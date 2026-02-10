アクサ損害保険、4月30日に自動車保険を改定　事故に直面した時に24時間365日現場でサポートする「事故現場かけつけサービス」などを導入

URL：https://www.axa-direct.co.jp/auto/services/claims/rush.html



4）用途車種区分「特定小型原動機付自転車」の新設



2023年7月1日の道路交通法改正により新設された「特定小型原動機付自転車」に対応する用途車種区分を新設します。これに伴い用途車種区分「原動機付自転車」を、「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に細分化します。



アクサ損害保険は、アクサグループのパーパス（存在意義）「すべての人々のより良い未来のために。私たちはみなさんの大切なものを守ります。」のもと、今後もお客さまやそのご家族の人生に寄り添うパートナーであることを目指しています。大切なものを守りながら、お客さま自らが望む人生を歩んでいただけるよう、アクサならではのアドバイス、商品やサービスを通じて、皆さまに安心をお届けしてまいります。



※1：法人契約は対象外となります。



※2：分割払いの場合、一括払いの場合と計算方法が異なります。お見積り結果画面にて割引後の保険料をご確認ください。



※3：EV割引の詳細については、こちらをご確認ください。https://www.axa-direct.co.jp/auto/goodprice/ev_discount.html



※4：事故現場かけつけサービスについて、詳しくはAXAプレミアムロードサービス規定・事故現場かけつけサービス利用規定をご確認ください。https://www.axa-direct.co.jp/conditions/#assistance-service



アクサ損害保険について



アクサ損害保険株式会社は、1998年に設立され、翌年7月より営業を開始し、現在は主に自動車・バイク保険を販売しているアクサのメンバーカンパニーです。個人のお客さまを対象とした「アクサダイレクト総合自動車保険」は好調な売上を続け、保有契約件数は100万件を超えています。



アクサグループについて



アクサは世界50の国と地域で154,000人の従業員を擁し、9,500万人のお客さまにサービスを提供する、保険および資産運用分野の世界的なリーディングカンパニーです。国際会計基準に基づく2024年の売上は1,103億ユーロ、アンダーライング・アーニングスは80億ユーロ、2024年12月31日時点における運用資産総額は8,790億ユーロにのぼります。アクサはユーロネクスト・パリのコンパートメントAに上場しており、アクサの米国預託株式はOTC QXプラットフォームで取引され、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）やFTSE4GOODなどの国際的な主要SRIインデックスの構成銘柄として採用されています。また、国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）による「持続可能な保険原則」および「責任投資原則」に署名しています。



*アクサグループの数値は2024年1月〜12月の業績です。