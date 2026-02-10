こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2026 崇城大学 芸術学部卒業展 大学院 芸術研究科修了展 ― 学生73名、約440点が展示予定
このたび、第23 回芸術学部卒業展・第21 回大学院芸術研究科修了展「SOJO UNIVERSITY STUDENT EXHIBITION 2026」を開催いたします。
初日の2 月17 日（火）はオープニングセレモニーを実施。小野長門学長や芸術学部長、来賓の熊本県立美術館館長 白石伸一様からもご挨拶をいただきます。
今年の展覧会のテーマは「層/Layers」。これまでの経験、思考、表現の積み重ねを「層」としてとらえ、その堆積と、今後さらに積層されていく学生たちの未来の「層」を示す場となります。
様々な経験を「層」として積み重ねてきた学生38 名の、優秀の美を飾る輝かしい作品が一堂に会します。是非、取材をお願いします。
◆展覧会情報
【会 期】 2026 年2 月17 日（火）〜2 月23 日（月）
【場 所】 熊本県立美術館 分館（熊本県熊本市中央区千葉城町2−18）
【時 間】 火〜金／9：30〜18：30（入館は18：00 まで）
土・日・祝／9：30〜17：15（入館は16：45 まで）
【入 場】 無料
◆オープニングセレモニー
【日 時】 2026 年2 月17 日（火） 10：00〜
【場 所】 熊本県立美術館 分館
【プログラム】
学長挨拶 学長 小野長門
来賓挨拶 熊本県立美術館館長 白石伸一
学部長挨拶 芸術学部長 熊谷有展
学生謝辞 実行委員長 杉本涼真（デザイン学科グラフィックコース4 年・熊本工業高校出身）
テープカット 学長、美術館館長、学部長、学生代表、理事長 中山峰男を加えた上記5 名
オープニングセレモニーには、制作者全員が出席し、自分の作品の前に立って作品を紹介します。
◆ギャラリートーク
生徒一人一人が自分の制作した作品の前で、こだわりやコンセプトについて語ります。
2/21（土） 美術学科、美術学科院生 13:00〜14:30
2/22（日） デザイン学科、デザイン学科院生 13:00〜15:00
所要時間：1 人2〜3 分程度・インタビュー形式
▼本件に関する問い合わせ先
崇城大学 芸術学部 事務室
※当日の学生広報担当者 古庄明咲希、木庭堅人
TEL：096-326-4038
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
