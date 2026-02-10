こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アクサ損害保険、4月30日に自動車保険を改定 事故に直面した時に24時間365日現場でサポートする「事故現場かけつけサービス」などを導入
アクサ損害保険株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長兼CEO：田中 勇二郎、以下「アクサ損害保険」）は、保険始期日が2026年4月30日以降の「アクサダイレクト総合自動車保険」のご契約を対象に、主に以下の改定を実施します。
1）お客さまの使用実態に合わせた「運転者限定区分（本人型・家族型）」の導入
2）環境に配慮した「証券不発行割引」の新設
3）事故現場におけるサポートを強化する「事故現場かけつけサービス」の導入
4）用途車種区分「特定小型原動機付自転車」の新設
【改定の概要】
1）お客さまの使用実態に合わせた「運転者限定区分（本人型・家族型）」※1の導入
運転者限定特約の補償対象となる運転者の範囲の区分について、既存の「本人・配偶者型」に加えて「本人型」「家族型」を新設します。細分化されたことにより、これまでよりもお客さまの使用実態に合わせた運転者の範囲をお選びいただくことができ、お客さまそれぞれに見合った保険料をご提供します。
2）環境に配慮した「証券不発行割引」※1の新設
環境保護を目的として、「証券不発行割引」を新設します。紙の保険証券（継続証）の発行を不要とした場合に「証券不発行割引」が適用され、保険期間1年あたり240円※2保険料を割り引きます。EV割引※3などグリーン・インシュアランス・プロダクト（環境に配慮した保険商品）の提供を行うアクサとして、ペーパーレス化を推進することで、さらなる環境負荷低減に貢献していきます。
3）事故現場におけるサポートを強化する「事故現場かけつけサービス」※4の導入
事故時にレンタカー費用補償特約または車両新価特約がセットされているご契約に対してサポートを行う「事故現場かけつけサービス」を導入します。「事故現場かけつけサービス」は24時間365日、サポートスタッフが事故現場へかけつけ、事故現場の記録、レッカー・タクシーの手配、事故の相手方や目撃者の確認などのサポートを行います。これにより、お客さまの事故時の不安を和らげ、より身近で親身なサポート体制が実現します。
本件に関するお問合わせ先
アクサ損害保険株式会社
コミュニケーション・ブランド＆サステナビリティ
電話：03-4335-8565
関連リンク
アクサ損害保険株式会社
https://www.axa-direct.co.jp/
1）お客さまの使用実態に合わせた「運転者限定区分（本人型・家族型）」の導入
2）環境に配慮した「証券不発行割引」の新設
3）事故現場におけるサポートを強化する「事故現場かけつけサービス」の導入
【改定の概要】
1）お客さまの使用実態に合わせた「運転者限定区分（本人型・家族型）」※1の導入
運転者限定特約の補償対象となる運転者の範囲の区分について、既存の「本人・配偶者型」に加えて「本人型」「家族型」を新設します。細分化されたことにより、これまでよりもお客さまの使用実態に合わせた運転者の範囲をお選びいただくことができ、お客さまそれぞれに見合った保険料をご提供します。
2）環境に配慮した「証券不発行割引」※1の新設
環境保護を目的として、「証券不発行割引」を新設します。紙の保険証券（継続証）の発行を不要とした場合に「証券不発行割引」が適用され、保険期間1年あたり240円※2保険料を割り引きます。EV割引※3などグリーン・インシュアランス・プロダクト（環境に配慮した保険商品）の提供を行うアクサとして、ペーパーレス化を推進することで、さらなる環境負荷低減に貢献していきます。
3）事故現場におけるサポートを強化する「事故現場かけつけサービス」※4の導入
事故時にレンタカー費用補償特約または車両新価特約がセットされているご契約に対してサポートを行う「事故現場かけつけサービス」を導入します。「事故現場かけつけサービス」は24時間365日、サポートスタッフが事故現場へかけつけ、事故現場の記録、レッカー・タクシーの手配、事故の相手方や目撃者の確認などのサポートを行います。これにより、お客さまの事故時の不安を和らげ、より身近で親身なサポート体制が実現します。
URL：https://www.axa-direct.co.jp/auto/services/claims/rush.html
4）用途車種区分「特定小型原動機付自転車」の新設
2023年7月1日の道路交通法改正により新設された「特定小型原動機付自転車」に対応する用途車種区分を新設します。これに伴い用途車種区分「原動機付自転車」を、「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に細分化します。
アクサ損害保険は、アクサグループのパーパス（存在意義）「すべての人々のより良い未来のために。私たちはみなさんの大切なものを守ります。」のもと、今後もお客さまやそのご家族の人生に寄り添うパートナーであることを目指しています。大切なものを守りながら、お客さま自らが望む人生を歩んでいただけるよう、アクサならではのアドバイス、商品やサービスを通じて、皆さまに安心をお届けしてまいります。
