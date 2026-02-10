¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¿·¶µÍÜ¶µ°é¡Ö¶âÂô¹©Âç¥ß¥é¥¤¥Ð¡×À®²ÌÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û³ØÀ¸¤¬ÁÏ¤ë¡È³Ø¤Ó¤Î¾ì¡É¡ØËÜ¤Î¥È¥Ó¥é¡£¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ù¤ò2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¡Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¶µÍÜ¶µ°é¡Ö¶âÂô¹©Âç¥ß¥é¥¤¥Ð¡×¡Ê²ÊÌÜÌ¾¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¥É¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Äµ¡Ë¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Íú½¤³ØÀ¸25Ì¾¡Ê£±¡¦£²Ç¯À¸¡¦³ØÉô³Ø²Êº®À®¡Ë¤Ë¤è¤ë¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡ØËÜ¤Î¥È¥Ó¥é¡£¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ù¤ò2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤ÎÅÎ¤Î¤Î¤¤¤Á¥«¥ì¡¼¥É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¡Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¶µÍÜ¶µ°é¡Ö¶âÂô¹©Âç¥ß¥é¥¤¥Ð¡×¡Ê²ÊÌÜÌ¾¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¥É¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Äµ¡Ë¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Íú½¤³ØÀ¸25Ì¾¡Ê£±¡¦£²Ç¯À¸¡¦³ØÉô³Ø²Êº®À®¡Ë¤Ë¤è¤ë¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡ØËÜ¤Î¥È¥Ó¥é¡£¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ù¤ò2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤ÎÅÎ¤Î¤Î¤¤¤Á¥«¥ì¡¼¥É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼ø¶È¤ÇÆÀ¤¿¡Öµ¤¤Å¤¡×¤ò¤â¤È¤Ë¼«¤é³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÀß·×¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¶¦ÁÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÊý¤â¼«Í³¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
• ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ØËÜ¤Î¥È¥Ó¥é¡£¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ù
• Æü»þ¡§2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°¤ÎÉô¡¡9:30¡Á12:00¡¡¡¢¸á¸å¤ÎÉô¡¡13:00¡Á16:00
• ²ñ¾ì¡§³Ø¤Ó¤ÎÅÎ¤Î¤Î¤¤¤Á¥«¥ì¡¼¥É¡ÊÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÂÀÊ¿»û£´ÃúÌÜ156¡Ë
• »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡Ë
¢£ ÅöÆü¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¤é¤Î³Ø¤Ó¤òÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¤ËËÝÌõ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¤·¤ª¤êºî¤ê
¸«¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤Æ¡¢´¶¤¸¤ë¸ÄÀ¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤·¤ª¤ê¤Ç¡¢ÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦ ¤ª¤Ï¤Ê¤·ÊÔ½¸¥é¥Ü
¤¢¤ÎËÜ¤¬¼ç¿Í¸øÌÜÀþ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡©ËÜ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡©»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËËÜ¤Ø¤Î¿·¤·¤¤¸«Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦ËÜ¤ª¤ß¤¯¤¸
º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿ËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÀê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆÉ½ñ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ªµ¤·Ú¤Ë°ú¤¤¤ÆÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦ ¥¹¥¤¥ß¡¼¤ÎÃç´Ö¤òºî¤í¤¦
¾®¤µ¤Êµû¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤É¤ó¤ÊÎÏ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¸«¤ËÍè¤Æ¤Í¡ª°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¡ª
¡Á¡ÖÀÖ¤¤µû¡×¤¬ÌÜ°õ¡Á
¡¦ ¡Ö·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡×
