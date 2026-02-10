こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【OIL by 美術手帖ギャラリー】タイ出身アーティスト、ウィスット・ポンニミットの個展「DANCE」を2月20日（金）より開催。シンプルで温かみのあるキャラクターと、日常に寄り添うメッセージが人気。
OIL by 美術手帖ギャラリー（東京都渋谷区 渋谷PARCO2階）では、タイ出身のアーティストでイラストレーターの「タムくん」こと、ウィスット・ポンニミットの個展「DANCE」を2026年2月20日（金）〜3月15日（日）の期間に開催します。
概要
1976年、タイ・バンコク生まれのウィスット・ポンニミットは、1998年バンコクで漫画家デビューし、2003年から2006年までは神戸に滞在。現在はバンコクを拠点にアーティスト、イラストレーターとして作品制作をしながら、日本のメディアやクリエイターとのコラボレーションも数多く手掛けています。「マムアン」シリーズなど、シンプルで温かみのあるキャラクターたちや、日常に寄り添うメッセージが人気です。
本展では、メインビジュアルとなっている新作ペインティング「ダンスシリーズ」の作品とグッズ、角度によって見える絵柄が変化するレンチキュラーアニメーションパネルの新作「LOVE SETS US FREE」などを展示販売するほか、心にそっと寄り添うメッセージとアートワーク「ひとことシリーズ」も過去の名作を厳選して展示します。また会期中の購入特典として、店頭にてグッズ・作品を3,000円（税込）以上お買い上げの方に、本展限定オリジナルステッカーを先着でプレゼントします。
購入特典｜マムアンちゃんホログラムDANCEステッカー1枚プレゼントについて
期間中、1会計3,000円（税込）以上ご購入の方、各日先着100名様、おひとり様1日1回限りの配布とさせていただきます。レシート合算不可、全3種をランダムでの配布とさせていただきます。なくなり次第終了します。
アーティスト・ステートメント
踊る 一人で
踊る 自分と
踊る みんな
踊る 自分と
見て 私
見せて 君
踊ろう 私たち
踊ろう 自分たち
ウィスット・ポンニミット（Wisut Ponnimit）
作品販売について
店頭販売｜2月20日（金）〜3月15日（日）
オンライン販売（OIL）｜3月2日（月）16：00〜3月15日（日）20：00
※オンライン公開は、会場販売開始後となるため、公開時点で売り切れの場合があります。
※新作レンチキュラーアニメーションパネルのみ、2月20日（金）11：00よりオンライン販売を開始します。
販売URL｜https://oil.bijutsutecho.com/gallery/733
※販売日時は変更となる可能性がございます。
レンチキュラーアニメーションパネル「LOVE SETS US FREE」（100部限定／サイン、エディションナンバー入り）
タムくん描き下ろしのマムアンちゃんとララちゃんの仲むつまじい姿がかわいらしく動くレンチキュラー作品。フレームつき、シンプルな色使いでお部屋に映える美しいアニメーションパネルです。
販売価格｜49,500円（税込)
フレーム外寸：440mm×440mm
シートサイズ：422mm×422mm
離れて 抱く
抱いて 離す
心配して 安心して
怒って 許す
笑って 泣く
泣いて 笑う
好きで 固まって
愛して 自由
ウィスット ポンニミット（Wisut Ponnimit）
マムアン ソフビコレクションOIL by 美術手帖限定カラー（100体限定）
手のひらサイズのマムアンちゃんのOIL限定カラーは、新作レンチキュラー作品のカラーともリンクしており、セットでのコレクションもおすすめです。
販売価格｜11,000円（税込)
本体サイズ｜H115mm×W150mm×D100mm
グッズ販売
本展のメインビジュアル《DANCE YOURSELF》をあしらったTシャツやトートバッグ、エコバッグのほか、1月28日にリリースした、タムくん初のシングル「Hello Universe」の世界観をさりげなく楽しめるロングTシャツとマグカップなど、多種のプロダクトをご用意しました。詳細は店頭にてご確認ください。
関連イベント
ウィスット・ポンニミット オンライン似顔絵イベント「DANCE」
マムアンちゃんの生みの親、ウィスット・ポンニミット（タムくん）が、バンコクからオンラインで会場の参加者と繋がり、おしゃべりしながら似顔絵を描くスペシャルイベントを開催します。今回の展示テーマ「DANCE」に合わせ、サインペンでのモノクロドローイングで特別な一枚を描き上げます。
日時｜2月20日（金） 15：00〜17：30、2月21日（土） 15：00〜17：30 （お一人様 約10分）
※イベント参加の抽選申し込みは終了しておりますが、イベントの様子は当日自由にご覧いただけます。
アーティスト・プロフィール
ウィスット・ポンニミット（Wisut Ponnimit）
1976年、タイ・バンコク生まれ。愛称は「タム」。
1998年にバンコクでマンガ家としてデビュー。2003年から2006年の間に神戸に滞在し、現在はバンコクを拠点に活動。ビッグイシュージャパンで「マムアンちゃん」を連載中。代表作に『マムアン』シリーズ、『ブランコ』（小学館）、『ヒーシーイット』（ナナロク社）など。最新刊は『マムアンとララちゃん』（宝島社）。直近ではバンコクで個展「Be」（Trendy Gallery / 2025-2026）を開催するなど、国内外で精力的に展覧会やライブパフォーマンスを行い、幅広い分野で高い評価を受けている。
公式サイト: www.wisutponnimit.com
Instagram: @wisut
Instagram: @mamuangjapan
展覧会詳細
ウィスット・ポンニミット「DANCE」
会期｜2026年2月20日（金）〜3月15日（日）※会期中無休
時間｜11：00〜21：00
会場｜OIL by 美術手帖ギャラリー（渋谷パルコ2F）
主催｜OIL by 美術手帖ギャラリー
企画協力｜株式会社マーマー
入場｜無料
お問い合わせ｜oil_gallery@ccc.co.jp
特集ページ｜https://oil-gallery.bijutsutecho.com/exhibition/dance/
OIL by 美術手帖（ギャラリー）
住所 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ2階
電話番号 03-5422-3270
MAIL oil_gallery@ccc.co.jp
アクセス 渋谷駅ハチ公口徒歩5分
URLhttps://oil-gallery.bijutsutecho.com/
X @OILbyBT
Instagram @OILbyBT_gallery
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
ホームページ｜https://www.ccc-artlab.jp/
Instagram（@ccc_art_lab）｜https://www.instagram.com/ccc_art_lab/