※1：法人契約は対象外となります。
※2：分割払いの場合、一括払いの場合と計算方法が異なります。お見積り結果画面にて割引後の保険料をご確認ください。
※3：EV割引の詳細については、こちらをご確認ください。https://www.axa-direct.co.jp/auto/goodprice/ev_discount.html
※4：事故現場かけつけサービスについて、詳しくはAXAプレミアムロードサービス規定・事故現場かけつけサービス利用規定をご確認ください。https://www.axa-direct.co.jp/conditions/#assistance-service
アクサ損害保険について
アクサ損害保険株式会社は、1998年に設立され、翌年7月より営業を開始し、現在は主に自動車・バイク保険を販売しているアクサのメンバーカンパニーです。個人のお客さまを対象とした「アクサダイレクト総合自動車保険」は好調な売上を続け、保有契約件数は100万件を超えています。
アクサグループについて
アクサは世界50の国と地域で154,000人の従業員を擁し、9,500万人のお客さまにサービスを提供する、保険および資産運用分野の世界的なリーディングカンパニーです。国際会計基準に基づく2024年の売上は1,103億ユーロ、アンダーライング・アーニングスは80億ユーロ、2024年12月31日時点における運用資産総額は8,790億ユーロにのぼります。アクサはユーロネクスト・パリのコンパートメントAに上場しており、アクサの米国預託株式はOTC QXプラットフォームで取引され、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）やFTSE4GOODなどの国際的な主要SRIインデックスの構成銘柄として採用されています。また、国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）による「持続可能な保険原則」および「責任投資原則」に署名しています。
*アクサグループの数値は2024年1月〜12月の業績です。
4）用途車種区分「特定小型原動機付自転車」の新設
2023年7月1日の道路交通法改正により新設された「特定小型原動機付自転車」に対応する用途車種区分を新設します。これに伴い用途車種区分「原動機付自転車」を、「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に細分化します。
アクサ損害保険は、アクサグループのパーパス（存在意義）「すべての人々のより良い未来のために。私たちはみなさんの大切なものを守ります。」のもと、今後もお客さまやそのご家族の人生に寄り添うパートナーであることを目指しています。大切なものを守りながら、お客さま自らが望む人生を歩んでいただけるよう、アクサならではのアドバイス、商品やサービスを通じて、皆さまに安心をお届けしてまいります。
※1：法人契約は対象外となります。
※2：分割払いの場合、一括払いの場合と計算方法が異なります。お見積り結果画面にて割引後の保険料をご確認ください。
※3：EV割引の詳細については、こちらをご確認ください。https://www.axa-direct.co.jp/auto/goodprice/ev_discount.html
※4：事故現場かけつけサービスについて、詳しくはAXAプレミアムロードサービス規定・事故現場かけつけサービス利用規定をご確認ください。https://www.axa-direct.co.jp/conditions/#assistance-service
アクサ損害保険について
アクサ損害保険株式会社は、1998年に設立され、翌年7月より営業を開始し、現在は主に自動車・バイク保険を販売しているアクサのメンバーカンパニーです。個人のお客さまを対象とした「アクサダイレクト総合自動車保険」は好調な売上を続け、保有契約件数は100万件を超えています。
アクサグループについて
アクサは世界50の国と地域で154,000人の従業員を擁し、9,500万人のお客さまにサービスを提供する、保険および資産運用分野の世界的なリーディングカンパニーです。国際会計基準に基づく2024年の売上は1,103億ユーロ、アンダーライング・アーニングスは80億ユーロ、2024年12月31日時点における運用資産総額は8,790億ユーロにのぼります。アクサはユーロネクスト・パリのコンパートメントAに上場しており、アクサの米国預託株式はOTC QXプラットフォームで取引され、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）やFTSE4GOODなどの国際的な主要SRIインデックスの構成銘柄として採用されています。また、国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）による「持続可能な保険原則」および「責任投資原則」に署名しています。
*アクサグループの数値は2024年1月〜12月の業績です。
本件に関するお問合わせ先
アクサ損害保険株式会社
コミュニケーション・ブランド＆サステナビリティ
電話：03-4335-8565
関連リンク
アクサ損害保険株式会社
https://www.axa-direct.co.jp/