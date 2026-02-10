¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·¤Î¿·´´Àþ¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¡£½éÂå0·Ï¤«¤éºÇ¿··¿N700S¤Þ¤Ç¡¢ÎòÂå6·Á¼°¤Î¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü¤«¤éÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÎò»Ë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¼Ö¤¿¤Á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢½éÂå0·Ï¤«¤é100·Ï¡¦300·Ï¡¦500·Ï¡¦700·Ï¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿··¿N700S¤Þ¤Ç¤ÎÁ´6¼ïÎà¡£½éÂå¤«¤éºÇ¿··¿¤Þ¤Ç¤ò°ìÆ²¤Ë¤½¤í¤¨¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¿·´´Àþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥°¤ä¸°¤ÎÌÜ°õ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡È¿ä¤·¡É¤Î¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡ã¾¦ÉÊ¡¡ä¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¿·´´Àþ0·Ï
¡ã¾¦ÉÊ¢¡ä¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¿·´´Àþ100·Ï
¡ã¾¦ÉÊ£¡ä¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¿·´´Àþ300·Ï
¡ã¾¦ÉÊ¤¡ä¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¿·´´Àþ500·Ï
¡ã¾¦ÉÊ¥¡ä¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¿·´´Àþ700·Ï
¡ã¾¦ÉÊ¦¡ä¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¿·´´ÀþN700S
¢£ Ã´Åö¼Ô¤ÎÁÛ¤¤
¡¡³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ä¤·¤Î¿·´´Àþ¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ã±¤Ë¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¸þ¤±¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢0·Ï¤«¤éN700S¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÖÎ¾¤é¤·¤µ¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¡¢¿§Ì£¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²¿ÅÙ¤â¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ä¥¹¥«¡¼¥È·Á¾õ¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙÉô¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢»îºî¤È½¤Àµ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁÛÄê¤Î1.5ÇÜ°Ê¾å¤Î´ü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¼ÖÎ¾¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤ë´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»Å¾å¤²¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£ ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈÎÇä²Á³Ê¡ä ³Æ770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2026Ç¯£²·î13Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¡¡¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡ãÈÎÇä²Õ½ê¡ä
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ
¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50¡Á15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä
JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷¡¢¥Þ¡¼¥¯Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½ê¡¦ÈÎÇä´ü´ÖÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏJRÅì³¤ÉÊÀî±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp