をまとめて購読することも可能です。

今後もValuence INFINITIESは、ダンスを通じて感動を届けるだけでなく、ファンの皆さまとともに歩みながら、新たな体験価値の創出に努めてまいります。そして、ファンの皆さまとの“つながり”をより一層深め、応援する喜びが循環する環境づくりを目指してまいります。

■Valuence INFINITIES

BREAKIN'（ブレイキン）、HIPHOP（ヒップホップ）、そしてHOUSE（ハウス）など各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とする唯一無二のチーム。メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍しており、国内外問わずダンス主要大会での入賞・タイトル取得の実績を持つ。

ストリートシーンからも愛される個々の卓越したスキルを武器に織りなすSHOWCASEで年々成長を続けており、24-25 SEASONでは総合3位、さらに最優秀テクニック賞も獲得した。

4年目となる25-26 SEASONはSTEEZがPRODUCERとなり、DIRECTORにKATSUYAを迎え体制を一新。昨シーズンの成績、個人やチームとしての可能性、あらゆる限界や壁を「越えていく」という意味を込めた「Going Beyond」をスローガンに、CHAMPIONSHIP優勝を目指し挑戦を続ける。

チーム公式SNS：https://linktr.ee/valuence_infinities

■ROLLCAKE株式会社 概要

・設立：2013年11月1日

・代表者：代表取締役社長 石田 忠司

・本社所在地：東京都渋谷区桜丘町18番6号 日本会館5階

・事業内容：スマートフォン向けアプリケーションの開発・運営

・URL：https://rollcake.co/

■バリュエンスジャパン株式会社 概要

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役 冨田 光俊

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。