三浦海岸河津桜2026のPRにバーチャルヒューマン「Ria」を起用します

キービジュアル

京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，『三浦海岸河津桜2026キャンペーン〜春がはやく来るまちへ〜』の一環として，バーチャルヒューマン「Ria」を起用したショート動画を2026年２月10日（火）15：00から限定公開いたします。本企画は，デジタルネイティブ世代のお客さまに，リアルとバーチャルの境界線を越えたフォトリアルなバーチャルヒューマンを起用したデジタル広告を用いて，沿線の魅力を届けることを目的に実施するものです。ショート動画では，株式会社Aww（本社：東京都渋谷区，代表取締役：守屋貴行，以下 Aww）がプロデュースするバーチャルヒューマン「Ria」を起用し，三浦海岸駅や周辺の見どころスポットを舞台として，デジタル桜で河津桜の魅力を演出しています。デジタルネイティブ世代のお客さまにも実際に三浦海岸駅に訪れていただき，河津桜の魅力を肌で感じてほしいという想いを込めて制作しました。京急電鉄では，第20次総合経営計画で掲げた「沿線価値共創戦略」を実現するため，デジタルとデータを活用した全社的なＤＸの取り組みを推進しています。デジタルの力で沿線に新しい価値を創出し，地域の皆さまとともに未来を切り拓いてまいります。