ËÜ¤Î°ìÉô¤òÈ´¤¼è¤Ã¤¿·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡ªÆÉ¤à¡Ü¹Í¤¨¤ë¡ÜÅú¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥º¤ÎÀ¤³¦¤Ø
¡¦¡ÖÉ½»æÃµÄå¡×
³ÆºîÉÊ¤ÎÉ½»æ¤ä¤¢¤é¤¹¤¸¡¢ËÜ¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ê¤É¤ò¸µ¤ËÆâÍÆ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦³Ø¤Ó¤ÎÈ¯¸«
¤É¤¦¤·¤ÆÌî¡¹»Ô¥«¥ì¡¼¥É¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©·úÊª¤äËÜ¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤äÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£ ¶âÂô¹©Âç¥ß¥é¥¤¥Ð¤È¤Ï
¡Ö¶âÂô¹©Âç¥ß¥é¥¤¥Ð¡×¤Ï¡¢ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÈÄ¾´ÑÅª¡¦´¶ÀÅª¤Ê»×¹Í¡É¤ò°é¤Æ¤ë¿·¤·¤¤¶µÍÜ¶µ°é¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤òË¬Ìä¤·¡¢ÂÐÏÃ·¿´Õ¾Þ¡¦·úÃÛ´Õ¾Þ¡¦¥¢¡¼¥È·¿ÌäÂê²ò·è¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÍý¹©·Ï¶µ°é¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¤Î³Ø¤Ó¤ò¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·Á¼°¤ÇÃµµæ¤·¤Þ¤¹¡£
VUCA»þÂå¢¨¤Ë½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¡¢´¶ÀÅª»×¹Í¤äÂ¾¼Ô¤È¤Î²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤ò½Å»ë¤·¡¢¡ÖÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò³Ø¤Ó¤Î¶µ¼¼¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³ØÆÈ¼«¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨VUCA¡Ê¥Ö¡¼¥«¡Ë
Volatility¡ÊÊÑÆ°À¡Ë¡¢Uncertainty¡ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¡Ë¡¢Complexity¡ÊÊ£»¨À¡Ë¡¢Ambiguity¡ÊÛ£ËæÀ¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡£¸½Âå¤ÎÍ½Â¬º¤Æñ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¼Ò²ñ´Ä¶¤ò»Ø¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î³Ø½¬¥×¥í¥»¥¹
³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤òË¬Ìä¤·¡¢Å¸¼¨¶õ´Ö¡¦ºîÉÊ¡¦·úÃÛ¡¦ÃÏ°èÊ¸²½¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Öµ¤¤Å¤¡×¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãË¬Ìä¤·¤¿¼ç¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦»ÜÀß¡ä
• ÀÐÀî¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ê¶âÂô»Ô¡Ë- ÂÐÏÃ·¿´Õ¾Þ¤òÄÌ¤·¤¿²ÁÃÍ¤ÎÈ¯¸«
• ¤¤¤·¤«¤ïÀ¸³è¹©·Ý¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÊÀÐÀî¸©ÅÁÅý»º¶È¹©·Ý´Û¡Ë¡Ê¶âÂô»Ô¡Ë- ÅÁÅý¹©·Ý¤ÈÀ©ºîÂÎ¸³
• À¾ÅÄ´öÂ¿ÏºµÇ°Å¯³Ø´Û¡Ê¤«¤Û¤¯»Ô¡Ë- ·úÃÛ´Õ¾Þ¤ª¤è¤ÓÅ¯³ØÅªÂÐÏÃ
• KAJI FACTORY PARK¡Ê¤«¤Û¤¯»Ô¡Ë- ¹©¾ì¸«³Ø¤ÈÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹Íý²ò
• ¶âÂô¹ÁÂçÌî¤«¤é¤¯¤êµÇ°´Û¡Ê¶âÂô»Ô¡Ë- µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤Î»Å³Ý¤±¤ÈÅ¸¼¨Íý²ò
• Á¬²°¸ÞÊ¼±ÒµÇ°´Û¡Ê¶âÂô»Ô¡Ë- Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤ÎºÆ²ò¼á
• Ç½Èþ¤Õ¤ë¤µ¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÊÇ½Èþ»Ô¡Ë- ÃÏ°èÊ¸²½¤Î³Ø½¬
• ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¡Ê¾®¾¾»Ô¡Ë- µ»½Ñ»Ë¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÅ¸¼¨´Õ¾Þ
¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤ò¡¢¶µ¼¼¤Ç¤ÎµÄÏÀ¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¡¦¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿¼¤á¡¢ºÇ½ª²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À¸³è¤¹¤ëÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¶µÍÜ¤ÎÞ¾ÍÜ¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ÕµÁ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼çÂÎÅª¤ËÀß·×¤¹¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤Î¾ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È³ØÀ¸¤¬¤È¤â¤Ë³Ø¤Ó¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï¡¢ËÜ¼èÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ
• Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë³«¤«¤ì¤¿³Ø¤Ó
• ÃÏ°è¤È¤Î¶¦ÁÏ
• ´¶À¤Èµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç
¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÊ¸Íý²£ÃÇ¤Î¡Ö¥¢¡¼¥È·¿ÌäÂê²ò·èÎÏ¡×¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥ß¥é¥¤¥Ð»öÌ³¶É
TEL¡§072-294-6719
E-mail¡§k-matsuo@neptune.kanazawa-it.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø´ë²èÉô¹Êó²Ý
´ë²èÉô»ÖÂë
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÀð¤¬µÖ7-1
TEL¡§076-246-4784
FAX¡§076-248-7318
¥á¡¼¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¡Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¶µÍÜ¶µ°é¡Ö¶âÂô¹©Âç¥ß¥é¥¤¥Ð¡×¡Ê²ÊÌÜÌ¾¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¥É¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Äµ¡Ë¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Íú½¤³ØÀ¸25Ì¾¡Ê£±¡¦£²Ç¯À¸¡¦³ØÉô³Ø²Êº®À®¡Ë¤Ë¤è¤ë¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡ØËÜ¤Î¥È¥Ó¥é¡£¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ù¤ò2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤ÎÅÎ¤Î¤Î¤¤¤Á¥«¥ì¡¼¥É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
• ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ØËÜ¤Î¥È¥Ó¥é¡£¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ù
• Æü»þ¡§2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°¤ÎÉô¡¡9:30¡Á12:00¡¡¡¢¸á¸å¤ÎÉô¡¡13:00¡Á16:00
• ²ñ¾ì¡§³Ø¤Ó¤ÎÅÎ¤Î¤Î¤¤¤Á¥«¥ì¡¼¥É¡ÊÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÂÀÊ¿»û£´ÃúÌÜ156¡Ë
• »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡Ë
¢£ ÅöÆü¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¤é¤Î³Ø¤Ó¤òÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¤ËËÝÌõ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¤·¤ª¤êºî¤ê
¸«¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤Æ¡¢´¶¤¸¤ë¸ÄÀ¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤·¤ª¤ê¤Ç¡¢ÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦ ¤ª¤Ï¤Ê¤·ÊÔ½¸¥é¥Ü
¤¢¤ÎËÜ¤¬¼ç¿Í¸øÌÜÀþ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡©ËÜ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡©»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËËÜ¤Ø¤Î¿·¤·¤¤¸«Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦ËÜ¤ª¤ß¤¯¤¸
º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿ËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÀê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆÉ½ñ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ªµ¤·Ú¤Ë°ú¤¤¤ÆÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦ ¥¹¥¤¥ß¡¼¤ÎÃç´Ö¤òºî¤í¤¦
¾®¤µ¤Êµû¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤É¤ó¤ÊÎÏ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¸«¤ËÍè¤Æ¤Í¡ª°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¡ª
¡Á¡ÖÀÖ¤¤µû¡×¤¬ÌÜ°õ¡Á
¡¦ ¡Ö·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡×
ËÜ¤Î°ìÉô¤òÈ´¤¼è¤Ã¤¿·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡ªÆÉ¤à¡Ü¹Í¤¨¤ë¡ÜÅú¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥º¤ÎÀ¤³¦¤Ø
¡¦¡ÖÉ½»æÃµÄå¡×
³ÆºîÉÊ¤ÎÉ½»æ¤ä¤¢¤é¤¹¤¸¡¢ËÜ¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ê¤É¤ò¸µ¤ËÆâÍÆ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦³Ø¤Ó¤ÎÈ¯¸«
¤É¤¦¤·¤ÆÌî¡¹»Ô¥«¥ì¡¼¥É¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©·úÊª¤äËÜ¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤äÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£ ¶âÂô¹©Âç¥ß¥é¥¤¥Ð¤È¤Ï
