三浦海岸河津桜2026のPRにバーチャルヒューマン「Ria」を起用します

デジタルネイティブ世代に向けて「三浦海岸河津桜」の魅力を発信！







　京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，『三浦海岸河津桜2026キャンペーン〜春がはやく来るまちへ〜』の一環として，バーチャルヒューマン「Ria」を起用したショート動画を2026年２月10日（火）15：00から限定公開いたします。

　本企画は，デジタルネイティブ世代のお客さまに，リアルとバーチャルの境界線を越えたフォトリアルなバーチャルヒューマンを起用したデジタル広告を用いて，沿線の魅力を届けることを目的に実施するものです。

　ショート動画では，株式会社Aww（本社：東京都渋谷区，代表取締役：守屋貴行，以下 Aww）がプロデュースするバーチャルヒューマン「Ria」を起用し，三浦海岸駅や周辺の見どころスポットを舞台として，デジタル桜で河津桜の魅力を演出しています。デジタルネイティブ世代のお客さまにも実際に三浦海岸駅に訪れていただき，河津桜の魅力を肌で感じてほしいという想いを込めて制作しました。

　京急電鉄では，第20次総合経営計画で掲げた「沿線価値共創戦略」を実現するため，デジタルとデータを活用した全社的なＤＸの取り組みを推進しています。デジタルの力で沿線に新しい価値を創出し，地域の皆さまとともに未来を切り拓いてまいります。



バーチャルヒューマンを起用したデジタル広告の配信について



１．概要

　京急電鉄が実施する『三浦海岸河津桜2026キャンペーン〜春がはやく来るまちへ〜』の一環として，Awwがプロデュースするバーチャルヒューマン「Ria」を起用したショート動画を限定公開いたします。

（1）配信開始

　2026年２月10日（火）15：00

（2）動画配信媒体

　YouTube　https://www.youtube.com/user/KeikyuCorporation

　Instagram　https://www.instagram.com/keikyu_official/

　X　https://x.com/keikyu_koho

（3）動画内容

　三浦海岸駅や周辺の見どころスポットを舞台に，バーチャルヒューマン「Ria」と創作したデジタル桜で，河津桜の魅力を演出します。







２．バーチャルヒューマン「Ria」について

　独特な世界観とミステリアスな雰囲気がアジア諸国にて支持を得ているバーチャルヒューマン。2019年にInstagramを開設し，現代社会やそこに生きる人々の感情に寄り添ったライフスタイルを発信しています。Mercedes-BenzやClarins，新日本製薬のブランドアンバサダーを務めるほか，Galaxy，WELLAなど，幅広いジャンルで活動しています。

（1）「Ria」について https://aww.tokyo/vhuman/ria/

（2）SNS

　Instagram　https://www.instagram.com/ria_ria_tokyo

　Facebook　https://www.facebook.com/ria.tokyo

　









参　考

１． Awwについて

Awwは3DCG，AI，ブロックチェーンなどの技術を駆使し，バーチャルヒューマンを開発・プロデュースを行う日本発のスタートアップ。現在，imma，plusticboy，Riaをはじめとする複数のバーチャルヒューマンのIPプロデュースを行っています。また，個性や人格を持つAIモデル「Character-LLM」の開発，視覚や自然な音声を統合したマルチモーダルな対話型のAIバーチャルヒューマンの実現に取り組んでいます。

（1）事業内容　バーチャルヒューマン プロデュース事業，バーチャルヒューマン企画・開発事業 - MASTER MODEL®︎，バーチャルヒューマンAI 事業

（2）代表者名　守屋 貴行

（3）所 在 地　〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町26番１号セルリアンタワー15階

（4）Ｗ Ｅ Ｂ　https://aww.tokyo/

２．「三浦海岸河津桜2026」キャンペーンについて

　早咲きで有名な河津桜をご覧いただける「第22回三浦海岸桜まつり」（主催：三浦海岸まちなみ事業協議会，三浦海岸桜まつり運営委員会）にあわせて，お祭りの盛り上げや地域の活性化，三浦半島への観光誘客を目的に実施するものです。

　キャンペーン期間中は，桜装飾列車の運行や「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」への装飾をはじめ，京急電鉄ホームページでの開花状況のライブ配信や，京急オリジナルデザインのお菓子「サクマデコドロップス」がもらえるスタンプラリーなど，様々な取り組みを実施いたします。２月15日（日）には，三浦海岸駅改札外広場にて，三浦海岸桜まつり「お迎え式」を開催いたします。

（1）キャンペーン期間　2026年２月11日（水・祝）から３月３日（火）まで

（2）キャンペーンサイト　https://www.keikyu.co.jp/cp/kawazu2026/







