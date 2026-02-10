AIITフォーラム30回記念セレクション：3月5日まで登録受付中！ ～満足度・有益度、わかりやすさ、閲覧数のベスト講演を3月6日から30日まで配信～

東京都立産業技術大学院大学（AIIT）の公開講座、AIITフォーラムがこの1月に30回目の開催を迎えました。これを記念し、いままでの視聴者アンケートでの満足度・わかりやすさ・有益度のベストスコア講演、そして閲覧数がもっとも多かった講演を「AIITフォーラム30回記念セレクション」と題して期間限定・無料でアーカイブ配信いたします。

<講演>

満足度・有益度 ベスト講演

第20回AIITフォーラム 共同開催 しながわ学びの杜 パートナーシップ講座

「現代サイバーセキュリティ概論－明日の危難のために今日できること－」

講師：東京都立産業技術大学院大学 教授 奥原 雅之

わかりやすさ ベスト講演

第29回AIITフォーラム

「イグノーベル賞を受賞した“食”を変える技術」

講師：東京都市大学 メディア情報学部 准教授 中村 裕美

閲覧数最多講演

第26回AIITフォーラム 共同開催 しながわ学びの杜 パートナーシップ講座

「生成AI入門－仕組みと技術動向から考える活用術－」

講師：東京都立産業技術大学院大学 助教 中内 遼吾

＜配信＞

登録期間：令和８年2月10日（火）10:00から3月5日（木）17:00まで

※ご登録いただいた方には3月6日以降、視聴用のURLをお送りいたします。

配信期間：令和8（2026）年3月6日（金）15:00から30日（月）12:00まで

開催形式：Web開催（オンデマンド配信） ※参加無料

講演詳細及び登録申し込み https://aiit.doorkeeper.jp/events/194496

＜AIITフォーラムとは＞

学内外の方が自由に参加できる公開講座です。本学の専門分野である「ICT分野」、「ものづくり・デザイン分野」、「起業・新規事業創出・事業承継分野」における最新のトピックスを取り上げ、本学教員だけでなく、企業でご活躍の方や専門家を講師としてお招きし、開けた学びの場をご提供しています。

＜これまでのAIITフォーラム開催記録＞

https://aiit.ac.jp/research_collab/opi/monthly_forum/

<その他>

大学院の教育研究成果を広く社会に還元するとともに、地域社会と産業界の発展のために実践的な活動を遂行する本学のOPI（Open Institute）活動はこちら。

https://aiit.ac.jp/research_collab/opi/

＜東京都立産業技術大学院大学＞

東京都公立大学法人が運営する専門職大学院です。国内外の産業技術分野において活躍できる高度で専門的な知識・スキルと実務遂行能力を備えた高度専門職業人を養成することを目的としています。すでに数多くのITエンジニアやデザインエンジニア、事業イノベーターを育成し、産業振興に貢献しています。 https://aiit.ac.jp/