¡Ö¶âÂô¹©Âç¥ß¥é¥¤¥Ð¡×¤Ï¡¢ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÈÄ¾´ÑÅª¡¦´¶ÀÅª¤Ê»×¹Í¡É¤ò°é¤Æ¤ë¿·¤·¤¤¶µÍÜ¶µ°é¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤òË¬Ìä¤·¡¢ÂÐÏÃ·¿´Õ¾Þ¡¦·úÃÛ´Õ¾Þ¡¦¥¢¡¼¥È·¿ÌäÂê²ò·è¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÍý¹©·Ï¶µ°é¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¤Î³Ø¤Ó¤ò¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·Á¼°¤ÇÃµµæ¤·¤Þ¤¹¡£
VUCA»þÂå¢¨¤Ë½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¡¢´¶ÀÅª»×¹Í¤äÂ¾¼Ô¤È¤Î²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤ò½Å»ë¤·¡¢¡ÖÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò³Ø¤Ó¤Î¶µ¼¼¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³ØÆÈ¼«¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨VUCA¡Ê¥Ö¡¼¥«¡Ë
Volatility¡ÊÊÑÆ°À¡Ë¡¢Uncertainty¡ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¡Ë¡¢Complexity¡ÊÊ£»¨À¡Ë¡¢Ambiguity¡ÊÛ£ËæÀ¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡£¸½Âå¤ÎÍ½Â¬º¤Æñ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¼Ò²ñ´Ä¶¤ò»Ø¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î³Ø½¬¥×¥í¥»¥¹
³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤òË¬Ìä¤·¡¢Å¸¼¨¶õ´Ö¡¦ºîÉÊ¡¦·úÃÛ¡¦ÃÏ°èÊ¸²½¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Öµ¤¤Å¤¡×¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãË¬Ìä¤·¤¿¼ç¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦»ÜÀß¡ä
• ÀÐÀî¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ê¶âÂô»Ô¡Ë- ÂÐÏÃ·¿´Õ¾Þ¤òÄÌ¤·¤¿²ÁÃÍ¤ÎÈ¯¸«
• ¤¤¤·¤«¤ïÀ¸³è¹©·Ý¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÊÀÐÀî¸©ÅÁÅý»º¶È¹©·Ý´Û¡Ë¡Ê¶âÂô»Ô¡Ë- ÅÁÅý¹©·Ý¤ÈÀ©ºîÂÎ¸³
• À¾ÅÄ´öÂ¿ÏºµÇ°Å¯³Ø´Û¡Ê¤«¤Û¤¯»Ô¡Ë- ·úÃÛ´Õ¾Þ¤ª¤è¤ÓÅ¯³ØÅªÂÐÏÃ
• KAJI FACTORY PARK¡Ê¤«¤Û¤¯»Ô¡Ë- ¹©¾ì¸«³Ø¤ÈÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹Íý²ò
• ¶âÂô¹ÁÂçÌî¤«¤é¤¯¤êµÇ°´Û¡Ê¶âÂô»Ô¡Ë- µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤Î»Å³Ý¤±¤ÈÅ¸¼¨Íý²ò
• Á¬²°¸ÞÊ¼±ÒµÇ°´Û¡Ê¶âÂô»Ô¡Ë- Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤ÎºÆ²ò¼á
• Ç½Èþ¤Õ¤ë¤µ¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÊÇ½Èþ»Ô¡Ë- ÃÏ°èÊ¸²½¤Î³Ø½¬
• ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¡Ê¾®¾¾»Ô¡Ë- µ»½Ñ»Ë¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÅ¸¼¨´Õ¾Þ
¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤ò¡¢¶µ¼¼¤Ç¤ÎµÄÏÀ¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¡¦¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿¼¤á¡¢ºÇ½ª²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À¸³è¤¹¤ëÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¶µÍÜ¤ÎÞ¾ÍÜ¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ÕµÁ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼çÂÎÅª¤ËÀß·×¤¹¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤Î¾ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È³ØÀ¸¤¬¤È¤â¤Ë³Ø¤Ó¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï¡¢ËÜ¼èÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ
• Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë³«¤«¤ì¤¿³Ø¤Ó
• ÃÏ°è¤È¤Î¶¦ÁÏ
• ´¶À¤Èµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç
¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÊ¸Íý²£ÃÇ¤Î¡Ö¥¢¡¼¥È·¿ÌäÂê²ò·èÎÏ¡×¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥ß¥é¥¤¥Ð»öÌ³¶É
TEL¡§072-294-6719
E-mail¡§k-matsuo@neptune.kanazawa-it.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø´ë²èÉô¹Êó²Ý
´ë²èÉô»ÖÂë
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÀð¤¬µÖ7-1
TEL¡§076-246-4784
FAX¡§076-248-7318
¥á¡¼¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/